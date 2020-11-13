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Над Новосибирском начнется пик звездопада Леониды — его можно будет увидеть утром

В час у созвездия Льва будут пролетать около 15 метеоров

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Поток будет хорошо видно около 06:00

Поток будет хорошо видно около 06:00

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Над Новосибирском можно будет увидеть звездопад Леониды

В ночь с 17 на 18 ноября в небе над Новосибирском можно будет увидеть пик метеорного потока Леониды. Его максимум придется на утренние часы.

Этот поток начался 6 ноября и закончится 30 ноября. Леониды образовались от хвоста кометы Темпеля — Туттля, период обращения которой — 33 года. В прошлый раз она была в окрестностях Солнца в 1998 году.

— Максимум приходится на 17 ноября 18:00 в Новосибирске. Примерно через 12 часов поднимется созвездие Льва на юго-востоке и Венера. Созвездие Льва представляет собой трапецию, и точка радианта метеоритного потока находится у Альгиебы — правой верхней ее звезды. Около нее будет метеорный поток. Примерно с 06:00 и до самого восхода Солнца, около полутора часов, можно будет наблюдать звездопад. Считается, что зенитное число у этого потока разное, среднее — около 15 событий в час, — рассказал НГС специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

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Астроном уточнил, что лучше всего наблюдать за Леонидами за городом.

Другой метеорный поток пронесся над Новосибирском в октябре — тогда за его пиком можно было наблюдать в течение часа. А в августе над городом пролетел светящийся шар. В планетарии объяснили, что это было.

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Новосибирский планетарийастрономиякометаметеорный потокметеорный поток Леониды
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