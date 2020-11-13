Над Новосибирском начнется пик звездопада Леониды — его можно будет увидеть утром

В ночь с 17 на 18 ноября в небе над Новосибирском можно будет увидеть пик метеорного потока Леониды. Его максимум придется на утренние часы.

Этот поток начался 6 ноября и закончится 30 ноября . Леониды образовались от хвоста кометы Темпеля — Туттля, период обращения которой — 33 года. В прошлый раз она была в окрестностях Солнца в 1998 году.