Над Новосибирском начнется пик звездопада Леониды — его можно будет увидеть утром

В ночь с 17 на 18 ноября в небе над Новосибирском можно будет увидеть пик метеорного потока Леониды. Его максимум придется на утренние часы.
Этот поток начался 6 ноября и закончится 30 ноября. Леониды образовались от хвоста кометы Темпеля — Туттля, период обращения которой — 33 года. В прошлый раз она была в окрестностях Солнца в 1998 году.
— Максимум приходится на 17 ноября 18:00 в Новосибирске. Примерно через 12 часов поднимется созвездие Льва на юго-востоке и Венера. Созвездие Льва представляет собой трапецию, и точка радианта метеоритного потока находится у Альгиебы — правой верхней ее звезды. Около нее будет метеорный поток. Примерно с 06:00 и до самого восхода Солнца, около полутора часов, можно будет наблюдать звездопад. Считается, что зенитное число у этого потока разное, среднее — около 15 событий в час, — рассказал НГС специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.