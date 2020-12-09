В созвездии Персей открыли новую звезду — в новосибирском планетарии рассказали, что это значит

В конце ноября в созвездии Персей обнаружили новую звезду — ее почти одновременно открыли японский астроном-любитель Сэйдзи Уэда и российская группа исследователей. НГС поговорил со специалистом Большого новосибирского планетария, членом совета Новосибирского астрономического общества Олегом Кашиным. Он объяснил, что значит это открытие.

— Вспышка новой звезды — редкий класс астрономических событий, когда на небе из ниоткуда появляется звезда. Древние астрономы считали, что она «родилась», раньше этой звезды не существовало, и оттуда пошло слово «новые». Оно прижилось в современном лексиконе. На самом деле мы имеем дело с двумя далекими звездами. Одна из них погибла и превратилась либо в белого карлика, либо в нейтронную звезду. А рядом с ней есть «живая» звезда-компаньон. И погибшая начинает перетягивать на себя ее газовые оболочки, — рассказал Олег Кашин.