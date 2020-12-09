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В созвездии Персей открыли новую звезду — в новосибирском планетарии рассказали, что это значит

Такие события происходят редко

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Звезду заметил российский клуб исследователей

Звезду заметил российский клуб исследователей

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В новосибирском планетарии рассказали о новой звезде в созвездии Персей

В конце ноября в созвездии Персей обнаружили новую звезду — ее почти одновременно открыли японский астроном-любитель Сэйдзи Уэда и российская группа исследователей. НГС поговорил со специалистом Большого новосибирского планетария, членом совета Новосибирского астрономического общества Олегом Кашиным. Он объяснил, что значит это открытие.

— Вспышка новой звезды — редкий класс астрономических событий, когда на небе из ниоткуда появляется звезда. Древние астрономы считали, что она «родилась», раньше этой звезды не существовало, и оттуда пошло слово «новые». Оно прижилось в современном лексиконе. На самом деле мы имеем дело с двумя далекими звездами. Одна из них погибла и превратилась либо в белого карлика, либо в нейтронную звезду. А рядом с ней есть «живая» звезда-компаньон. И погибшая начинает перетягивать на себя ее газовые оболочки, — рассказал Олег Кашин.

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Яркость звезды быстро увеличивалась

Яркость звезды быстро увеличивалась

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После того как потухшая звезда получит много водорода, начнется термоядерная реакция, напоминающая сильный взрыв. После этого она начинает светиться, и яркость может увеличиться в миллион раз. Тогда звезду и замечают астрономы.

— Такое явление может повторяться. Через десятилетия или столетия эта звезда в созвездии Персей может появиться вновь, тогда ее будут называть «повторной новой», — добавил астроном.

Новые звезды вспыхивают за несколько часов, но также быстро потухают — за несколько дней или недель.

Сегодня утром, 9 декабря, в Новосибирске заметили гало. Его снимок сделали в Ленинском районе.

В ноябре в небе над Академгородком появилось необычное сияние. Тогда астроном объяснил, почему оно могло появиться.

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