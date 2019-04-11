Космос наш: как сибирские учёные помогли человеку улететь к звёздам

В октябре 1959 года мир впервые узнал, как же выглядит обратная сторона Луны: советский спутник «Луна-3» первым облетел Луну и сделал снимки её скрытой от жителей Земли стороны. По нынешним меркам тот снимок был очень тёмный и шумный, но тогда эти кадры казались настоящей фантастикой, которая стала реальностью. «Луна-3» полетела в космос в том числе благодаря учёным Института гидродинамики СО РАН. Для ракеты-носителя требовались особо крепкие сплавы металлов, которые бы выдержали все перегрузки и условия космоса, но в природе таких не существовало и изготовить их известными способами у инженеров тоже не получалось. В 50-х главный конструктор ракетно-космической промышленности Сергей Королёв обратился к академику Михаилу Лаврентьеву с просьбой создать в Институте гидродинамики материал для ракетных двигателей корабля.

«Когда стало ясно, что нужно слетать на Луну и вернуться, встала проблема, что нужно создать соответствующий двигатель, который должен был много раз включаться и выключаться.