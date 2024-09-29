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Сотни новосибирцев пришли посмотреть на святую реликвию

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Религия Ажиотаж в Вознесенском соборе: сотни новосибирцев пришли посмотреть на святую реликвию — фото из храма

Ажиотаж в Вознесенском соборе: сотни новосибирцев пришли посмотреть на святую реликвию — фото из храма

Святыни внесли в собор около 10 часов утра

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2 комментария

Верующие очень рады прибытию святынь

В Вознесенский кафедральный собор Новосибирска сегодня, 29 сентября, привезли часть Пояса Пресвятой Богородицы, частицы мощей святых праведных Иоакима и Анны и новообретенную чудотворную Казанскую икону Божией Матери.

Увидеть святыни можно до 1 октября по расписанию: 29 сентября до 21.00, 30 сентября — с 7.00 до 21.00, 1 октября — с 7.00 до 18.30.

Встретить святыню пришли сотни новосибирцев.

Внутри храма почти не осталось места

Часть Пояса Пресвятой Богородицы привезена из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга.

— На протяжении двух тысяч лет христиане всего мира с верой и надеждой припадают к принесенной святыне, уповая на помощь Пречистой Девы Марии. Согласно церковному преданию, Пресвятая Богородица собственноручно сплела Пояс из верблюжьей шерсти и незадолго до Своего Успения передала его и Свою Ризу апостолу Фоме, — объяснили в Новосибирской Митрополии.

Встреча святын

В начале июня в храме Христа Спасителя на праздничной литургии верующие смогли увидеть икону Троицы кисти Андрея Рублева.

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Комментарии
2
Майя Елизарова
3 минуты
Так где это можно увидеть? На фото вроде Вознесенский собор.
Гость
10 минут
Ну теперь попрёт!
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