Ажиотаж в Вознесенском соборе: сотни новосибирцев пришли посмотреть на святую реликвию — фото из храма

Увидеть святыни можно до 1 октября по расписанию: 29 сентября до 21.00, 30 сентября — с 7.00 до 21.00, 1 октября — с 7.00 до 18.30.

— На протяжении двух тысяч лет христиане всего мира с верой и надеждой припадают к принесенной святыне, уповая на помощь Пречистой Девы Марии. Согласно церковному преданию, Пресвятая Богородица собственноручно сплела Пояс из верблюжьей шерсти и незадолго до Своего Успения передала его и Свою Ризу апостолу Фоме, — объяснили в Новосибирской Митрополии.