«Рука работает от локтя»: казанский имам рассказал, как правильно бить жену. Собрали всё, что известно о скандале

За имама оправдалось издание, которое и запустило подкаст со спорными словами Источник: Лина Саитова / 116.RU











Казанский имам заявил, что при определенных обстоятельствах муж может «побивать» жену. Когда эти слова вызвали скандал, видео удалили, но потом снова опубликовали, а потом удалили окончательно. Издание, которое распространило слова духовного наставника, заявило, что СМИ исказили его слова. Наши коллеги из 116.RU рассказывают всю историю.



Споры возникли вокруг видеоподкаста «Чай с хазратом», в котором имам казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев отвечает на вопросы мусульман. На этот раз выпуск посвятили «рукоприкладству в семье». Хазрат объяснил фрагмент Корана о «женщинах, непокорности которых опасаются». По его словам, нужно начинать с увещевания «красивым языком», потом не делить с ней постель и в конце — «побивать».



— Если нет понимания, то следующим этапом становится разделение спального ложа. Жена уже должна понять, что она делает что-то не так. Если из крайности что-то происходит, то есть, как говорится в аяте, побивание. Побивание и избивание — разные вещи, — отметил Камаев.



Ему задали уточняющий вопрос о том, какой силы может быть удар: пощечина, шлепок или щипок. Имам объяснил технику: «Смысл не в том, чтобы оставить увечья или синяки».



— Говорится не о том, что надо травмировать свою жену. Имеется в виду, что жена должна понять, что она делает что-то не так. Например, есть мисвак, маленькая палочка (щетка для чистки зубов. — Прим. ред.). Аккуратно пару раз жену ударить мисваком. Рука работает только от локтя, не полностью, маленькими ударами, — сказал Камаев, показав руками удары.



При этом «избивать» нельзя, подчеркнул он, поскольку это «нарушает права жены». Самой супруге посоветовали простить суженого, если он ударил на эмоциях. Но если муж избивает постоянно, то нужно обратиться к хазрату или казыю (шариатскому судье), добавил Камаев.



Эти слова распространились по СМИ и телеграм-каналам, в том числе федеральным, вечером 15 июля и утром 16 июля. Татарстанское информ-агентство сначала удалило ролик, а потом перезалило его. Слова о «побивании» в нем остались. В комментариях пользователи раскритиковали Камаева, назвав его речь «призывом к насилию», и засомневались в правильности трактовки религиозных догм.

Утром 16 июля издание «Татар-информ», которое записало подкаст с Камаевым, заявило, что другие журналисты вырвали из контекста мнение имама.



— Тиражируется только вырванная из контекста часть видео с подписью: «Бить так, чтобы не оставлять следов. Имам казанской мечети рассказал, как «правильно издеваться над женой». Обращаем внимание, что распространяемые цитата и контекст не соответствуют тому, о чем говорил имам. В интервью он подчеркивает, что рукоприкладство — грех в исламе, зло, за которое последует наказание, а женщин, оказавшихся жертвами семейного насилия, он призывает не замалчивать проблему, а обращаться за помощью к хазратам и в полицию, — написало издание.



Информагентство посчитало, что другие СМИ использовали «методы манипуляции общественным сознанием и целенаправленное искажение действительности в целях разжигания межнациональных конфликтов». Между тем, Госиздание «Татар-информ» (которое входит в республиканский холдинг «Татмедиа») все же удалило из общего доступа скандальный Youtube-ролик с имамом казанской мечети «Ирек» Тимуром Камаевым, в котором тот рассказал, как правильно «побивать» свою жену. Теперь обыватели не могут посмотреть видеоподкаст, его могут увидеть только авторы канала.

Теперь при переходе по ссылке выходит надпись «видео недоступно, видео с ограниченным доступом». На Youtube-канале информагентства этого выпуска тоже нет. С сайта «Татар-информа» видеоновость также пропала.



Узнать позицию самого имама не удалось. Как только корреспондент 116.RU представился, он бросил трубку.



В Духовном управлении мусульман по Татарстану прокомментировали скандал вокруг казанского имама Тимура Камаева. В ДУМ РТ осудили насилие, назвав его недопустимым.



— Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо — грех в исламе, и что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию, — объяснили в ДУМ.

