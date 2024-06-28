Скоро День Владимирской иконы Божьей матери: дата и значение православного праздника

В 1999 году Владимирская икона Божьей Матери была передана Государственной Третьяковской галереей в находящийся при ней храм святителя Николая в Толмачах. Источник: patriarchia.ru, Андрей Бортко / NGS.RU











6 июля пройдет празднование в честь Владимирской иконы Божией матери, сообщается на сайте Русской православной церкви.



По преданию, Владимирскую икону Богоматери написал евангелист Лука на доске стола, за которым трапезовало Святое Семейство: Дева Мария, Иисус Христос и Иосиф Обручник.

Как рассказывает РИА Новости, празднование в честь иконы проводится 3 июня, 6 июля и 8 сентября. В частности, июльское празднество совершают в благодарение за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году.



На сайте Русской православной церкви сказано, что тогда хан Золотой Орды с полчищами подошел к реке Угре, но не решился ее перейти. Войска хана и московского князя стояли друг против друга, но не приступили к решительным действиям.

— Вся Москва молилась своей Заступнице Пресвятой Богородице о спасении православной столицы, — сообщили на сайте церкви. — Князь приказал своим войскам отступать от Угры, желая дождаться перехода татар, враги же решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже стали отступать, сначала медленно, а ночью побежали, гонимые страхом.



Река получила название «пояс Богоматери». По информации журнала «Фома», перед Владимирской иконой верующие могут молиться о любых своих нуждах, в том числе о житейских проблемах.

