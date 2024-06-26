НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

ясная погода, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

вос.

 745мм 99%
Подробнее
3 Пробки
USD 87,28
EUR 93,73

СРОЧНО

ВИС возобновит строительство четвертого моста

Как получить iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Издеваются над стариками
Батл Сибири и Урала
Кладбище за канавой
Последние квартиры в ипотеку
Месяц без горячей воды
Как строили «Берёзовую Рощу»
6 альтернатив окрошке в жару
НГС в Telegram
Религия Петров пост — 2024 года: даты, значение и ограничения

Петров пост — 2024 года: даты, значение и ограничения

Рассказываем, от каких продуктов следует воздержаться

70
Написать комментарий
Во время Петрова поста важно уделить время молитве

1 июля начинается Петров пост, который продлится до 11 июля включительно, но первый не постный день после него — 13 июля. Начало всегда выпадает на второй понедельник после празднования Троицы. Рассказываем о значении поста и ограничениях, которые действуют во время него.

Значение поста

Петров пост посвящен подготовке к празднованию дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Как рассказывают на сайте журнала «Фома», пост установлен в память о том, как апостолы постились перед проповедью христианства всему миру.

Дата начала поста зависит от того, на какой день выпадает празднование Пасхи. Длиться пост может от 8 до 42 дней, но заканчивается он всегда 12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла.

Перед началом поста стоит посоветоваться с врачом по поводу того, можно ли его соблюдать. Важно помнить, что ограничения в еде — не самая главная часть этого периода. Важно уделить время духовной части жизни, посвятить время молитве, посещению храма, покаянию, чтению религиозной литературы.

Что можно есть

Петров пост считается нестрогим. Для мирян ограничений меньше, чем для монахов. В этот период следует отказаться от употребления продуктов животного происхождения — мяса, в том числе курицы, молочных продуктов и яиц. По средам и пятницам нужно отказаться от употребления рыбы. Но если в эти два дня празднуют память святого храма и святого, которому положено всенощное бдение, то в такие даты можно есть рыбу. Кроме этого, во все дни поста нужно воздержаться от переедания.

Рассказываем, какую еду предписывается употреблять в каждый из дней поста. Еще раз напомним, что важно учитывать состояние своего здоровья.

1 июля — горячая пища без масла.

2 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.

3 июля — сухоедение (фрукты, овощи, компоты, хлеб).

4 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.

5 июля — сухоедение (фрукты, овощи, компоты, хлеб).

6 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.

7 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.

8 июля — горячая пища без масла.

9 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.

10 июля — сухоедение.

11 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.

11 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.

Через две недели после Троицы, 7 июля, верующие отметят День всех святых, в земле Русской просиявших. Читайте о значении и традициях этого дня.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Пост Православие Религия Церковь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как в России в 90-е: гражданка Турции — о стремительном росте цен в ее стране и потере статуса бюджетного курорта
Анна Фархоманд
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Рекомендуем
Знакомства

Константин,  33

Евгения,  47

Алекс,  62

Елизавета,  25

ГигантКот,  33

Король без королевы,  57

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление