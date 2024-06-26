Петров пост — 2024 года: даты, значение и ограничения

Во время Петрова поста важно уделить время молитве Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











1 июля начинается Петров пост, который продлится до 11 июля включительно, но первый не постный день после него — 13 июля. Начало всегда выпадает на второй понедельник после празднования Троицы. Рассказываем о значении поста и ограничениях, которые действуют во время него.



Значение поста

Петров пост посвящен подготовке к празднованию дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Как рассказывают на сайте журнала «Фома», пост установлен в память о том, как апостолы постились перед проповедью христианства всему миру.



Дата начала поста зависит от того, на какой день выпадает празднование Пасхи. Длиться пост может от 8 до 42 дней, но заканчивается он всегда 12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла.



Перед началом поста стоит посоветоваться с врачом по поводу того, можно ли его соблюдать. Важно помнить, что ограничения в еде — не самая главная часть этого периода. Важно уделить время духовной части жизни, посвятить время молитве, посещению храма, покаянию, чтению религиозной литературы.



Что можно есть

Петров пост считается нестрогим. Для мирян ограничений меньше, чем для монахов. В этот период следует отказаться от употребления продуктов животного происхождения — мяса, в том числе курицы, молочных продуктов и яиц. По средам и пятницам нужно отказаться от употребления рыбы. Но если в эти два дня празднуют память святого храма и святого, которому положено всенощное бдение, то в такие даты можно есть рыбу. Кроме этого, во все дни поста нужно воздержаться от переедания.



Рассказываем, какую еду предписывается употреблять в каждый из дней поста. Еще раз напомним, что важно учитывать состояние своего здоровья.



1 июля — горячая пища без масла.



2 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.



3 июля — сухоедение (фрукты, овощи, компоты, хлеб).



4 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.



5 июля — сухоедение (фрукты, овощи, компоты, хлеб).



6 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.



7 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.



8 июля — горячая пища без масла.



9 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.



10 июля — сухоедение.



11 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.



11 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.



Через две недели после Троицы, 7 июля, верующие отметят День всех святых, в земле Русской просиявших. Читайте о значении и традициях этого дня.

