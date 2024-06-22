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Религия Завтра Троица: какое значение у православного праздника, вспоминаем традиции и приметы

Завтра Троица: какое значение у православного праздника, вспоминаем традиции и приметы

Его второе название — Пятидесятница

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На Троицу в храмах проводят праздничные богослужения

Завтра, 23 июня, православные верующие отметят праздник Троицы, который также называют Пятидесятницей или Днем Святой Троицы. Рассказываем об этом празднике, его традициях и приметах.

Значение

Троица — один из главных праздников в православии. Его отмечают на пятидесятый день после Пасхи. Верующие вспоминают одно из важнейших событий — сошествие Святого Духа. В тот день апостолы встретились в Иерусалиме, в Сионской горнице. На этом же месте они совершали Тайную Вечерю накануне ареста Иисуса. И именно там произошло сошествие Святого Духа, о котором говорил Христос.

Это событие описано в «Деяниях святых апостолов», книге Нового Завета.

— И когда подходил к концу день Пятидесятницы, были они все вместе. И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить иными языками, как Дух давал им вещать, — говорится в переводе Нового Завета Епископа Кассиана.

После этого апостолы смогли проповедовать на разных языках. Пятидесятница считается днем рождения Церкви.

Традиции

В этот день принято посещать праздничные богослужения в храмах и причащаться. Если такой возможности нет — то помолиться можно дома. Троицу всегда отмечают в воскресенье, в этот день лучше отказаться от бытовых дел, в том числе в огороде или саду. Если есть неотложные работы, в том числе уборка дома, которые нельзя перенести, то их стоит выполнять только после посещения храма.

Существует поверье, согласно которому на Пятидесятницу нельзя купаться, причем не только в открытых водоемах, но и дома. На самом деле, как объясняет православный журнал «Фома», таких ограничений нет. Важно лишь не отказываться от похода в церковь в пользу отдыха на пляже.

Венчаться на Троицу не получится, потому что церкви не совершают в праздник это таинство.

Одна из традиций праздника — украшение дома ветвями деревьев. Их могут использовать и в храмах.

Приметы

Считается, что если на Троицу льет дождь, то до конца лета погода будет теплой, а заморозки начнутся поздно. Жара, наоборот, предвещает засуху и, как следствие, плохой урожай.

В народе 23 июня называют Тимофеевым днем. Считается, что если куры, утки и индюки начинают усиленно чистить перья, то скоро может начаться дождь. Большое количество и белых, и темных облаков на небе предвещает град.

Другой важный церковный праздник, который отметят в июне — Вознесение. О его значении и традициях можно прочитать в материале НГС.

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