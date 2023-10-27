Храм-маяк. Съездили в церковь с уникальными стеклянными крестами, которые служили ориентиром заблудившимся в тайге путникам

В небольшом селе Воскресенского района Нижегородской области находится 200-летний храм с уникальными крестами из стекла. По преданию, их еще в
В годы гонений на церковь здание использовали как склад — в тот период пропали уникальные иконы. Пять лет назад местный священнослужитель и спонсоры начали своими силами восстанавливать храм. Миллионы приходится собирать через пожертвования и гранты. Об истории храма с уникальными крестами и его нелегкой судьбе нашим коллегам из NN.RU рассказала краевед и экскурсовод маршрутов Воскресенского Поветлужья Мария Шустова.
Маяк для заблудших
В
На своих землях, в селе Богородском, Собакин решил построить храм к пятилетию Бородинского сражения и посвятить его памяти павших в битве. До этого в поселении был деревянный храм Рождества Иоанна Предтечи, который со временем заметно обветшал. Тогда на его месте помещик решил возвести новый каменный — фундамент церкви заложили в
В
Храм в честь иконы Божьей Матери «Казанская» начали строить к пятилетию Бородинского сражения, но документов, рассказывающих о его истории, сохранилось немного. Большую часть составляют воспоминания местных жителей. Дело шло медленно, и к моменту смерти Петра Собакина был построен лишь первый этаж. Завершить работы удалось только спустя
Примерно к моменту, когда церковь достроили, на одном из семейных советов Левашовы обсуждали, что в лесах с каждым годом теряется всё больше людей. За Ветлугой, на левом ее берегу, начинается зона южной тайги, лес глухой и часто непроходимый. Петляющая река и непролазные болота добавляли путаницы даже тем, кто отправлялся на поиски заблудившихся. Дельвиг, как инженер, знал многое о свете и его отражении. Он предложил создать стеклянные кресты с разноцветными вставками. Принцип довольно простой — стёкла, словно зеркала, отражали свет на десятки верст и служили заблудившимся путникам маяком.
Что было утрачено
В окружении крошечных частных домов возвышается каменная церковь с обновленной белоснежной колокольней. Сейчас основное здание храма обнесено строительными лесами, а на фасаде сквозь облетевшую известку проглядывает красный кирпич.
Храм состоит из двух частей — летней и отапливаемой зимней. В церкви три престола, главный — в честь иконы Божией Матери «Казанская». Северный помещик Собакин посвятил своим покровителям — апостолам Петру и Павлу, а южный — Иоанну Крестителю, который считается покровителем села Богородского.
Как писал нижегородский историк архитектуры Алексей Давыдов, церковь в Богородском построена по архитектурному типу «корабль», когда основная часть, трапезная и колокольня находятся в одной плоскости. Стены храма были оштукатурены и «покрыты голубою краскою и расписаны иконным писанием». На своде алтаря было «изображено Всевидящее Око, окруженное ангелами на облаках», а на западной стене алтаря — «чаша Нового Завета». На стенах основной части храма находились изображения чудес Христовых и его страданий. При этом в трапезной не было росписей на стенах и сводах, таким образом в помещении пытались сохранить больше света.
Спустя
Украденный алтарь
Из-за гонений на церковь в советские годы, в
Тогда здание передали колхозу, и почти
После ареста настоятеля из храма начали пропадать иконы — часть из них забрали местные прихожане, пытавшиеся спасти святыню от уничтожения. Так, например, произошло с резной иконой Иоанна Предтечи, которую храму подарила семья Левашовых. Паломники из других районов шли пешком, чтобы приложиться к ней. После
Пропал из церкви и иконостас, который находился в летней части здания у алтаря. По словам краеведа Марии Шустовой, в
— Левашовы не поскупились на иконостас, и все иконы были заказы в Троице-Сергиевой лавре, — рассказала Мария Шустова.
Не пощадило время и уникальные стеклянные кресты, которыми так славится храм. Со временем два креста упали из-за ветхости куполов, а установленный на колокольне сбила молния.
Спасение храма
После советских лет Богородское, где живет не более
Отец Антоний и краевед Мария Шустова также занимаются восстановлением Казанской церкви. В
Следующим этапом стала реставрация
Хоть храм и является объектом культурного наследия, восстанавливать его местным приходится собственными силами. Деньги на реставрацию собирались через пожертвования и гранты, но были и люди, которые приходили помочь лично.
Сейчас реставрацию колокольни завершили — на ней достроили купол и установили звонницу. На смотровую ведут
С площадки, где находится звонница, открывается завораживающий вид на таежные просторы. Как вспоминает Мария Шустова, когда впервые с колокольни раздался звон, у местных прихожан потекли слезы. Слезы радости и благодарности.
Оттуда же, со смотровой, видны и пять куполов церкви. Как отметила Мария Шустова, пока планов на их золочение нет, сперва предстоит полностью восстановить храм.
Удалось вернуть и главную ценность храма — уникальные стеклянные кресты. От оригинальных, спроектированных инженером Дельвигом, остались лишь проржавевшие каркасы. Копии крестов воссоздали семеновские мастера. Сейчас изготовлены только три новых креста из шести необходимых. Первый из них установлен на колокольне. Предстоит изготовить еще три. Средства на них будут собирать уже в следующем году. К сожалению, нам не повезло с погодой и рассмотреть всю их красоту под лучами солнца мы не смогли.
Сейчас реставраторы возвращают прежний вид трапезной — зимней части церкви. Там восстановили кровлю, пол, выбелили своды, стены и подготовили места для двух алтарей. По праздникам здесь уже проводятся молебны. На очереди изготовление окон и дверей, возведение иконостасов и обустройство алтарей.
Что касается главной части храма, где находился иконостас и уникальный свод, пока там царит разруха. Со стен уже очистили побелку, которая скрывала изображения святых. Неожиданным кажется среди руин птичье щебетание — пернатые залетают под купол через дыры в окнах и дверях.
Настоятелю храма и прихожанам предстоит еще немалая работа — на восстановление храма требуются миллионы. Краевед Мария Шустова надеется, что когда-то в
Ранее мы рассказывали историю одного из самых известных и красивых храмов Нижнего Новгорода. По одной из легенд, великий изобретатель Иван Кулибин заинтересовался механикой после того, как починил часы на колокольне Рождественской церкви. Спустя сотни лет у мастера есть, можно сказать, последователь — инженер-программист Михаил, который следит за часами уже