Храм-маяк. Съездили в церковь с уникальными стеклянными крестами, которые служили ориентиром заблудившимся в тайге путникам

На своих землях, в селе Богородском, Собакин решил построить храм к пятилетию Бородинского сражения и посвятить его памяти павших в битве. До этого в поселении был деревянный храм Рождества Иоанна Предтечи, который со временем заметно обветшал. Тогда на его месте помещик решил возвести новый каменный — фундамент церкви заложили в 1817 году , но стройка затянулась на десятилетия.



В 1831 году московский дворянин Николай Левашов выкупил у Собакина часть деревень. Он хотел стать лесопромышленником и выбрал для этого таежные леса Поветлужья. Из Москвы в Богородское Левашов перебрался лишь после смерти жены. Вместе с отцом в село отправилась дочь Эмилия с мужем Андреем Дельвигом — выдающимся инженером. Он проектировал водопроводы для Нижнего Новгорода и Москвы, а также организовывал строительство шоссейных и железных дорог. Он также помог своему тестю построить новую усадьбу посреди поля в соседней деревне Галибихе. Вместе с землями дворянину досталась и недостроенная церковь.