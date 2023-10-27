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Храм-маяк. Съездили в церковь с уникальными стеклянными крестами, которые служили ориентиром заблудившимся в тайге путникам

200-летний храм восстанавливают в Нижегородской области

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Кресты для церкви создал инженер Андрей Дельвиг, он также проектировал систему водопровода для Москвы и Нижнего

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В небольшом селе Воскресенского района Нижегородской области находится 200-летний храм с уникальными крестами из стекла. По преданию, их еще в XIX веке спроектировал инженер Андрей Дельвиг, который разрабатывал для Москвы и Нижнего водопровод. Храм был заложен к годовщине Бородинского сражения.

В годы гонений на церковь здание использовали как склад — в тот период пропали уникальные иконы. Пять лет назад местный священнослужитель и спонсоры начали своими силами восстанавливать храм. Миллионы приходится собирать через пожертвования и гранты. Об истории храма с уникальными крестами и его нелегкой судьбе нашим коллегам из NN.RU рассказала краевед и экскурсовод маршрутов Воскресенского Поветлужья Мария Шустова.

Маяк для заблудших

В XIX веке земли села Богородского в Воскресенском районе принадлежали московскому миллионеру-помещику Петру Собакину. Человек он был непростой, и, как писал граф Николай Толстой в своих «Заволжских очерках», Собакин мог лечь в гроб посреди деревни и заставить крестьян его оплакивать. Тех, кто плохо справлялся с поставленной задачей или вовсе улыбался, он бил.

На своих землях, в селе Богородском, Собакин решил построить храм к пятилетию Бородинского сражения и посвятить его памяти павших в битве. До этого в поселении был деревянный храм Рождества Иоанна Предтечи, который со временем заметно обветшал. Тогда на его месте помещик решил возвести новый каменный — фундамент церкви заложили в 1817 году, но стройка затянулась на десятилетия.

В 1831 году московский дворянин Николай Левашов выкупил у Собакина часть деревень. Он хотел стать лесопромышленником и выбрал для этого таежные леса Поветлужья. Из Москвы в Богородское Левашов перебрался лишь после смерти жены. Вместе с отцом в село отправилась дочь Эмилия с мужем Андреем Дельвигом — выдающимся инженером. Он проектировал водопроводы для Нижнего Новгорода и Москвы, а также организовывал строительство шоссейных и железных дорог. Он также помог своему тестю построить новую усадьбу посреди поля в соседней деревне Галибихе. Вместе с землями дворянину досталась и недостроенная церковь.

Центральную часть еще не восстановили, на этой части храма предстоит немалая работа

Центральную часть еще не восстановили, на этой части храма предстоит немалая работа

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Храм в честь иконы Божьей Матери «Казанская» начали строить к пятилетию Бородинского сражения, но документов, рассказывающих о его истории, сохранилось немного. Большую часть составляют воспоминания местных жителей. Дело шло медленно, и к моменту смерти Петра Собакина был построен лишь первый этаж. Завершить работы удалось только спустя 22 года.

Примерно к моменту, когда церковь достроили, на одном из семейных советов Левашовы обсуждали, что в лесах с каждым годом теряется всё больше людей. За Ветлугой, на левом ее берегу, начинается зона южной тайги, лес глухой и часто непроходимый. Петляющая река и непролазные болота добавляли путаницы даже тем, кто отправлялся на поиски заблудившихся. Дельвиг, как инженер, знал многое о свете и его отражении. Он предложил создать стеклянные кресты с разноцветными вставками. Принцип довольно простой — стёкла, словно зеркала, отражали свет на десятки верст и служили заблудившимся путникам маяком.

Кресты были ориентиром для путников, которые потерялись в таежных лесах Поветлужья

Кресты были ориентиром для путников, которые потерялись в таежных лесах Поветлужья

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За <nobr class="_">200 лет</nobr> железные каркасы заржавели, а стекло помутнело

За 200 лет железные каркасы заржавели, а стекло помутнело

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Что было утрачено

В окружении крошечных частных домов возвышается каменная церковь с обновленной белоснежной колокольней. Сейчас основное здание храма обнесено строительными лесами, а на фасаде сквозь облетевшую известку проглядывает красный кирпич.

Восстановление началось с трапезной, которая находится между основным зданием и колокольней

Восстановление началось с трапезной, которая находится между основным зданием и колокольней

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Храм состоит из двух частей — летней и отапливаемой зимней. В церкви три престола, главный — в честь иконы Божией Матери «Казанская». Северный помещик Собакин посвятил своим покровителям — апостолам Петру и Павлу, а южный — Иоанну Крестителю, который считается покровителем села Богородского.

Два престола в зимней части храма

Два престола в зимней части храма

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Как писал нижегородский историк архитектуры Алексей Давыдов, церковь в Богородском построена по архитектурному типу «корабль», когда основная часть, трапезная и колокольня находятся в одной плоскости. Стены храма были оштукатурены и «покрыты голубою краскою и расписаны иконным писанием». На своде алтаря было «изображено Всевидящее Око, окруженное ангелами на облаках», а на западной стене алтаря — «чаша Нового Завета». На стенах основной части храма находились изображения чудес Христовых и его страданий. При этом в трапезной не было росписей на стенах и сводах, таким образом в помещении пытались сохранить больше света.

Спустя 200 лет в храме уцелела лишь часть фресок, например, изображение святых Евангелистов и холсты на парусах. Кроме того, сохранился уникальный деревянный свод, который является одним из самых больших рубленых сводов в России. Он состоит из 16 секций, которые построили из бревен без единого гвоздя. В куполе свода изображен Бог Саваоф в окружении крылатых небесных существ — херувимов.

Уникальный деревянный свод, построенный без гвоздей

Уникальный деревянный свод, построенный без гвоздей

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В куполе свода изображен Саваоф в окружении крылатых небесных существ — херувимов

В куполе свода изображен Саваоф в окружении крылатых небесных существ — херувимов

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Украденный алтарь

Из-за гонений на церковь в советские годы, в 1937 году храм был закрыт. Последнего настоятеля Павла Петровича Зверева арестовали и приговорили к расстрелу.

Тогда здание передали колхозу, и почти 60 лет оно использовалось в качестве склада для хозяйственных нужд. В одно время в помещениях солили шкуры — груды соли проели чугунные плиты, некогда привезенные с Нижегородской ярмарки.

После ареста настоятеля из храма начали пропадать иконы — часть из них забрали местные прихожане, пытавшиеся спасти святыню от уничтожения. Так, например, произошло с резной иконой Иоанна Предтечи, которую храму подарила семья Левашовых. Паломники из других районов шли пешком, чтобы приложиться к ней. После 30-х годов у святыни было несколько хранителей. Последняя из них держала икону дома долгое время и не хотела отдавать. Лишь недавно родственники женщины отдали икону на временное хранение в центральный храм района в Воскресенском, чтобы после завершения реставрации в Богородском она заняла свое почетное место в храме.

Пропал из церкви и иконостас, который находился в летней части здания у алтаря. По словам краеведа Марии Шустовой, в 1979 году в село на плотах приехали несколько мужчин. В управлении колхоза они представились реставраторами, а после того как их пустили в церковь, они сняли иконы и уплыли. Фотографий с тех времен не сохранилось, и восстанавливать иконостас придется лишь по описаниям.

— Левашовы не поскупились на иконостас, и все иконы были заказы в Троице-Сергиевой лавре, — рассказала Мария Шустова.

Когда-то на месте красного кирпича находился иконостас

Когда-то на месте красного кирпича находился иконостас

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За счет большого количества окон в летней части храма было светло

За счет большого количества окон в летней части храма было светло

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Не пощадило время и уникальные стеклянные кресты, которыми так славится храм. Со временем два креста упали из-за ветхости куполов, а установленный на колокольне сбила молния.

Спасение храма

После советских лет Богородское, где живет не более 600 человек, осталось без действующего храма. Ситуация изменилась после приезда в село отца Антония, который перебрался в Воскресенский район из Москвы. По его инициативе в селе возвели храм Святых Новомучеников, где теперь проходят богослужения.

Отец Антоний и краевед Мария Шустова также занимаются восстановлением Казанской церкви. В 2000 году храм передали Богородскому приходу. К этому времени здание находилось в аварийном состоянии. За несколько десятилетий над сводом зимней части храма образовался толстый слой грунта, в котором начали расти березы. Из-за крыши, которая могла обрушиться в любой момент, начать восстановление удалось лишь в 2018 году.

Трапезную, она же — зимняя часть храма, почти восстановили

Трапезную, она же — зимняя часть храма, почти восстановили

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Следующим этапом стала реставрация 40-метровой колокольни, которая, по одному из преданий, в советское время использовалась как наблюдательная противопожарная вышка. Также существует история, что в 1941 году на ней был установлен зенитный пулемет, из-за чего часть кровли разобрали.

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Хоть храм и является объектом культурного наследия, восстанавливать его местным приходится собственными силами. Деньги на реставрацию собирались через пожертвования и гранты, но были и люди, которые приходили помочь лично.

Сейчас реставрацию колокольни завершили — на ней достроили купол и установили звонницу. На смотровую ведут 90 деревянных и каменных ступенек, расположенных под резким углом. Также при поддержке Фонда президентских грантов в колокольне открыли музей — на каждом ярусе находятся стенды, рассказывающие об истории храма и Поветлужья.

Лестница, ведущая на колокольню

Лестница, ведущая на колокольню

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На каждом из ярусов колокольни находится стенд, который рассказывает историю храма и Поветлужья

На каждом из ярусов колокольни находится стенд, который рассказывает историю храма и Поветлужья

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С площадки, где находится звонница, открывается завораживающий вид на таежные просторы. Как вспоминает Мария Шустова, когда впервые с колокольни раздался звон, у местных прихожан потекли слезы. Слезы радости и благодарности.

Звона колоколов село Богородское не слышало уже давно

Звона колоколов село Богородское не слышало уже давно

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Оттуда же, со смотровой, видны и пять куполов церкви. Как отметила Мария Шустова, пока планов на их золочение нет, сперва предстоит полностью восстановить храм.

Кровля, барабаны и купола четверика сохранились даже спустя <nobr class="_">200 лет</nobr>

Кровля, барабаны и купола четверика сохранились даже спустя 200 лет

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Удалось вернуть и главную ценность храма — уникальные стеклянные кресты. От оригинальных, спроектированных инженером Дельвигом, остались лишь проржавевшие каркасы. Копии крестов воссоздали семеновские мастера. Сейчас изготовлены только три новых креста из шести необходимых. Первый из них установлен на колокольне. Предстоит изготовить еще три. Средства на них будут собирать уже в следующем году. К сожалению, нам не повезло с погодой и рассмотреть всю их красоту под лучами солнца мы не смогли.

Новые кресты для храма изготавливали семеновские мастера

Новые кресты для храма изготавливали семеновские мастера

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Сейчас реставраторы возвращают прежний вид трапезной — зимней части церкви. Там восстановили кровлю, пол, выбелили своды, стены и подготовили места для двух алтарей. По праздникам здесь уже проводятся молебны. На очереди изготовление окон и дверей, возведение иконостасов и обустройство алтарей.

Что касается главной части храма, где находился иконостас и уникальный свод, пока там царит разруха. Со стен уже очистили побелку, которая скрывала изображения святых. Неожиданным кажется среди руин птичье щебетание — пернатые залетают под купол через дыры в окнах и дверях.

Летняя часть храма еще ждет своей очереди на восстановление

Летняя часть храма еще ждет своей очереди на восстановление

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Настоятелю храма и прихожанам предстоит еще немалая работа — на восстановление храма требуются миллионы. Краевед Мария Шустова надеется, что когда-то в 200-летней церкви снова будут проходить службы, но загадывать, когда это произойдет, она не решается.

Мария Шустова — краевед и экскурсовод маршрутов Воскресенского Поветлужья

Мария Шустова — краевед и экскурсовод маршрутов Воскресенского Поветлужья

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Ранее мы рассказывали историю одного из самых известных и красивых храмов Нижнего Новгорода. По одной из легенд, великий изобретатель Иван Кулибин заинтересовался механикой после того, как починил часы на колокольне Рождественской церкви. Спустя сотни лет у мастера есть, можно сказать, последователь — инженер-программист Михаил, который следит за часами уже 18 лет.

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