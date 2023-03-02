«Каждый день просил у мамы прощения»: как наркоман стал священником и исцеляет зависимых

— У нас во дворе употребляли просто все, — говорит бывший наркоман Василий Дудин. Он смог завязать (не просто и не с первого раза), стал священнослужителем, безвозмездно помогает наркозависимым и отказывается от помощи государства. Почему и для чего — в материале наших коллег из UFA1.RU.
Как Василий стал наркоманом
«Во дворе употребляли все»
В первый раз Вася Дудин попробовал наркотики в пятнадцать, когда учился на первом курсе техникума. Жил он тогда с родителями в Белорецке (это в Башкирии), где всё крутится вокруг одного градообразующего предприятия — металлургического комбината. Отец трудился там сталеваром, мать — в бухгалтерии. Вот и сам Василий после 9-го класса пошел учиться на металлурга.
— У нас во дворе употребляли просто все. Я даже не могу вспомнить, кто мне дал первую дозу. Я родился в такой среде, где не попробовать было нереально, — Василий не оправдывается, он просто описывает свою юность. — Идешь вечером домой: у этого подъезда дымят, у следующего — подвисают, дальше — на что-то соображают. У тебя никто не спрашивает, будешь или нет, ты просто неизбежно оказываешься в компании, где передают [дозу] по кругу, и ты подхватываешь эстафету.
Это был 1996 год. Обе сестры Василия (одна старше на 5 лет, вторая — на 10) уже жили отдельно. А отец пил. Якобы и медики рекомендовали, мол, 100 граммов водки помогают выводить из организма свинец. Может, и помогают, но умер отец Васи Дудина в 51 год — для его профессии возраст считается нормальным, мало кто из коллег Дудина-старшего дожил до пенсии.
Пример пьющего отца отвратил Василия от алкоголя навсегда. Но не помешал развиться другим дурным наклонностям. В середине 1990-х, кто помнит, в стране чтили криминальных авторитетов, жизнь наперекор принятому законодательству романтизировалась.
— На третьем курсе, это уже 1999–2000 годы, я начал понимать, что у меня серьезные проблемы. Употреблял тогда уже системно. Если поначалу принимал от случая к случаю, когда у кого-то в компании деньги появлялись, то спустя два года доза требовалась ежедневно. Я начал подворовывать дома и не вывозил учебу.
Жизнь на грани и за ней
Техникум Василий так и не окончил, после третьего курса устроился на комбинат учеником. Тут уже свои деньги в кармане начали водиться, и это не только зарплата. Правда, недолго.
— Опиаты коварны. Ты становишься неадекватным без наркотика, а жизнь под кайфом превращается в обыденную. Я под кайфом ходил на работу, убирался дома, общался с родственниками, а без дозы не мог вообще ничего делать. Ломку еще можно пережить, но накрывала депрессия, — признается Дудин. — Я каждый день просил у мамы прощения, обещал ей бросить. Сам себе клялся, что завяжу, но искал «подходящего случая». Я знал, что если не умру, то сяду. И просто ждал, когда меня посадят.
Дудина поймали на проходной, когда он попытался в очередной раз вынести чушку цветмета. Для первого раза ему дали два года условно. Но остаться на воле шанса уже не было.
— Сложно сказать, откуда у неработающих наркоманов деньги. Из ниоткуда, — пожимает плечами Василий. — Наркозависимые — это же целый отдельный народ. Один принесет 100 рублей из дома, другой поможет соседу за вознаграждение, еще кто-то металлолом сдаст. Так и собирается нужная сумма.
Под условкой Вася Дудин проходил где-то год. Поймали на воровстве из салона машины автомагнитолы. Судья приговорил к четырем годам тюрьмы. Освободился Дудин в 2004-м, как раз накануне Нового года.
Несмотря на судимость, Дудин нашел неплохую работу, ездил с вахтой в Магнитогорск. Какое-то время ему удавалось оставаться трезвым, он даже начал понимать удовольствие от быта и тратил заработок на новую одежду, технику для дома, давал деньги матери.
— Потом мы поругались. Не помню точно, из-за чего, — Дудин отводит глаза, словно взвешивает весомость причин того конфликта для нынешнего разговора. — То ли мать, то ли сестры упрекнули меня прошлым. Меня задело, что самые близкие не заметили во мне перемен, не оценили, не поверили… И я сорвался.
Исцеление Василия
Новотроевка
— «Чистым» проходил на свободе три месяца, — Василий понимает, как смехотворен этот срок, и поддерживает улыбку кивками. — Наверное, я и сам тогда только повода ждал. Вокруг меня все, кто не умер и оставался на свободе, продолжали употреблять. У напарника по вахте всегда был вес с собой в дорогу. И еще эта иллюзия контроля ситуации, когда тебе кажется, что у тебя достаточно опыта, чтобы предупредить старые ошибки. От иллюзии я избавился достаточно быстро, а новый марафон растянулся на два года. И тогда умерла мать.
Дудин сейчас осознает, что его образ жизни помог укоротить жизнь родительницы до 57 лет. Наверное, осознавал и тогда. Но зато после смерти мамы 26-летний Вася Дудин остался один в целой свободной квартире, и ему больше не нужно было искать деньги, чтобы добыть дозу.
— Все наркоманы округи собирались у меня, чтобы сварить, так что нехватки кайфа я не испытывал. И примерно в то же время меня начал навещать старый друг, с которым когда-то вместе подсели. Вот только я продолжал убивать себя, а он стал совершенно равнодушным к наркотикам, даже перестал курить, — продолжает рассказ Дудин. — Я удивлялся, что это возможно, а он подначивал меня проверить самому.
Первую передозировку Василий получил еще в начале своего наркоманского опыта, вторую и третью — после смерти матери, когда квартира превратилась в притон, атакуемый милицией. Глядя на друга, переквалифицировавшегося в «бывшие», Дудин поддался, и в августе 2007-го товарищ отвез его в глухое село в Оренбургской области. Там, среди страждущих избавления от зависимости, Василий прожил почти год. И там же встретил свою жену.
Священнослужитель
— Поначалу меня удивлял уклад жизни в общине, куда я попал. Люди вокруг меня молились, читали Библию. Я не понимал смысла происходящего, но постепенно втянулся. И начал задумываться о причинах и следствиях, — объясняет Дудин. — Там я полностью пересмотрел ценности и приоритеты.
Когда курс восстановления завершился, невеста привезла Дудина домой, в Уфу. Новую жизнь они начали вместе. Пара сыграла свадьбу, он нашел работу в строительстве, а она забеременела первенцем. И оба продолжали посещать религиозные собрания евангелистов. Встречи проводились (да и сейчас проводятся) каждое воскресенье.
— За много лет наблюдений я понял, что зависимые — очень талантливые люди, — Дудин говорит не только о наркоманах, но и об алкоголиках и игроманах, о страдающий любой нездоровой зависимостью. — Я думаю, это люди, в которых не сумели раскрыть и развить их талант, им попросту нечем больше заполнить внутреннюю пустоту, поэтому они ищут выход в забытьи. Но если заполнить пустоту Богом, то в человеке не останется места для пагубных привычек.
В 2009 году Дудин поступил на заочное отделение уфимского филиала Московского теологического института. Говорит, что почуял в себе силы и непреодолимое желание проповедовать с кафедры, чтобы распространять личный опыт для помощи другим. В 2015-м благополучно защитил дипломную на тему «Суть ученичества в христианстве» (учениками в данном контексте называются все последователи христианской веры).
Параллельно учебе Дудин продолжал работать на стройке. К тому времени продалась квартира в Белорецке. Вырученную сумму разделили с сестрами поровну. Василию этих денег хватило, чтобы купить землю на необитаемой тогда окраине села Иглино.
«Бог спас меня не для бизнеса»
Имея навык строителя, Василий Дудин нашел нехитрый способ зарабатывать хорошие деньги. Уфимцы в те годы активно осваивали пригород. Для семьи (у него уже было двое сыновей) Дудин снял в Иглино домик, а сам принялся возводить коттедж на продажу. Жена как раз освоила навыки риелтора. Продав один коттедж, купил два участка и построил еще два коттеджа, потом еще и еще. Бизнес, может, и не обеспечил Дудиным место в списке «Форбс», но ресурсов дал достаточно.
— Не хочу, чтобы вы сочли меня сумасшедшим, который слышит голоса, но именно это со мной и случилось. Только услышал я не в голове, а сердцем. Как, знаете, бывает: вы чувствуете потребность позвонить человеку, а потом выясняется, что у него несчастье в семье, — объяснить пережитое Дудину откровенно сложно, для некоторых вещей в языке нет подходящих слов, и мы сходимся на понятии «инсайт». — Похожее случилось и со мной. Я почувствовал, как Бог говорит мне, что спас меня для другого, не для бизнеса, а для помощи таким, каким я сам был.
Дом для себя он начал возводить 9 лет назад. Стройка и сейчас, по сути, не завершена: стены снаружи не обшиты, внутри — почти всюду голый гипсокартон. Из всех трехсот жилых квадратов полностью обустроена только та часть, где живет семья Дудиных. А заселялись они в 2018-м, и их было 17 человек.
— Я — пастырь. Я не занимаюсь реабилитацией, под которой понимается и медицинская помощь, и наблюдение у нарколога. Я лишь возвращаю людям веру, и за верой они идут ко мне. Все, кто жил в моем доме в эти пять лет, — это мои друзья. Почти со всеми я был давно знаком. Я пустил их в гости и никого никогда не удерживал, — так объясняет Дудин свою деятельность. Бизнесом это называть неправильно хотя бы по той причине, что он не берет плату за проживание.
Жизнь в общине идет по расписанию. Количество «гостей» непостоянно, максимум дома — 20 человек. Трижды в день они собираются для изучения библейских текстов, молитвы, общения (на религиозные темы, конечно). Дудин не может назвать точное число тех, кто реально избавился благодаря ему от тяги к наркотикам или алкоголю. Говорит, что раньше вел статистику, но задача оказалась невыполнимой. Полный «курс» занимает год, и далеко не все задерживаются на такой срок. По крайней мере, с первого раза.
— Когда ко мне попадают в первый раз, они не понимают, где оказались. Большинство, перетерпев пару недель или месяц, уходят. Но каждый из них знает, куда вернуться. Им просто нужно созреть до такого решения, — объясняет священнослужитель Василий Дудин. — Помощь, которую оказывают в государственных клиниках и диспансерах, ограничивается устранением физических недугов. Прокапали, ломку сняли, на учет поставили — иди дальше, как-то сам живи. Такая помощь неэффективна. Государственная борьба с зависимостью — это борьба с ветряными мельницами. Всё равно что срезать у погибающего дерева сухие листики. С корнем заболевания государство работать не умеет. А корень — он в душе. Нет таблеток от обиды, от стыда, от горя. У зависимых душу лечить надо.
Община живет в основном за счет благотворительности. Хотя бывают у них и подработки: одному огород вспахать, другому в доме прибраться. Рассчитываются иногда деньгами, в другой раз — продуктами. Продуктами помогают и родственники тех, кто живет в доме Дудина. Он говорит, что нередко выручают и те, кого теперь можно назвать «бывшим»: из благодарности.
Под конец беседы бывший наркоман и действующий священнослужитель Василий Дудин признался, что лишнее внимание ему не на руку. Каждый очередной пожар или другое несчастье в каком-нибудь реабилитационном центре влечет за собой волну проверок и штрафов, но тем всё и ограничивается, а до реального урегулирования сферы еще очень и очень далеко. Конечно, можно зарегистрироваться в качестве какого-нибудь юрлица и загребать гранты. Вот только для заполнения всех бумажек и отчетов требуется другая профессия и всё то время, что сейчас Василий уделяет своим прихожанам.
Комментарий юриста
Как деятельность Василия Дудина можно интерпретировать с точки зрения закона, UFA1.RU спросил у адвоката Романа Петрова.
— Тот факт, что Дудин оказывает услуги бесплатно, не освобождает его от требований к их безопасности, все мы помним случаи, когда люди погибают в таких домах в пожарах, — напомнил Петров. — С другой стороны, если он не оказывает медицинскую помощь, то его деятельность законом не запрещена: он лишь кормит людей и дает им ночлег. Единственное, что в такой ситуации можно проверить, — это соблюдение санитарных норм. Если Дудин зарегистрирует НКО, у него появится обязанность вести бумажную отчетность, хотя и это не обязательно при отсутствии финансовой деятельности и наемных рабочих. Но регистрировать НКО у него обязанности нет, он дает приют нуждающимся на своей частной территории. Учитывая контингент, который у него собирается, достаточно регулярных проверок участкового полицейского.