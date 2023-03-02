«Каждый день просил у мамы прощения»: как наркоман стал священником и исцеляет зависимых

Пример пьющего отца отвратил Василия от алкоголя навсегда. Но не помешал развиться другим дурным наклонностям. В середине 1990-х, кто помнит, в стране чтили криминальных авторитетов, жизнь наперекор принятому законодательству романтизировалась.



— На третьем курсе, это уже 1999–2000 годы, я начал понимать, что у меня серьезные проблемы. Употреблял тогда уже системно. Если поначалу принимал от случая к случаю, когда у кого-то в компании деньги появлялись, то спустя два года доза требовалась ежедневно. Я начал подворовывать дома и не вывозил учебу.

