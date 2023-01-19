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Фоторепортаж

Россия смывает грехи: пробирающий до мурашек фоторепортаж из купелей страны

22 фото, которые не оставят вас равнодушными

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Мы заметили, что люди, выныривающие из купели, часто меняются в лице

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Есть в России традиция — раз в год стройными рядами отправляться к крещенским купелям, чтобы смыть грехи. Батюшки говорят, что это дело факультативное и достаточно на Крещение сходить в храм, но кому-то этого недостаточно. Фотографы Городских порталов — от Архангельска до Новосибирска — дежурили этой ночью возле купелей. Посмотрите на их фото.

Кто-то после окунания в купель вынырнул натурально другим человеком — свежим, бодрым, веселым

Кто-то после окунания в купель вынырнул натурально другим человеком — свежим, бодрым, веселым

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А кто-то выглядел так, как будто этот обряд для него — привычное дело

А кто-то выглядел так, как будто этот обряд для него — привычное дело

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Попробуете угадать по лицу, какую молитву читает про себя девушка?

Попробуете угадать по лицу, какую молитву читает про себя девушка?

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Кстати, о девушках. Элементы дефиле в этом году тоже присутствовали

Кстати, о девушках. Элементы дефиле в этом году тоже присутствовали

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Фото от наших коллег из Свердловской области, города Ревды. Интересно, огненные столбы хоть чуть-чуть согревали купающихся?

Фото от наших коллег из Свердловской области, города Ревды. Интересно, огненные столбы хоть чуть-чуть согревали купающихся?

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А на тюменских купелях наши фотографы заметили элементы косплея. Не правда ли, девушка похожа на Харли Квин?

А на тюменских купелях наши фотографы заметили элементы косплея. Не правда ли, девушка похожа на Харли Квин?

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Харли, за тобой выезжает Бэтмен из Москвы! Никуда не уходи

Харли, за тобой выезжает Бэтмен из Москвы! Никуда не уходи

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Глаза боятся — ноги идут в купель

Глаза боятся — ноги идут в купель

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Удалось ли этой девушке удержать прическу?

Удалось ли этой девушке удержать прическу?

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В Самаре кто-то в самый последний момент вспоминал, что забыл выложить телефон

В Самаре кто-то в самый последний момент вспоминал, что забыл выложить телефон

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А в Тюмени некоторые умудрялись вести стрим во время окунания

А в Тюмени некоторые умудрялись вести стрим во время окунания

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В некоторых купелях можно было увидеть закон Архимеда в действии

В некоторых купелях можно было увидеть закон Архимеда в действии

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А теперь вынырни и нырни нормально!

А теперь вынырни и нырни нормально!

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Ростов-на-Дону в этом году, судя по фото, оказался чемпионом по количеству экстремальных купальщиков. Сальто, прыжки с разбега, кувырок-переворот — прям-таки школа Олимпийского резерва

Ростов-на-Дону в этом году, судя по фото, оказался чемпионом по количеству экстремальных купальщиков. Сальто, прыжки с разбега, кувырок-переворот — прям-таки школа Олимпийского резерва

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Мальчика палкой не тыкать. Он не утонул — он спит

Мальчика палкой не тыкать. Он не утонул — он спит

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А вот в Чите у купели сделали брусья. Спортивненько. Окунулся, вынырнул, подъем, переворот

А вот в Чите у купели сделали брусья. Спортивненько. Окунулся, вынырнул, подъем, переворот

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Зато в Омске, похоже, поняли жизнь, никому ничего не доказывают, никуда не спешат и, судя по фотографии, купались всю ночь до утра

Зато в Омске, похоже, поняли жизнь, никому ничего не доказывают, никуда не спешат и, судя по фотографии, купались всю ночь до утра

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Попробуете пересчитать все мурашки на коже?

Попробуете пересчитать все мурашки на коже?

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В Архангельске, чтобы случайные прохожие не забрели в купели, их огородили предупреждающими лентами

В Архангельске, чтобы случайные прохожие не забрели в купели, их огородили предупреждающими лентами

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А в Москве дежурили водолазы

А в Москве дежурили водолазы

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Удобнее всего было окунаться, конечно, в подогреваемых бассейнах

Удобнее всего было окунаться, конечно, в подогреваемых бассейнах

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Если же вы еще не окунались в крещенской купели, но собираетесь сделать это в ближайшее время, советуем вам сперва прочитать наш мануал, в котором мы собрали 8 вещей, которые мы зря делаем в Крещение.

КрещениеКрещенская купельПравославиеФото
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