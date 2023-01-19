Россия смывает грехи: пробирающий до мурашек фоторепортаж из купелей страны

Есть в России традиция — раз в год стройными рядами отправляться к крещенским купелям, чтобы смыть грехи. Батюшки говорят, что это дело факультативное и достаточно на Крещение сходить в храм, но кому-то этого недостаточно. Фотографы Городских порталов — от Архангельска до Новосибирска — дежурили этой ночью возле купелей. Посмотрите на их фото.
Если же вы еще не окунались в крещенской купели, но собираетесь сделать это в ближайшее время, советуем вам сперва прочитать наш мануал, в котором мы собрали 8 вещей, которые мы зря делаем в Крещение.