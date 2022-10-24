В Красноярске ликвидировали «Церковь последнего завета» — ее основателя судят в Новосибирске
Религиозную организацию уличили во множественных грубых нарушений
24 октября Красноярский краевой суд принял решение о ликвидации религиозной организации «Церковь последнего завета». Руководителей организации Сергея Торопа, Владимира Ведерникова, Вадима Редькина судят в Железнодорожном суде Новосибирска.
Иск о ликвидации церкви в 2020 году подали представители прокуратуры Красноярского края. Сотрудники надзорного ведомства подчеркивали, что в учении церкви преобладает признание ненормального поведения, пренебрежение нормами брака. Кроме того, психическому здоровью адептов религиозного течения был нанесен вред: им запрещали транслировать собственные мысли, изъявлять желания под угрозой изгнания из общества и общественного порицания.
— Иск прокуратуры края удовлетворен, принято решение о ликвидации Курагинской местной религиозной организации «Церковь последнего завета». Решение суда в законную силу не вступило, — говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.
Защитники Сергея Торопа в своем Telegram-канале заявили, что намерены обжаловать решение Красноярского краевого суда в пятом апелляционном суде в Новосибирске. По их словам, обжалование может занять несколько месяцев.
1 сентября 2022 года в Новосибирске начали рассматривать дело главы «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссариона) и его помощников Владимира Ведерникова и Вадима Редькина. Их обвиняют в создании секты, мошенничестве и причинении вреда здоровью. По версии следователей, на протяжении 30 лет Тороп и его последователи незаконно привлекали средства прихожан, а также применяли к ним психологическое насилие. По делу потерпевшими признаны 20 человек.