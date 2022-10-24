В Красноярске ликвидировали «Церковь последнего завета» — ее основателя судят в Новосибирске

1 сентября 2022 года в Новосибирске начали рассматривать дело главы «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссариона) и его помощников Владимира Ведерникова и Вадима Редькина. Их обвиняют в создании секты, мошенничестве и причинении вреда здоровью. По версии следователей, на протяжении 30 лет Тороп и его последователи незаконно привлекали средства прихожан, а также применяли к ним психологическое насилие. По делу потерпевшими признаны 20 человек.

