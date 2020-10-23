«Он скоро станет папой»: история женщины, которая 5 лет пыталась забеременеть, а в итоге потеряла любимого

Сибирячка 5 лет пыталась забеременеть и потеряла любимого
Сибирячка 5 лет пыталась забеременеть и потеряла любимого
Образ «счастливая пара держит на руках розовощекого малыша» много лет ассоциируется в нашей стране с родительством. И только последние несколько лет лидеры мнений начали говорить о том, что дети — это не всегда ангелы из рекламы подгузников и пушистой пены для ванны, с ними бывают большие проблемы. Представляете, как в таком мире чувствует себя женщина, если она не может иметь детей? Мы нашли героиню, которая
История Алины, ей 36 лет, диагноз — бесплодие
Впервые этот диагноз женщине поставили в
— На самом деле я всегда сомневалась в том, что мне по силам иметь ребенка. После выкидыша я предполагала, что могут быть проблемы, меня об этом предупреждали врачи. Но бывают случаи, когда это не влияет.
Муж поддерживал меня, готов был сдавать анализы, сколько нужно, даже узнавал о суррогатном материнстве. Но для нас это оказалось дорого.
Почти сразу мы поняли, что проблема во мне. Было много манипуляций, надежд, не вижу смысла их описывать. Если коротко, ты каждый месяц высчитываешь день, потом с замиранием сердца ждешь тест и понимаешь, что опять не получилось. Потом опять полгода таблеток, и опять ждешь, и опять ничего. Я всё ждала, когда муж скажет: «Мне не нужна бесплодная жена» и пойдет искать другую. Но он не говорил. От этого было еще горше.
Постепенно мы перестали общаться с друзьями с детьми, обходили детские площадки, старались не садиться в кафе, самолете рядом с семьями с детьми.
Это было не специально, просто так казалось более безопасным для собственной психики.
Не бывает так, что тебе говорят раз и навсегда: «У вас не будет детей». Врачи говорят, можно пробовать еще и еще, а на это нужны силы и много денег.
Среднестатистическая семья не может себе позволить такое длительное лечение, только если продать квартиру, например. Но тогда, если получится, где жить с ребенком?
Окружение не знает, как себя вести в такой ситуации. Кто-то говорит: «Возьмите из детского дома», не понимая, что это совсем другое. Я хотела бы выносить своего ребенка, а воспитывать чужого я не готова. Кто-то предлагает съездить к бабке, выпить снадобье или сделать сомнительные медицинские манипуляции, которые могут принести вред здоровью и не дать результат.
Через 3 года после того как мы поняли, что я бесплодна, решились на ЭКО, готовились по протоколу, и я забеременела прямо перед процедурой, с одной-то трубой. Но случилась внематочная беременность. После этого у меня опустились руки, я не стала больше пробовать.
— С мужем мы расстались через 5 лет после начала попыток, к тому моменту мы
С эмоциональной точки зрения — сложно. Специалисты посоветовали перестроить жизнь так, чтобы эта ценность временно ушла на задний план. А потом снова вернуться к этой проблеме. Читаю в интернете много чудесных случаев, когда бесплодные женщины рождают
Сейчас я не слежу за жизнью бывшего мужа, предполагаю, что он скоро станет папой, он очень этого хотел. У нас в городе много женщин, которые готовы сразу рожать хорошему парню, вообще это и правильно, чего тянуть. Но я бы в любом случае не хотела этого знать.
Почему рождение ребенка становится идеей фикс?
Психотерапевт Игорь Лях объясняет: женщина, которая сильно хочет забеременеть, но не может, испытывает фрустрацию. Если желание стать матерью сильное, то может происходить не только сильное переживание, но и фиксация на этом процессе. Иногда бывает до уровня идеи фикс или сверхценной идеи. Таким женщинам важно родить самостоятельно и сделать это определенным методом. Поэтому часть из них может отвергать ЭКО и усыновление — слишком большое значение этот процесс приобретает в психике, чаще всего это связано с семейной культурой и личным опытом человека.
— Очень большая часть общества разделяет установку беби-культа, когда ребенку придается особая, смыслообразующая роль. То есть ребенок становится своего рода мерилом счастья в семье, и если счастливый ребенок находится в семье, считается, что эти люди живут правильной жизнью, они многого достигли. Ребенок стал показателем социального успеха, что отличается от идей и мыслей прошлого века, — рассказывает эксперт. — Особенно если сами мужчина и женщина были воспитаны в такой атмосфере. Для них ребенок — свет в окошке и самая главная цель. Об этом нельзя говорить, как о плохом, потому что эта идея базируется на естественных человеческих желаниях, другое дело, что в некоторых ситуациях эти желания приобретают иррациональный характер.
Существуют ли счастливые бездетные люди?
По мнению эксперта, есть некоторое количество людей, которые живут достаточно счастливой жизнью не рожая детей. Это не протестные чайлдфри, которые встречаются в юном возрасте, а зрелые люди, сделавшие такой выбор. Наше общество и наша культура большой семьи подразумевают достаточно высокую ценность этих людей в социальном плане — недаром есть статус крестных, дядюшек и тетушек, племянников и племянниц. Не обязательно рожать самостоятельно с тем, чтобы быть включенным в большую семью и быть ценным для общества. Есть много сказок, в которых фигурирует фея крестная — она делает благое дело, при этом не обязательно, что у нее есть свои собственные дети.
Психотерапевт замечает, что достаточно распространены зеркальные ситуации, когда рождение ребенка делает женщину несчастной и меняет её жизнь в худшую сторону. Это бывает как в ситуации инфантицида — когда женщины убивают своих новорожденных младенцев или создают условия для их гибели, или выражается как послеродовая депрессия. Бывают и ситуации, когда рождение ребенка ставит крест на каких-то планах и целеустремлениях женщины. В этом случае часть матерей способны передать детей под опеку других людей (обычно своих родителей) или в дом малютки. Наше общество предполагает множество вариантов решения этого вопроса.
Эксперт уточняет, само по себе материнство не делает никого счастливым. Счастливыми люди становятся, когда делают то, что в их культуре и собственных представлениях ассоциируется с чувством счастья, это может быть в том числе материнство, отцовство или езда на мотоцикле на бешеной скорости.
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