«Он скоро станет папой»: история женщины, которая 5 лет пыталась забеременеть, а в итоге потеряла любимого

История Алины, ей 36 лет, диагноз — бесплодие

Впервые этот диагноз женщине поставили в 30 лет . До этого у Алины был выкидыш. Позже ей удалили одну маточную трубу.

— На самом деле я всегда сомневалась в том, что мне по силам иметь ребенка. После выкидыша я предполагала, что могут быть проблемы, меня об этом предупреждали врачи. Но бывают случаи, когда это не влияет. 3 года мы с мужем пытались лечиться. Уже сейчас, побывав внутри проблемы, знаю, что многие семьи распадаются на этом этапе. Когда пытаешься вылечиться и забеременеть, мир и интересы сужаются до дат овуляций и историй счастливых беременяшек.

Муж поддерживал меня, готов был сдавать анализы, сколько нужно, даже узнавал о суррогатном материнстве. Но для нас это оказалось дорого. 1,5–2 миллиона, и дальше расходы на ребенка. А еще пугало отсутствие гарантий, как суррогатная мать будет вести себя во время беременности и что ребенок родится больным.

Почти сразу мы поняли, что проблема во мне. Было много манипуляций, надежд, не вижу смысла их описывать. Если коротко, ты каждый месяц высчитываешь день, потом с замиранием сердца ждешь тест и понимаешь, что опять не получилось. Потом опять полгода таблеток, и опять ждешь, и опять ничего. Я всё ждала, когда муж скажет: «Мне не нужна бесплодная жена» и пойдет искать другую. Но он не говорил. От этого было еще горше.