История 45-летней Ирины, которая раньше была мужчиной. Она сменила пол, получила паспорт и объяснила всё сыну

Чтобы начать получать заместительную гормональную терапию, необходимо сначала пройти комиссию, в которой обязательно будут психиатр и сексолог. Они могут выдать справку с фразой «Необходима социализация в новом гендере» в двух экземплярах — одна для ЗАГСа, другая для медиков. Такая комиссия в России есть только в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, а с 2020 года ещё и в Новосибирске.



— Сейчас есть специалисты, которые разбираются в этом. Когда я начинала, препараты назначали себе сами, из частных разговоров. А ты что принимаешь? Всё нормально, грудь растёт, а за сколько купила? Так неправильно, так делать не надо. В случае с транспарнями всё ещё сложнее, там можно серьёзно пострадать, если принимать без наблюдения. Страшные случаи бывают.

Я несколько раз прерывала терапию, старалась бороться. Несколько раз избавлялась от всех женских вещей в гардеробе, стриглась под ноль. Но это так не работает. Нельзя просто взять и переделать себя, свою нутрянку. Каждый человек проходит через сопротивление, сомнение и принятие себя.

Когда речь заходит про семью, Ирина грустно улыбается, разводит руками — отец и братья узнали случайно, от других людей. Сейчас они не общаются, совсем. Родителям жены понадобилось время, чтобы принять Ирину как женщину — сейчас они по-семейному тепло общаются, чего никогда не было.

— Родители жены называют меня при разговоре моим женским именем. Раньше это их немного коробило, они срывались. А потом, когда проговорили первый раз, то напряжение спало само собой.

Сын называет по имени, очень часто у него проскакивает «папа». Ну и ладно. Мы не ломали его через колено, не требовали от него жесткого обращения ко мне. По сути, для него ничего не изменилось. Я как была его родителем, а теперь родительницей, так и осталось всё по-прежнему.

Я боюсь не осуждения общества, я боюсь агрессии. Дай Бог мне ошибаться, но мы в России живём. У меня есть семья, я несу за них ответственность. Сын учится в учебном заведении, как отнесутся там к этому — непонятно. Мой ребёнок, моя жена — они точно ни в чём не виноваты, они не должны страдать из-за меня.

В 45 лет, после смены документов, я понимаю, что жизнь только начинается. У меня открываются новые возможности. Хотя, казалось бы, в этой стране надо молчать и не высовываться.

Я не хожу, не кричу, какая я. Я этим не горжусь и не выставляю это напоказ. Но я всегда готова к вопросам: «А вы трансгендерная женщина?». Да. Такие вопросы, правда, мне попадались только на конференциях по работе.

Со сменой документов мне стало проще. Например, вождение автомобиля. Хочу на каблуках — еду на каблуках, хочу ехать в платье — еду в платье, у меня теперь всё соответствует. Если откатить немного назад, то раньше я не могла себе позволить поехать в платье с мужскими документами. Мне бы сказали: «Молодой человек, как вы себя чувствуете? А пройдёмте, проверим вас на предмет адекватности».

Информации про транслюдей очень мало, всё на уровне каких-то домыслов и ужасов, что ли. Хотя моя жизнь ничем не отличается от жизни сотен других людей. В моей семье независимо от того, кем я являюсь, будут царить любовь и взаимопонимание.

Я росла в обычной семье, никакие гей-парады возле меня не проводились, ничего такого не было. У людей внутри ну так бывает. Это просто надо понять и принять.

*Все имена изменены по просьбе героини публикации

В этом году группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной внесла в Госдуму проект поправок в Семейный кодекс, разработанных «в целях укрепления института семьи». В частности, депутаты хотят запретить однополым парам и трансгендерным людям заключать брак и усыновлять детей. Кроме того, им нельзя будет обновить свидетельство о рождении с новыми данными об их поле. Мы поговорили с новосибирскими трансгендерами и узнали, как изменится их жизнь в случае принятия нового закона.

