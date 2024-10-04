«Вас сюда силком не тащат»: жители «Радуги Сибири» откровенно поделились историями переезда на окраину Новосибирска

Микрорайон продолжает активно строиться. Сейчас здесь восемь домов, достраиваются еще три Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В 2019 году в фактически чистом поле на окраине города сдали первые дома жилмассива «Радуга Сибири». Застройщик сразу решил зайти с козырей, предлагая покупателям очень доступное жилье (на старте строительства студию можно было купить по цене меньше миллиона) рядом с красивым озером, которое благоустроил за свой счет. В этом году в жилмассиве заработала школа, в которую даже начали доставлять младшеклассников из Балластного карьера, где своя СОШ уже давно переполнена. Как сейчас обстоят дела в жилмассиве, где ведется активное строительство очередных домов, мы спросили у его жителей. Что они думают о пробках на железнодорожном переезде, как ладят с неблагополучными соседями и за что любят «жизнь на отшибе» — в нашем материале.

«Какой-то интеллигенции там нет»

2,5 года назад Марина с супругом обзавелись студией в «Радуге Сибири». Квартиру они покупали на вторичке, и на тот момент 22 квадратных метра в одном из первых построенных домов жилмассива, обошлись им в сумму чуть больше двух миллионов. Это и стало решающим фактором при покупке — дешевле просто не было.

Сама семья живет на Троллейном жилмассиве и переезжать не планирует. Купленная недвижимость для них — это инвестиция. После завершения ремонта они планируют сдавать ее, а пока два-три раза в неделю появляются в «Радуге Сибири», чтобы отдохнуть «от детей и работы».

В микрорайоне построен дом на 1000 квартир Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











— Для примера: мой знакомый взял тут квартиру несколько лет назад за 600 с копейками. Он с женой развелся, какие-то деньги поскреб, ипотеку взял и купил. Это классическая, на мой взгляд, история. С контингентом — ужас. Алкаши и наркоманы. Есть и нормальные люди, но это, в основном, арендаторы. Есть и бабушки, которые прибухивают. То есть какой-то интеллигенции там нет. У меня муж в чате дома состоит и там такое порой выкладывают. Вот у нас на этаже живут или жили люди, которые наркотой торгуют. Недавно их полиция повязала, выводила из квартиры, лицом на пол положила. Редко, когда ты с трезвыми людьми проедешься в лифте, от которых не пахнет ничем. Вот там такие трешаки из камеры лифта выкладывают! Мы иногда удивляемся, как там люди вообще живыми остаются, — объясняет Марина.

Она говорит, что, по ее ощущениям, в жилмассиве достаточно много тех, кто, как и их семья, купили жилье в качестве инвестиции. Кроме того, встречаются люди на недешевых машинах.

— Наверное, это съемщики. Снимают, потому что удобно тут. Хотя я сравнивала цены на аренду тут и в «Чистой слободе» — она у нас рядом — так вот, разницы почти нет (съём однушки и там, и там стоит примерно одинаково — 18-25 тысяч рублей в месяц, правда, в «Чистой слободе» площадь сдаваемых квартир больше — Прим.ред.), — говорит наша собеседница.

Марина с мужем занимаются потолками и оказывают услуги жителям «Радуги Сибири». Она рассказывает, что ее клиенты жалуются примерно на одно и то же: пробки на железнодорожном переезде, переполненный автобус и маршрутка (94-й и 12-я), до недавнего времени отсутствие школы (она заработала только в этом году).

— Электричка, слава богу, ходит хотя бы по расписанию. С автобусами вообще все сложно. Мы сколько ездим туда, довольно часто, кстати, ездим, редко его видим. Чаще людей на остановке видим. Можно еще сесть в автобус со «Слободы», но это нужно пройти по пустырю вдоль частного сектора минут 10-15. То есть пройти такое открытое пространство, где ветер, грязь, в общем, вся вот эта красота. Собачки там тоже иногда бегают. И вот ты идешь и не знаешь, дождешься ли ты этого транспорта, потому что и со «Слободы» автобусы нечасто ходят, — говорит Марина.

Переезд, из-за которого образовываются пробки Источник: Алексей Морозов / 2ГИС











Нарекания также вызывают сами дома — стены, по ее словам, тонкие, через которые можно легко услышать соседей.

— Проблема еще была, что здесь рамы деревянные на окнах. Я окнами занималась, поэтому разбираюсь. Эти рамы все равно рассыхаются со временем, обдувание происходит. Это, конечно, так себе затея. Зато здесь комнаты достаточно широкие, двери нормальные. Ну да, слышимость, есть, — добавляет она.

Но есть и в жилмассиве весомый плюс — красивое озеро, отдыхать у которого предпочитают многие жители левобережья. По словам Марины, застройщик вложил много усилий в то, чтобы облагородить этот участок: здесь сделаны дорожки, посажены цветы и деревья.

— Да, в Первомайском сквере не так красиво, как у нас на озере! У нас даже с мужем такой разговор был, когда мы там по парку гуляли, и он прям классное впечатление произвёл. У нас старшая дочь уже выпрыгнула из гнезда, младший там года через три-четыре, может быть, тоже выпрыгнет. Я говорю: «Ну, а чего сюда не переехать, например?». Но муж сказал, что, может быть, и можно было бы, но учитывая, что здесь много маргиналов, то неохота, — делится впечатлениями Марина.

«А еще у нас тут уточки плавают»

49-летняя Алена купила жилье в ипотеку в одном из относительно новых домов «Радуги Сибири» и заселилась сюда в январе. Жилье обошлось ей в 2,3 миллиона рублей, цена полностью ее устроила. Окна Алениной квартиры выходят на школу и дворик, сразу за домом начинается озеро.

На озере регулярно отдыхают люди, как говорят жильцы «Радуги» Источник: Роман К. / 2ГИС











— Постоянно люди у нас отдыхают, лежат на газонах, эти же газоны регулярно подстригаются, то есть об этом месте заботятся. Еще у нас уточки плавают, выводков 5−6 точно есть, если не больше, плавают рыбки, я даже как-то выдру видела. В общем, красиво у нас тут, — описывает Алена главную фишку жилмассива.

Она категорически не согласна с тем, что «Радугу Сибири» населяют маргиналы, и увидев подобные сообщения в интернете, часто вступает в споры с их авторами. Неблагополучных соседей, уверена она, на жилмассиве не больше, чем в любом другом микрорайоне Новосибирска.

— Я вот в чате один раз даже поругалась, пишет из Хабаровска человек: «Я купил в Новосибирске жилье, думал у вас тут город-город, а здесь, оказывается, у вас улицы такие-сякие и живет одно, грубо говоря, чуть ли не быдло». Вторая точно такое же пишет — сама из Барнаула. Так, товарищи, стоп, а вы на стоянку смотрели? Вы посмотрите на номера машин, вы посмотрите, из каких регионов. Сами же неместные! Тут в микрорайоне 2−3 человека коренных, если живут, это хорошо. Кому не нравится, вас сюда силком не тащат! Люди приехали из других областей и все пытаются что-то элитное увидеть. А что они хотят увидеть? Если честно, это бюджетные дома, и они для бюджета очень хорошие. На данный момент, у меня жалоб нет, — добавляет Алена.

Стройка жилмассива продолжает вестись Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Тем не менее, трудности возникают с дорогой и транспортом. Алене не приходится пользоваться автобусами, ее работа располагается рядом, в Западном микрорайоне, и до нее она может дойти пешком. Но она регулярно наблюдает, как мучается ее молодая соседка, везущая ребенка в детский сад — ей приходится выходить на остановку к шести утра, чтобы успеть уехать.

— Ладно, я могу дойти пешком, ну а как быть пожилым людям? Как им до той же «Слободы» идти? Или в автобус забраться? Их же всего четыре штуки на весь маршрут! Это прям смешно. Мальчишки-водители стараются, но микрорайон же расстраивается, — отмечает она. — Раньше, грубо говоря, 100 человек ездило, а сейчас и школьники. Теперь детсада ждем.

«Жизнь на отшибе как она есть»

38-летняя Ирина живет в «Радуге Сибири» чуть больше года. Вместе с мужем и дочерью они переехали в Новосибирск 4 года назад из Барнаула. Как рассказывает женщина, муж получил повышение в транспортной компании и был направлен в новосибирский филиал. Вначале семья снимала квартиру на Тихвинской, а весной прошлого года купила двухкомнатную студию за 3 миллиона с небольшим в одном из первых домов «Радуги Сибири».

В «Радуге Сибири» хвалят детские площадки Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











— Прекрасные детские площадки! У нас ничего подобного не было, я имею в виду свое детство. Еще и озеро под боком. Ощутимый плюс для нас — это школа. Дочери 9 лет, 3 класс. Слышу рассказы мамочек про третьи смены и радуюсь, что у нас не так. Дочь вышла из дома, я ее из окна проводила и спокойна, — говорит Ирина.

Сама она работает удаленно, муж часто ездит в Толмачево и город Обь, поэтому месторасположение их устраивает. Сложности возникают тогда, когда нужно рано утром выехать из жилмассива. На переезде, как говорит Ирина, можно простоять и по 40 минут, поэтому сейчас ее муж старается перестроить работу так, чтобы можно было выезжать из дома в непиковые часы.

— Мы здесь уже год, но как говорят давно местные жители, проблема никак не решается все это время. Еще меня не устраивает стройка. Я понимаю, микрорайон расширяется, но что творится с Забалуева — это ужас. Остается надеяться, что как только дома достроят (в микрорайоне сейчас возводят три дома — Прим.ред.), то эту улицу до конца заасфальтируют, — вздыхает она.

Ирина признается, что пока она видит больше плюсов, чем минусов, хотя на последнее невозможно не обращать внимание. Женщину раздражают пьяные компании, собирающиеся возле пивных магазинов — в микрорайоне три таких точки, а также соседи, устраивающие скандалы под окнами.

— Я родственникам показываю фото с озера — они не верят, что у нас такая красота под окнами. Да, красиво, да, чисто. У нас хорошо убирают, действительно это так. Ничего негативного про УК сказать не могу. Да тут даже воздух другой совсем! Ну, а в остальном, жизнь на отшибе как она есть. Никуда особо не сходишь, развлечений по минимуму — спасибо хотя бы за озеро. Про асфальт я уже сказала. Пробки, пивнушки, соседи-алкаши. Но так, наверное, много где, ведь так? — уверена сибирячка.

Из-за озера под окнами, признается Ирина, уезжать отсюда им не хочется Источник: Ирина Сурганова / 2ГИС











Ирина не исключает, что квартиру в жилмассиве они через какое-то время продадут и уедут ближе к центру. Пока их сдерживает ипотека и работа мужа, который вынужден часто ездить за город. А еще есть школа у дочери. Ирина опасается, что найти непереполненное учреждение в центральной части Новосибирска будет проблематично:

— Но если рассматривать «Радугу» как бюджетный вариант жилья — тут ничего не скажу, все хорошо. За эти деньги всё более, чем хорошо. Ну а алкаши — где их нет? Что поделать, если жилье очень дешевое и многие его могут купить?

Застройщик — строительный концерн «Сибирь» объяснил, что планирует построить на жилмассиве 17 домов. Помимо этого, до 2026 года здесь должен появиться детский сад по соглашению застройщика с мэрией. Затраты компании оцениваются в 600 миллионов рублей.

— Дорога, проходящая вдоль строящихся домов №9, 10 и 11, выполненная на сегодняшний день в щебеночном покрытии, будет заасфальтирована после завершения строительства данных жилых домов, — пообещали в пресс-службе компании. — В настоящий момент в «Радуге Сибири» существует два выезда, один из них по улице Забалуева полностью минует железнодорожный переезд. Кроме того, в этом году завершается строительство дороги на улице Спортивной, которая предоставит возможность выезда с жилого массива по улице Титова.

Застройщик также напомнил, что территория вокруг набережной была спроектирована и благоустроена за его счет, как и дорога, ведущая к микрорайону. В дальнейшем объекты были переданы мэрии.

В «Сибири» подтвердили, что на маршруте №94 действительно работают 4 автобуса. Увеличение их количества находится в ведении мэрии.

По этому вопросу НГС отправил запрос в мэрию, ответ пока не поступил.