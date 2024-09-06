Район плывущих домов. Как живут в «сибирской Флоренции» — с ветшающими малоэтажками, дурной славой и в ожидании ремонта

Как живется в красивом, но старом микрорайоне на левом берегу, нам рассказали сами жители Источник: Татьяна Фатеева / NGS.ru











Микрорайон Расточка, названный так в честь работавшего здесь завода расточных станков, можно отнести к числу самых атмосферных уголков Новосибирска. Завода уже нет, но остались заводчане и их дома, квартиры в которых они получали в советские годы. Эти дома — причина восторгов всех любителей истории и архитектуры, заглянувших сюда, а также источник бед для самих собственников. Расточка стремительно ветшает, а темпы капитального ремонта не поспевают за этой разрухой. Какие-то здания здесь и вовсе сносят, поэтому жители микрорайона со смешанными чувствами ждут прихода застройщиков. Как сейчас живет когда-то легендарный микрорайон, в 90-е из-за баек о маргиналах наводивший страх на новосибирцев, и что о нем говорят сами обитатели Расточки, рассказывает Ксения Лысенко.

«Про трещины и плесень вообще молчу»

Андрей, прожил на Расточке больше 10 лет

Андрей родился и первые годы жизни провел в районе Октябрьского рынка. В школьном возрасте вместе с мамой он переехал в трехэтажку 1959 года на Бетонной улице. Контраст с прошлым местом проживания, по его словам, был разительным.

— Мама изначально переезжала к сестре, так что понимала, куда едет. А я был немного в шоке. Все-таки там у Октябрьского рынка какая-то цивилизация, а тут… Мы когда переезжали, на Расточке весь сок еще, так скажем, был. Сейчас уже, в 2024 году, поменьше стало маргиналов. Цыган почти нету, наркоманов тоже. Теперь это такой мини-спальник для многодетных семей или пенсионеров — то есть это люди, у которых финансовое положение не то, чтобы очень, а жить где-то надо. Вот они там и живут, пока ждут, когда их то ли снесут, то ли расселят, — рассказывает Андрей.

Расточка постепенно избавляется от старых домов. В некоторых проводят капремонт Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Он вспоминает, что раньше возле школы №91 был большой цыганский квартал, жители которого периодически доставляли проблемы школьникам. Во время прогулок в школьном дворе, по словам Андрея, учителя перед тем, как выводить детей, осматривали углы на площадке, чтобы там не нашли закладку или не столкнулись с наркопотребителями.

— Получалось, что учителя следили за нами, мы за ними. В общем, там все приглядывали друг за другом, — посмеивается он.

Главная проблема микрорайона, на его взгляд, — старые дома, которыми «никто не занимался».

— Да, уже в 2010−2011 годах дома просили, чтобы с ними что-то сделали. Ну и понятно, что если они в 2010-м году уже просили хоть какого-то ремонта, то в 2020 году там уже как раз до капремонта и докатилось. Жить было уже тогда проблематично. Про трещины и плесень я вообще молчу, — говорит мужчина. — Но там проблема даже не в том, что ремонта нет. Просто если его и делают, то ремонтируют само здание как ячейку жилую, а коммуникации вокруг и фундамент никто не трогает. А тут имеет значение, что происходит вокруг, под землей, по всем этим трубам, проводам и фундаментам. Они там хоть и видно, что целые, но они все равно начинают уже ехать, дома плывут каждую весну и осень. Видно, как щели появляются, сам дом наклоняется.

Школ в микрорайоне две. Так выглядит 91-я, спрятанная в глубине квартала Источник: Ира Хомутова / 2ГИС











Трехэтажка Андрея пока еще не отремонтирована, но через ЖЭУ ходят слухи, что ремонт скоро будет. Его соседи на это надеются.

Еще одна сложность жизни на Расточке — это дороги и транспорт. Если по проезжей части, со слов Андрея, ездить еще можно, то по тротуару ходить затруднительно — асфальт лежит кусками, словно мозаика, а в дождливую погоду утопает в грязи.

Он также объясняет, что транспорт — 43-й автобус и 15-й троллейбус — часто приходят на Расточку уже заполненными до отказа, так как собрали людей с Бугринской рощи.

— Вроде, ходят по расписанию, но проблема залезть туда. Я сколько на учебу ездил, понял, что с 13 до 16 часов ты еще можешь как-то уехать нормально. Но в час пик, когда люди едут на работу и на учебу, у тебя варианта два: либо выходить пораньше, чтобы попробовать поймать полупустой автобус, либо трамвай. Но и трамвай бывает полный. Иначе ты поедешь, как селедка в банке, — объясняет он.

Старые дома, как говорит Андрей, постепенно наклоняются и словно плывут Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Стоимость такси до центра города может доходить до 800-1000 рублей, поэтому им Андрей пользовался нечасто.

Последние два года Андрей уже не живет в Расточке, он переехал за город. Его мама остается в трехэтажке, хоть качеством жизни в ней недовольна. Она рассчитывает на ремонт, а лучше — на расселение. По словам Андрея, как правило, жителей аварийных домов Расточки расселяют на Акатуйский жилмассив или в «Матрешкин двор». Поскольку неизвестно, затронет ли расселение дом Андрея и его мамы, в последние годы она пыталась выставить квартиру на продажу, но желающих купить жилье в ветшающем доме не нашлось.

«Расточка мне близка к сердцу»

Ольга, дочь заводчан, живет на Расточке с 1970-х

Ольга гордо говорит, что живет на Расточке еще с 1970-х годов. Огромную четырехкомнатную квартиру на той же улице Бетонной получили ее родители — работники «Тяжстанкогидропресса». Сегодня она живет в ней со своими детьми.

— Не могу сказать, что раньше как-то сильно было хуже, — рассуждает она, говоря о славе криминиального района. — Всякие времена были, сами понимаете, 90-е. Но сейчас все спокойно, тихо. Вот только дорогу у нас тут по Бетонной делали — как попало положили! И уличных фонарей нету, темнота.

Ольга считает особой фишкой микрорайона дом культуры Источник: Юлия Пиликова / 2ГИС











Еще одна проблема, по ее словам, — в отсутствии подходящих магазинов. Кругом супермаркеты, а там, как утверждает она, нормального мяса или овощей не купить. Торговый центр «Мега» хоть и близко, но туда «не наездишься».

— Раньше гастроном был, канцелярский тоже был, хозяйственный рядом. А сейчас ничего этого не осталось — одни пивнушки! — возмущается она. — Больная тема — это дома. Вот нам капремонт сделали, врать не буду, но пару лет назад. У тех, кто живет на третьем этаже, крыша так и течет. Капремонт там — одно название. Ну будем надеяться, что доделают. Вся надежда на домоуправление — оно у нас хорошее, борется за наши дома.

Ни с дорогами, ни с контингентом и безопасностью, как считает Ольга, проблем на Расточке нет.

— Не хочу переезжать, да вы что! Нет-нет-нет. Это моя жизнь, я столько тут прожила. Расточка мне близка к сердцу. Тут школы, детские сады — все в шаговой доступности. Дом культуры прекраснейший, прямо благодать! Да и привыкли, наверное, уже, — признается она.

«Не все дома — убитые халупы»

Олеся, променяла Снегири на Расточку и не пожалела

Олеся (попросила изменить ее имя) пять лет назад еще жила на Снегирях. Квартирой на Расточке владела ее семья: 100-метровую квартиру они купили 30 лет назад и долго сдавали.

— Потом после развода с ребёнком сюда переехала я. Сделала хороший ремонт. Не все дома здесь убитые халупы, как на фото. Часть Расточки по планам КРТ в ближайшее будущее пойдёт под снос, — рассказала она. — Наш дом на Бетонной, 7 полностью прошёл все программы капремонта, в этом году сделали ремонт фасада. У нас полногабаритные квартиры, с высокими потолками, толстыми стенами, где не слышно соседей, квадратура — от 60 до 110 квадратов, так что ребёнок катается на самокате по дому. В ближайших с нами пяти домах живёт только одна неблагополучная семья, но они тихие, подрабатывают, дебошей не устраивают. У нас зелёный двор. Правда омрачает отсутствие детских качелей — стоят, но старенькие.

Олеся обижается, когда Расточку называют неблагополучным местом Источник: М О / 2ГИС











Олесю возмущает, что Расточку считают идеальным местом для наркопотребителей. Она говорит, что здесь «нет жести». На Затулинке или на пятом микрорайоне, где она жила до этого, их, по ее словам, даже больше.

— Сравнивая свою жизнь в «развитом» пятом микрорайоне и на отсталой, как принято считать, Расточке, я могу однозначно сказать, что здесь во многом комфортнее и спокойнее. К счастью, у нас нет «человейников», поэтому свободно можно отдать ребёнка в садик — на районе три новых прекрасных сада. В поликлиниках взрослой и детской не нужно драться за очередь. Все специалисты более-менее доступны, — уверяет она.

Проблемы, тем не менее, есть. Например, Олесе не нравится управляющая компания, которую надо «бодрить», чтобы та содержала дворы. Она рассказывает, что им приходят большие счета за коммуналку — порядка 9 тысяч в месяц, и ей особенно обидно, что УК не хочет работать за эти деньги. Не хватает также магазинов (но это решается поездкой в «Мегу») и отремонтированного тротуара по улице Бетонной.

Олеся говорит, что их отремонтированный дом не попадает в программу сноса и расселения жилья. Сейчас дома сносят в районе Бурденко — там будут строить дорогу.

Олеся считает, что старую архитектуру в микрорайоне надо сохранить, а если и строить новые дома, то только малоэтажные Источник: Дом Радио / 2ГИС











— Вопрос разрушения, конечно, беспокоит всех жителей. Но мы по возможности просим помощи в администрации и департаменте ЖКХ, как сейчас при ремонте фасадов, провести ремонт имеющихся арочных конструкций и восстанавливать декор на домах при ремонте. Дома очень красивые за счёт именно декоративных элементов. Но многое не оформлено и не находится на балансе муниципалитета, бесхозное, поэтому никто за их состоянием не следит. Это нужно оформлять по закону и передавать на содержание тем же УК, чтобы поддерживать нормальное состояние. Только так можно сохранить красивую архитектуру, а это и есть главная изюминка Расточки, — добавляет она.