«Мне и моей семье негде будет жить». Банк взвинтил бойцу СВО платеж по ипотеке до 250 тысяч

Александр на протяжении полугода постоянно переписывался с банком из зоны боевых действий Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Участник СВО из Екатеринбурга оказался в долгах перед банком за ипотеку. Кредитные каникулы внезапно закончились, накапали проценты, а ежемесячные платежи выросли в десять раз. Сам Александр (имя изменено по его просьбе) до сих пор находится в зоне боевых действий. Он долгое время пытался решить ситуацию удаленно, но результатов это не приносило. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.

Квартиру на вторичном рынке екатеринбуржец купил в 2021 году, а в 2022-м, как только началась частичная мобилизация, сам пошел в военкомат за повесткой. С новым статусом ему оформили кредитные каникулы на полгода и обещали их продлить, но что-то пошло не так.

— После 18 месяцев пребывания на СВО каким-то образом каникулы закончились и автоматически не продлились. После чего был выставлен счет на дополнительные проценты в 484 274,63 рубля дополнительно к основным процентам. На протяжении последних шести месяцев график платежей менялся в одностороннем порядке, постоянно увеличивался срок кредита на семь лет, — рассказывает Александр.

Менялась и сама сумма ежемесячного платежа — с первоначальных 21 286 рублей до 251 593,63 рубля. Это на тысячу процентов больше! Александр, участник СВО

Так теперь выглядит долг Александра Источник: читатель E1.RU Александр











Дома военного ждут жена и ребенок. В семье Александр — единственный кормилец, но практически всё, что приходит ему на карточку, забирает банк.

— Со 2 мая банк стал начислять неустойку за просроченный платеж. Дошло до неконтролируемого списания денег со счета вне даты списания платежа. Тем самым банк оставил меня и мою семью с несовершеннолетним ребенком без средств к существованию. Увеличился не только долг по ипотеке, но и займы среди знакомых, чтобы прожить семье.

Сейчас я, рискуя жизнью и здоровьем, сражаюсь не только на линии соприкосновения с противником, но и дома с банком за право иметь крышу над головой! Александр, участник СВО

— Недавно пришла зарплата — списали тут же. Всего за май списали более 280 тысяч, а долг по итогу только увеличился. Ну хоть платеж теперь не 251 тысяча, а всего 35 200, при этом срок ипотеки вырос с 35 до 42 лет, — продолжает свой рассказ военный.



Сначала всё решить обещали еще в январе Источник: читатель E1.RU Александр











Внятного ответа от банка в переписках через приложение Александр так и не получил — то продлевают срок, то отвечают, что уже была заявка по вопросу. Лично в отделение Сбера, где оформлена ипотека, по доверенности обращалась мама Александра, но ей отказали в урегулировании задолженности.

— Банк вроде и хочет чем-то помочь, постоянно извиняется, но в итоге каждый раз одно и то же. Только за последние две недели списали около 55 тысяч рублей не в день платежа, 15 мая — еще 50 тысяч, — говорит заемщик о затяжной проблеме.

Если не решить вопрос, то по окончании СВО мне и моей семье негде будет жить. Александр, участник СВО

За помощью Александр также обратился к свердловскому депутату Госдумы Максиму Иванову, который с начала спецоперации помогает участникам боевых действий. По его словам, в случившемся получилось разобраться довольно быстро, даже без депутатских запросов.

— Возможно, к его обращениям формально отнеслись, но проблема действительно существует. По всей видимости, был сбой в программном обеспечении банка, но в ручном режиме нам удалось совместно с банком оперативно вопрос урегулировать, и сейчас важно сделать так, чтобы впредь такого не было. Конечно, чем больше мы идем к цифровизации, тем выше вероятность вот таких сбоев, — ответил E1.RU Максим Иванов.

Цифровизация — это удобно и комфортно, но риски есть, их надо минимизировать. Максим Иванов, депутат Государственной думы

К моменту выхода публикации ситуацию прокомментировали и в банке. Проблему Александра решили.



— Сбер приносит извинения клиенту, столкнувшемуся с неточностью в отображении графика платежей по кредиту. Мы провели все необходимые мероприятия для исправления ситуации: график отображается корректно. Кредитные каникулы клиента продолжают действовать. Подробный ответ по ситуации банк предоставит клиенту, — прокомментировали в пресс-службе организации.

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