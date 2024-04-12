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У Элитного построят дома за 2,7 миллиарда рублей

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Недвижимость Недалеко от поселка Элитного построят две многоэтажки с подземной парковкой, проект обойдется в 2,7 миллиарда

Недалеко от поселка Элитного построят две многоэтажки с подземной парковкой, проект обойдется в 2,7 миллиарда

Сейчас объявлен аукцион по поиску подрядчика

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Проект рассчитан по меньшей мере на три года

Недалеко от поселка Элитного в Мичуринском сельсовете Новосибирской области построят два многоэтажных жилых дома с подземной парковкой. Аукцион по поиску подрядчика 10 апреля опубликовали на сайте госзакупок.

Конкурс объявило ООО «СЗ ДОМ.РФ Девелопмент». Начальная минимальная стоимость контракта — 2,7 миллиарда рублей.

Под первый дом на 262 квартиры выделили 8,4 тысячи квадратных метров земли. Общая площадь здания — 25,8 тысячи квадратных метров, сказано в технической документации. Под офисы застройщик выделит 483 квадратных метра, еще 83 — на помещения для торговли. Подземная парковка будет вмещать 132 машины.

Для строительства второго дома выделили участок площадью больше 13 тысяч квадратов. Здание также будет восьмиэтажным, однако квартир в нём будет почти в два раза больше — 423. Общая площадь дома превысит 39 тысяч квадратных метров. Под офисы и торговые помещения в общей сложности выделят почти 800 квадратов. Подземная парковка будет вмещать 218 автомобилей, следует из технического задания для застройщика.

Точные сроки начала и окончания строительства в закупке не указаны, однако график подрядных работ рассчитан на 36 месяцев — последним этапом будет сдача обоих объектов.

Победитель конкурса должен будет выполнить весь комплекс работ — от разработки проектной документации до сдачи объекта. Заявки на участие в аукционе принимают до 26 апреля. Редакция НГС направила запрос в ООО «СЗ ДОМ.РФ Девелопмент» для уточнения информации о проекте.

Эти два крупных пустых участка в ближайшие три года планируют застроить

На спутниковых снимках 2024-го года видно, что на обоих земельных участках пусто. Дома будут находиться через дорогу от ЖСК «Академический». В 2022 году НГС писал, что несколько пайщиков кооператива написали заявления в полицию на председателя — они предполагали, что стали жертвами мошенничества, так как дома не достроили.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Мичуринский сельсовет ДОМ.РФ Строительство Многоэтажки
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