Недалеко от поселка Элитного построят две многоэтажки с подземной парковкой, проект обойдется в 2,7 миллиарда

Проект рассчитан по меньшей мере на три года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Недалеко от поселка Элитного в Мичуринском сельсовете Новосибирской области построят два многоэтажных жилых дома с подземной парковкой. Аукцион по поиску подрядчика 10 апреля опубликовали на сайте госзакупок.



Конкурс объявило ООО «СЗ ДОМ.РФ Девелопмент». Начальная минимальная стоимость контракта — 2,7 миллиарда рублей.

Под первый дом на 262 квартиры выделили 8,4 тысячи квадратных метров земли. Общая площадь здания — 25,8 тысячи квадратных метров, сказано в технической документации. Под офисы застройщик выделит 483 квадратных метра, еще 83 — на помещения для торговли. Подземная парковка будет вмещать 132 машины.

Для строительства второго дома выделили участок площадью больше 13 тысяч квадратов. Здание также будет восьмиэтажным, однако квартир в нём будет почти в два раза больше — 423. Общая площадь дома превысит 39 тысяч квадратных метров. Под офисы и торговые помещения в общей сложности выделят почти 800 квадратов. Подземная парковка будет вмещать 218 автомобилей, следует из технического задания для застройщика.

Точные сроки начала и окончания строительства в закупке не указаны, однако график подрядных работ рассчитан на 36 месяцев — последним этапом будет сдача обоих объектов.

Победитель конкурса должен будет выполнить весь комплекс работ — от разработки проектной документации до сдачи объекта. Заявки на участие в аукционе принимают до 26 апреля. Редакция НГС направила запрос в ООО «СЗ ДОМ.РФ Девелопмент» для уточнения информации о проекте.

Эти два крупных пустых участка в ближайшие три года планируют застроить Источник: Скриншот Google Maps









