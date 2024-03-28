В Новосибирске продают квартиру с хамамом и панорамными окнами — смотрим на жилье за 62 миллиона

Квартира находится в «тихом центре» Новосибирска Источник: novosibirsk.n1.ru











В Центральном районе Новосибирска выставили на продажу пятикомнатную квартиру за 62,8 миллиона рублей, объявление на сайте N1 опубликовали 27 марта.



Квартира находится в доме по адресу Урицкого, 20. Её общая площадь составляет 326 квадратных метров, жилая площадь — 270 квадратных метров. Помещение находится на 10-м этаже 14-этажного дома.

В квартире есть просторный холл, соединяющий все пространство Источник: novosibirsk.n1.ru











— Светлая квартира за счет панорамных окон. Квартира с огромной открытой зоной для совместного отдыха семьей, также удобна для времяпровождения с друзьями. Наличие бильярда, просторная столовая зона, находящаяся в открытом пространстве между кухней и гостиной, — говорится в описании лота.

Одна из спален с панорамными окнами в пол Источник: novosibirsk.n1.ru











В одной из ванных комнат квартиры также установлены джакузи, хамам и финская сауна.

Одна из ванных комнат в квартире Источник: novosibirsk.n1.ru











Так на кухне и в зоне ванных комнат установлена система теплый пол, есть и встроенная система центрального пылесоса во всех комнатах. Покупателю также достанется все мебель и бытовая техника.



Стоимость объекта составляет 62 миллиона 800 тысяч рублей.

