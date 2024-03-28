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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске В Новосибирске продают квартиру с хамамом и панорамными окнами — смотрим на жилье за 62 миллиона

В Новосибирске продают квартиру с хамамом и панорамными окнами — смотрим на жилье за 62 миллиона

Покупателю также достанется просторная столовая зона

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Квартира находится в «тихом центре» Новосибирска

В Центральном районе Новосибирска выставили на продажу пятикомнатную квартиру за 62,8 миллиона рублей, объявление на сайте N1 опубликовали 27 марта.

Квартира находится в доме по адресу Урицкого, 20. Её общая площадь составляет 326 квадратных метров, жилая площадь — 270 квадратных метров. Помещение находится на 10-м этаже 14-этажного дома.

В квартире есть просторный холл, соединяющий все пространство

— Светлая квартира за счет панорамных окон. Квартира с огромной открытой зоной для совместного отдыха семьей, также удобна для времяпровождения с друзьями. Наличие бильярда, просторная столовая зона, находящаяся в открытом пространстве между кухней и гостиной, — говорится в описании лота.

Одна из спален с панорамными окнами в пол

В одной из ванных комнат квартиры также установлены джакузи, хамам и финская сауна.

Одна из ванных комнат в квартире

Так на кухне и в зоне ванных комнат установлена система теплый пол, есть и встроенная система центрального пылесоса во всех комнатах. Покупателю также достанется все мебель и бытовая техника.

Стоимость объекта составляет 62 миллиона 800 тысяч рублей.

Ранее НГС сделал подборку самых дорогих хрущевок в Сибири. За некоторые объекты просят 17 миллионов рублей.

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