В Новосибирске продают квартиру с хамамом и панорамными окнами — смотрим на жилье за 62 миллиона

В Центральном районе Новосибирска выставили на продажу пятикомнатную квартиру за 62,8 миллиона рублей, объявление на сайте N1 опубликовали 27 марта.
Квартира находится в доме по адресу Урицкого, 20. Её общая площадь составляет 326 квадратных метров, жилая площадь — 270 квадратных метров. Помещение находится на 10-м этаже 14-этажного дома.
— Светлая квартира за счет панорамных окон. Квартира с огромной открытой зоной для совместного отдыха семьей, также удобна для времяпровождения с друзьями. Наличие бильярда, просторная столовая зона, находящаяся в открытом пространстве между кухней и гостиной, — говорится в описании лота.
В одной из ванных комнат квартиры также установлены джакузи, хамам и финская сауна.
Так на кухне и в зоне ванных комнат установлена система теплый пол, есть и встроенная система центрального пылесоса во всех комнатах. Покупателю также достанется все мебель и бытовая техника.
Стоимость объекта составляет 62 миллиона 800 тысяч рублей.
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