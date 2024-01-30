freedom
Реклама
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 4/10
usd 89.61
eur 96.98
СрочноАрестовали счета из-за авто, которого нет
Все новости
Все новости
Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске продают квартиру из модного журнала — внутри есть плитка Versace и витражи на потолке

Трешка обойдется в 28 миллионов рублей

398

В квартире установлены витражи — они есть в коридоре и в ванной комнате

Поделиться

В Октябрьском районе Новосибирска выставили на продажу 121-метровую квартиру с дизайнерским ремонтом. Жилье располагается в 25-этажке на улице Кирова (дом с «Бахетле». — Прим. ред.). Квартиру оценили в 28 миллионов рублей, объявление о ее продаже появилось на сайте N1.ru.

— Квартира общей площадью 121 кв. м с дизайнерским ремонтом от архитектурного бюро SunDis, опубликовано в журнале «ГРАНИинтерьера» в номере за октябрь 2015 года, — говорится в описании к объекту.

Интерьер, попавший на страницы журнала

Интерьер, попавший на страницы журнала

Поделиться

— Весь кафель и керамогранит производство Италия, Versace, коллекция ORO, — пишет продавец

— Весь кафель и керамогранит производство Италия, Versace, коллекция ORO, — пишет продавец

Поделиться

Итальянская здесь не только плитка, но и мебель

Итальянская здесь не только плитка, но и мебель

Поделиться

Мебель и бытовую технику оставят будущим владельцам

Мебель и бытовую технику оставят будущим владельцам

Поделиться

НГС подготовил обзор квартир и домов с самыми безумными интерьерами — там есть звериные гостиные, сказочные кровати и много неоновой подсветки.

По теме

Элитная квартираЭлитная недвижимость в НовосибирскеДизайнерский ремонт
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter