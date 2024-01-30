В Новосибирске продают квартиру из модного журнала — внутри есть плитка Versace и витражи на потолке

В Октябрьском районе Новосибирска выставили на продажу 121-метровую квартиру с дизайнерским ремонтом. Жилье располагается в 25-этажке на улице Кирова (дом с «Бахетле». — Прим. ред.). Квартиру оценили в 28 миллионов рублей, объявление о ее продаже появилось на сайте N1.ru.
— Квартира общей площадью 121 кв. м с дизайнерским ремонтом от архитектурного бюро SunDis, опубликовано в журнале «ГРАНИинтерьера» в номере за октябрь 2015 года, — говорится в описании к объекту.
НГС подготовил обзор квартир и домов с самыми безумными интерьерами — там есть звериные гостиные, сказочные кровати и много неоновой подсветки.