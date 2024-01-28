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Обзор

Спальня из сказки, туалет с Бобом Марли и много неона — разглядываем безумные интерьеры в квартирах новосибирцев

В объявлениях мы нашли шесть примеров необычных дизайнерских решений

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Вкусы новосибирцев в интерьере весьма разнообразны и непредсказуемы. Никогда не ожидаешь, что в рядовой с виду панельке или кирпичном коттедже тебя может встретить экзотический дизайн

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Светлые стены, минималистичный стиль, нейтральные цвета — это точно не про интерьеры нашей сегодняшней подборки. Владельцы этого жилья идут на риск и выбирают то, к чему лежит душа. Иногда это звериные мотивы, иногда — буйство красок или музейная роскошь с обилием золота. Корреспондент НГС изучила сайт N1 и нашла яркие примеры таких выдающихся интерьеров, которые точно не останутся незамеченными. За жизнь среди экзотики придется выложить от 13 до 21 миллионов рублей.

Ямайский санузел в обычной квартире

Большую 137-метровую квартиру продают возле улицы Ипподромской. Продавец пишет, что дизайн квартиры выполнен по спецпроекту и с использованием «эксклюзивных» материалов. На стенах в прихожей и спальне эту самую эксклюзивность выдает роспись: тут и динозавры, и аммониты, и сказочные персонажи. Но самым необычным оказался один из санузлов (в квартире их два) — его решили посвятить ямайскому музыканту Бобу Марли.

Владельцы явно грезят о Ямайке — ее упоминание есть на стене. Также в коридоре можно заметить изображение динозавра, которое соседствует с кухонным фартуком в морском стиле

Владельцы явно грезят о Ямайке — ее упоминание есть на стене. Также в коридоре можно заметить изображение динозавра, которое соседствует с кухонным фартуком в морском стиле

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Детская со сказочными мотивами

Детская со сказочными мотивами

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Достаточно каноничный санузел

Достаточно каноничный санузел

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Чего не скажешь о втором

Чего не скажешь о втором

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Он весь выполнен в цветах флага Ямайки

Он весь выполнен в цветах флага Ямайки

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Квартиру продают с середины декабря прошлого года, ее цена — 18,5 миллиона рублей, за время экспозиции она подешевела на миллион.

Покои султана Сулеймана на Лесоперевалке

Обычный одноэтажный частный дом под боком у высоток «Ясного берега» изнутри выглядит необычно: глянцевые потолки, предметы роскоши и много-много восточных мотивов. Сразу и не разберешь, что на стенах: то ли это кадры из какого-нибудь турецкого сериала про жизнь султана, то ли стилизованные фотографии владельцев этого домика.

Дом, где внутри нас ждет настоящая восточная роскошь

Дом, где внутри нас ждет настоящая восточная роскошь

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Например, такая

Например, такая

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И всюду портреты

И всюду портреты

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Его продают с декабря, и каких-то особых подробностей о стиле и дизайне продавец не сообщает. 80-метровый коттедж с участком в 7 соток оценили в 13 миллионов рублей (подорожал на 2 миллиона за последний месяц).

Фотообои и гипсокартонные фигурные потолки

Об этом кирпичном коттедже, который продавец называет таунхаусом, мы писали прошлой весной, когда ездили с репортажем в Шанхай — крупный частный сектор возле Плехановского жилмассива. Тогда дом нам удалось рассмотреть лишь снаружи, но теперь его выставили на продажу и можно взглянуть, что же там скрывается внутри. А там — красные арки, кожаная мебель, дубовая лестница и невероятное сочетание цветов. Голубые колонны здесь соседствуют с желтым гипсокартонным потолком, розовыми стенами и фотообоями с пасторалью, а в спальне свое место нашли фотообои с желтыми розами, декоративный потолок с узором и массивная кровать из дерева.

Настоящая кирпичная крепость с каменным забором

Настоящая кирпичная крепость с каменным забором

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И ярко, и пестро

И ярко, и пестро

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В кухне сочетания цветов ещё более неожиданные

В кухне сочетания цветов ещё более неожиданные

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Не то фотообои, не то реалистичная картина с желтой розой нашлась в одной из спален

Не то фотообои, не то реалистичная картина с желтой розой нашлась в одной из спален

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Интерьер здесь, скорее всего, не менялся с нулевых годов

Интерьер здесь, скорее всего, не менялся с нулевых годов

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Всё это великолепие оценили в 17,34 миллиона рублей.

Вельвет, парча и золото

Кадры из гостиной этой квартиры могут ослепить — настолько много тут всего блестящего. Настоящую музейную роскошь мы нашли в четырехкомнатной квартире в многоэтажке на Военной, напротив ТРЦ «Аура».

— Предлагаем к просмотру и приобретению шикарную 4-комнатную квартиру. Качественный ремонт из дорогостоящих материалов, вся мебель и техника остается новому хозяину, — обещают будущим владельцам в объявлении.

Позолоты так много, что детали сразу не разобрать

Позолоты так много, что детали сразу не разобрать

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Помимо тяжелой классической мебели, ковров и узоров на потолке, в гостиной есть и золотая мозаика

Помимо тяжелой классической мебели, ковров и узоров на потолке, в гостиной есть и золотая мозаика

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Кухня совсем небольшая. Наверное, потому что хозяева квартиры привыкли обедать в гостиной, в атмосфере роскоши

Кухня совсем небольшая. Наверное, потому что хозяева квартиры привыкли обедать в гостиной, в атмосфере роскоши

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Куда же без подсветки в спальни

Куда же без подсветки в спальни

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А в ванной комнате решили украсить потолок лилиями

А в ванной комнате решили украсить потолок лилиями

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115-метровое жилье продают с декабря, цена вопроса — 17,5 миллиона рублей (за месяц подешевела на полмиллиона).

Спальня с колоннами и зебровая гостиная

Еще один экзотический вариант — это трешка на Дуси Ковальчук. Описать стиль этой квартиры невозможно: встречаются и сказочные мотивы, и звериные, и даже намеки на Африку. Всё это продавец называет «дизайнерским ремонтом».

Явно греческие отсылки здесь сочетаются со звериным принтом, камином из камня...

Явно греческие отсылки здесь сочетаются со звериным принтом, камином из камня...

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... и странноватым коконом под потолком

... и странноватым коконом под потолком

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В гостиной, совмещенной с кухней, повсюду зебровые принты

В гостиной, совмещенной с кухней, повсюду зебровые принты

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Ванная с зеркальным потолком и колоннами

Ванная с зеркальным потолком и колоннами

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Внимание привлекает крокодильчик в коридоре

Внимание привлекает крокодильчик в коридоре

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За 137 квадратов, где есть две спальни, ванная комната с сауной и гардеробная, просят 20 миллионов рублей.

Царство неона

— Отличный вариант для большой семьи или для тех, кто любит свободу и простор в своем жилище, — говорится в объявлении о продаже этой квартиры.

Речь идет о «четырешке» на улице Военной — там, где располагается знаменитый Военный городок. Будущих владельцев ждет красная кухня, звериная спальня, глянцевые потолки и неоновая подсветка буквально в каждой комнате.

Так выглядит гостиная с обычным светом

Так выглядит гостиная с обычным светом

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И вот уже совсем другая картина — хоть кино снимай

И вот уже совсем другая картина — хоть кино снимай

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Красная кухня с потолком, в котором можно разглядеть себя

Красная кухня с потолком, в котором можно разглядеть себя

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На кухне тоже не обошлось без подсветки

На кухне тоже не обошлось без подсветки

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Одна из спален

Одна из спален

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Красно-черная ванная комната с синей неоновой подсветкой

Красно-черная ванная комната с синей неоновой подсветкой

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Жилье на 25 этаже оценили в 20,9 миллиона рублей.

Недавно мы подводили итоги за год — вот какие коттеджи в Новосибирске и окрестностях оказались самыми дорогими среди выставленных на продажу в 2023 году.

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