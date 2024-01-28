Спальня из сказки, туалет с Бобом Марли и много неона — разглядываем безумные интерьеры в квартирах новосибирцев

Светлые стены, минималистичный стиль, нейтральные цвета — это точно не про интерьеры нашей сегодняшней подборки. Владельцы этого жилья идут на риск и выбирают то, к чему лежит душа. Иногда это звериные мотивы, иногда — буйство красок или музейная роскошь с обилием золота. Корреспондент НГС изучила сайт N1 и нашла яркие примеры таких выдающихся интерьеров, которые точно не останутся незамеченными. За жизнь среди экзотики придется выложить от 13 до 21 миллионов рублей.
Ямайский санузел в обычной квартире
Большую 137-метровую квартиру продают возле улицы Ипподромской. Продавец пишет, что дизайн квартиры выполнен по спецпроекту и с использованием «эксклюзивных» материалов. На стенах в прихожей и спальне эту самую эксклюзивность выдает роспись: тут и динозавры, и аммониты, и сказочные персонажи. Но самым необычным оказался один из санузлов (в квартире их два) — его решили посвятить ямайскому музыканту Бобу Марли.
Квартиру продают с середины декабря прошлого года, ее цена — 18,5 миллиона рублей, за время экспозиции она подешевела на миллион.
Покои султана Сулеймана на Лесоперевалке
Обычный одноэтажный частный дом под боком у высоток «Ясного берега» изнутри выглядит необычно: глянцевые потолки, предметы роскоши и много-много восточных мотивов. Сразу и не разберешь, что на стенах: то ли это кадры из какого-нибудь турецкого сериала про жизнь султана, то ли стилизованные фотографии владельцев этого домика.
Его продают с декабря, и каких-то особых подробностей о стиле и дизайне продавец не сообщает. 80-метровый коттедж с участком в 7 соток оценили в 13 миллионов рублей (подорожал на 2 миллиона за последний месяц).
Фотообои и гипсокартонные фигурные потолки
Об этом кирпичном коттедже, который продавец называет таунхаусом, мы писали прошлой весной, когда ездили с репортажем в Шанхай — крупный частный сектор возле Плехановского жилмассива. Тогда дом нам удалось рассмотреть лишь снаружи, но теперь его выставили на продажу и можно взглянуть, что же там скрывается внутри. А там — красные арки, кожаная мебель, дубовая лестница и невероятное сочетание цветов. Голубые колонны здесь соседствуют с желтым гипсокартонным потолком, розовыми стенами и фотообоями с пасторалью, а в спальне свое место нашли фотообои с желтыми розами, декоративный потолок с узором и массивная кровать из дерева.
Всё это великолепие оценили в 17,34 миллиона рублей.
Вельвет, парча и золото
Кадры из гостиной этой квартиры могут ослепить — настолько много тут всего блестящего. Настоящую музейную роскошь мы нашли в четырехкомнатной квартире в многоэтажке на Военной, напротив ТРЦ «Аура».
— Предлагаем к просмотру и приобретению шикарную 4-комнатную квартиру. Качественный ремонт из дорогостоящих материалов, вся мебель и техника остается новому хозяину, — обещают будущим владельцам в объявлении.
115-метровое жилье продают с декабря, цена вопроса — 17,5 миллиона рублей (за месяц подешевела на полмиллиона).
Спальня с колоннами и зебровая гостиная
Еще один экзотический вариант — это трешка на Дуси Ковальчук. Описать стиль этой квартиры невозможно: встречаются и сказочные мотивы, и звериные, и даже намеки на Африку. Всё это продавец называет «дизайнерским ремонтом».
За 137 квадратов, где есть две спальни, ванная комната с сауной и гардеробная, просят 20 миллионов рублей.
Царство неона
— Отличный вариант для большой семьи или для тех, кто любит свободу и простор в своем жилище, — говорится в объявлении о продаже этой квартиры.
Речь идет о «четырешке» на улице Военной — там, где располагается знаменитый Военный городок. Будущих владельцев ждет красная кухня, звериная спальня, глянцевые потолки и неоновая подсветка буквально в каждой комнате.
Жилье на 25 этаже оценили в 20,9 миллиона рублей.
Недавно мы подводили итоги за год — вот какие коттеджи в Новосибирске и окрестностях оказались самыми дорогими среди выставленных на продажу в 2023 году.