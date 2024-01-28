Спальня из сказки, туалет с Бобом Марли и много неона — разглядываем безумные интерьеры в квартирах новосибирцев

Квартиру продают с середины декабря прошлого года, ее цена — 18,5 миллиона рублей, за время экспозиции она подешевела на миллион.



Покои султана Сулеймана на Лесоперевалке

Обычный одноэтажный частный дом под боком у высоток «Ясного берега» изнутри выглядит необычно: глянцевые потолки, предметы роскоши и много-много восточных мотивов. Сразу и не разберешь, что на стенах: то ли это кадры из какого-нибудь турецкого сериала про жизнь султана, то ли стилизованные фотографии владельцев этого домика.