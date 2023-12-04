Здесь жил Моисей: история криминального авторитета из Сибири и его особняка возле суда

За глухими стенами

Некоторые соратники Моисея в свое время жили в его доме на Бабушкина — места на 600 квадратных метрах всем хватало. В коттедже, помимо кухни и спальни — 12 комнат и 5 санузлов. Какие бригадные страсти кипели в этих стенах, можно только гадать, но один эпизод сохранился в истории, потому что обернулся уголовным делом. В мае 1997 года Сергей Моисеенко принимал в коттедже гостей, среди которых были криминальный авторитет из Тюмени Михаил Лунев (или Миша Пыть-Яхский) и бандит Владимир Вебер по кличке Бобер. Как сообщало издание «Коммерсант» в актуальной в те времена рубрике «Борьба с бандитизмом», в разгар застолья Бобер обвинил Моисея в том, что он сотрудничает с милицией. Разъяренный хозяин дома и другие гости начали избивать Бобра бильярдными киями, а потом в бессознательном состоянии бросили на заднее сиденье его же джипа. Охранник Моисея вывез Вебера на берег Иртыша и сжег вместе с автомобилем. Участников расправы нашли быстро. Сергею Моисеенко снова пришлось отвечать перед законом, только не за убийство, а за применение насилия к сотруднику милиции. Моисею дали три года, правда через год он уже был на свободе — ему удалось освободиться по амнистии. Вину за убийство Бобра взял на себя его телохранитель — мужчину приговорили к 12 годам строгого режима.

