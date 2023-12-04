Здесь жил Моисей: история криминального авторитета из Сибири и его особняка возле суда

На пересечении улиц
Говорят, свой коттедж Моисей перестроил из небольшого здания, в котором когда-то располагалась районная контора «Водоканала». Постройку он перекроил на свой лад: заложил почти все окна кирпичами, обнес дом высоким кирпичным забором, а по его периметру натянул колючую проволоку. Почему Моисей выбрал именно это место? На первый взгляд, решение может показаться странным, ведь в то время обеспеченные омичи строили коттеджи в так называемой «Долине нищих» на левом берегу. И ладно бы Ленинский округ был районом, в котором Моисей провел детство, но родился и вырос он в Шербакуле. Лишь в конце
Бандит и меценат
Сергей Моисеенко родился в 1961 году на юго-западе Омской области. Свою криминальную карьеру начал ближе к 30 годам, на заре
Уже в первой половине девяностых Моисей прославился в Омске не только как бандит, но и как меценат. С 1992 года он спонсировал омский хоккейный клуб «Авангард» и занимал в нем должность заместителя генерального директора, хотя по факту стоял во главе — должность руководителя занимал член моисеевской группировки Папик Огмрцян. Также Сергей Моисеенко был председателем попечительского совета омского клуба боевых искусств «Сатурн». Боевые искусства были в почете у бандитов девяностых — многие владели приемами крайне модного в то время карате, а то и вовсе были мастерами спорта.
За глухими стенами
Некоторые соратники Моисея в свое время жили в его доме на Бабушкина — места на 600 квадратных метрах всем хватало. В коттедже, помимо кухни и спальни — 12 комнат и 5 санузлов. Какие бригадные страсти кипели в этих стенах, можно только гадать, но один эпизод сохранился в истории, потому что обернулся уголовным делом. В мае 1997 года Сергей Моисеенко принимал в коттедже гостей, среди которых были криминальный авторитет из Тюмени Михаил Лунев (или Миша Пыть-Яхский) и бандит Владимир Вебер по кличке Бобер. Как сообщало издание «Коммерсант» в актуальной в те времена рубрике «Борьба с бандитизмом», в разгар застолья Бобер обвинил Моисея в том, что он сотрудничает с милицией. Разъяренный хозяин дома и другие гости начали избивать Бобра бильярдными киями, а потом в бессознательном состоянии бросили на заднее сиденье его же джипа. Охранник Моисея вывез Вебера на берег Иртыша и сжег вместе с автомобилем. Участников расправы нашли быстро. Сергею Моисеенко снова пришлось отвечать перед законом, только не за убийство, а за применение насилия к сотруднику милиции. Моисею дали три года, правда через год он уже был на свободе — ему удалось освободиться по амнистии. Вину за убийство Бобра взял на себя его телохранитель — мужчину приговорили к 12 годам строгого режима.
Уже через несколько месяцев после освобождения Моисей приехал на разборку в родной Шербакуль. Соратники избили у него на глазах владельца местной СТО. Моисею якобы не понравилось, что мужчина открыл бизнес без его благословения. В суде криминальный авторитет рассказывал, что в драке не участвовал, однако после его визита бизнесмен из Шербакуля лишился золотой цепочки, телевизора, доверенности на
Последние годы жизни
Вернувшись из колонии в 2008 году, Моисей объявил близким, что больше не хочет заниматься криминалом. Его вдова Наталья Моисеенко рассказывала Виталию Ганнащуку, что в последние семь лет своей жизни супруг отошел от прежних дел — нянчился с внуками, жарил шашлыки и чистил снег во дворе своего дома, с энтузиазмом выращивал огурцы и помидоры на участке.
С приходом нового тысячелетия часть окон в доме Моисея наконец открыли, позже с забора дома сняли и колючую проволоку. По слухам, на втором этаже особняка Моисея был оборудован специальный кабинет, где он принимал важных гостей — депутатов и чиновников, давал им советы по разным вопросам. Моисеенко и сам задумывался о депутатской карьере — вступил в партию пенсионеров, намеревался баллотироваться в горсовет, но передумал. В последние годы жизни он страдал от сахарного диабета и имел инвалидность. Эта болезнь и унесла его жизнь в декабре 2015 года: Моисеенко впал в кому и больше из нее не вышел, хотя медики боролись за его жизнь на протяжении недели.
Дом знаменитого омского бандита после его смерти не раз пытались продать — сначала за него просили 30 миллионов рублей, а потом стоимость особняка постепенно снизилась до 19 миллионов. Недавно цена снова выросла — в октябре 2023 года особняк предлагали за 21 миллион. Судя по фотографиям риелторов, интерьер дома изобилует деталями, свойственными девяностым: плитка из пенопласта на потолке, кожаные диваны, узорчатые обои и лакированная мебель. Кажется, и сам Сергей Моисеенко навсегда остался частью той эпохи, когда сотовый телефон был предметом роскоши, а конфликты разрешались стрельбой.
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