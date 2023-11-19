«Из-за бедности населения». Как живет дачный поселок, построенный из автобусов: фото

Лачуги по цене металлолома

Этот дачный поселок появился здесь в 1989 году. Больше половины участков распределили между сотрудниками московского 1-го автобусного парка. Многие ждали свои 6 соток по 20 лет. Но когда это наконец произошло, начался кризис, и люди попросту не могли позволить себе построить дома, поэтому в ход пошли «Икарусы».



— Автобусы списывали, а работники парка их себе забирали по дешевке и привозили сюда, — рассказал дачник из соседнего СНТ Александр.