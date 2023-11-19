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Фоторепортаж

«Из-за бедности населения». Как живет дачный поселок, построенный из автобусов: фото

Корреспонденты побывали в СНТ, куда десять лет назад толпами ездили зеваки, и посмотрели, что там происходит сегодня

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Дома-автобусы в московском СНТ «Березка-6» появились в конце 80-х годов прошлого века

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Чуть больше десяти лет назад вошедшее в состав Новой Москвы садовое товарищество «Березка-6» было популярным местом во всей стране — сюда постоянно заезжали зеваки, чтобы посмотреть на местные участки. Дело в том, что в 2012-м ряд изданий и телеканалов рассказали, что здесь находится настоящая деревня из автобусов. Наши коллеги из MSK1.RU побывали в ней.

Лачуги по цене металлолома

Этот дачный поселок появился здесь в 1989 году. Больше половины участков распределили между сотрудниками московского 1-го автобусного парка. Многие ждали свои 6 соток по 20 лет. Но когда это наконец произошло, начался кризис, и люди попросту не могли позволить себе построить дома, поэтому в ход пошли «Икарусы».

— Автобусы списывали, а работники парка их себе забирали по дешевке и привозили сюда, — рассказал дачник из соседнего СНТ Александр.

Впервые советское руководство официально констатировало экономический спад на заседании Политбюро ЦК КПСС в январе 1989-го. При этом ВВП и промышленное производство по итогам года всё же показали незначительный рост, но уже в следующем, 1990 году началось обвальное падение как этих, так и других экономических показателей.

Венгерские автобусы «Икарус» с «гармошкой» руководство парка в те времена списывало один за другим. Их купили в начале 80-х, а к концу десятилетия меха стали изнашиваться и рваться. Поэтому решили задние части отрезать и выпускать на линии автобусы в укороченном виде. Чтобы части кузовов не захламляли территории ПАТП, их продали работникам по цене металлолома.

Каждый конструировал свою лачугу по индивидуальному дизайну, как умел. Многие стали использовать половинки «Икарусов» как дачные домики.

Кузова от «Икарусов» свозили в СНТ «Березка-6» на грузовых прицепах

Кузова от «Икарусов» свозили в СНТ «Березка-6» на грузовых прицепах

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Еще десять лет назад почти весь дачный поселок был в автобусах. На некоторых даже были не закрашены номера

Еще десять лет назад почти весь дачный поселок был в автобусах. На некоторых даже были не закрашены номера

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Кто-то сразу сделал из «Икарусов» сараи, но некоторые жили в них, как в летних домиках

Кто-то сразу сделал из «Икарусов» сараи, но некоторые жили в них, как в летних домиках

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Дачи из «Икарусов» остались в прошлом

Со временем дачники начали обживаться и строить на участках уже нормальные дома. Кто-то стал избавляться от «Икарусов», а кто-то переоборудовал их.

— Кто дрова хранит, кто еще под что-то использует, — уточнил Александр.

И снова каждый проявил фантазию. На одном участке «Икарус» превратился в теплицу, на другом — в сарай, на третьем — окна от автобуса пригодились для садового душа, а кто-то даже соорудил баню в автобусе.

Выпуск автобусов «Икарус 280» начался в 1973 году. За двадцать лет было изготовлено более пятидесяти модификаций. Эти автобусы поставлялись в страны Совета экономической взаимопомощи (Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия), страны третьего мира и даже собирались на Кубе. В СССР они работали практически во всех регионах.

Но некоторые «Икарусы» уже настолько вросли в дома, что от них уже не избавиться при всем желании. Только если демонтировать конструкции полностью.

Участки сотрудникам автобусного парка выдали в 45 километрах от МКАД по Калужскому шоссе

Участки сотрудникам автобусного парка выдали в 45 километрах от МКАД по Калужскому шоссе

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Водительской кабины от автобуса в поселке не найти — все постройки из хвостовых частей «Икарусов»

Водительской кабины от автобуса в поселке не найти — все постройки из хвостовых частей «Икарусов»

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Со временем автобусы проржавели, но некоторые местные поддерживают их в более-менее неплохом состоянии

Со временем автобусы проржавели, но некоторые местные поддерживают их в более-менее неплохом состоянии

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Занавески на окнах добавляют ламповой атмосферы

Занавески на окнах добавляют ламповой атмосферы

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Некоторые дачники живут здесь до поздней осени, поэтому сарай под дрова из «Икаруса» — самое то

Некоторые дачники живут здесь до поздней осени, поэтому сарай под дрова из «Икаруса» — самое то

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Нужен свежий воздух в душе — просто открой окно от «Икаруса»

Нужен свежий воздух в душе — просто открой окно от «Икаруса»

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Попариться с веником в старом автобусе? Запросто!

Попариться с веником в старом автобусе? Запросто!

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Автобусов на участках становится меньше с каждым годом

Автобусов на участках становится меньше с каждым годом

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Невооруженным взглядом видно, что «Икарусы» тут стоят уже не первое десятилетие

Невооруженным взглядом видно, что «Икарусы» тут стоят уже не первое десятилетие

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Вместо толп зевак — гробовая тишина

В СНТ четыре небольшие улочки и почти 60 участков. Есть три въезда, но на всех ворота обмотаны цепями и закрыты на замки. Внутри гробовая тишина, лишь изредка слышно, как где-то за забором проезжают редкие машины. В общем, никто уже посмотреть на дачи-автобусы сюда не приезжает.

В СНТ «Березка-6» люди есть только во время дачного сезона

В СНТ «Березка-6» люди есть только во время дачного сезона

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Все въезды в дачный поселок заперты на замки

Все въезды в дачный поселок заперты на замки

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— А кто, только вы вот приехали, — сказал дачник-пенсионер. — Да и смотреть-то уже там нечего, обычные дачи. Ну какие-то еще кузова хотя остались.

Некоторые дачные участки с домиками в СНТ «Березка-6» сейчас выставлены на продажу

Некоторые дачные участки с домиками в СНТ «Березка-6» сейчас выставлены на продажу

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Дачников здесь тоже нет: дома законсервированы на зиму, на весь дачный поселок горит только одна уличная лампа, которая висит на одном из домов. В огородах накрытые грядки и недособранные в сентябре яблоки.

На первый взгляд «Березка-6» — обычный дачный поселок

На первый взгляд «Березка-6» — обычный дачный поселок

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Не только автобусы пригодились местным для создания дачного пространства

Не только автобусы пригодились местным для создания дачного пространства

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Даже в капитальных домах по будням в ноябре никтого нет

Даже в капитальных домах по будням в ноябре никтого нет

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Комментарий эксперта

Урбанист Дмитрий Быков:

— Идея такого обустройства — очень классная, творческая, эффектная. Такие дома явно привлекают много внимания, хоть такое в советские года было весьма распространенным. Под дачные домики, сараи, бани часто использовали военные прицепы, автобусы и даже вагоны поездов.

Естественно, такой урбанистический феномен возник из-за бедности населения. Здорово, что сейчас остаются люди, которые поддерживают их в хорошем состоянии.

Дачные домики и участки законсервированы на зиму

Дачные домики и участки законсервированы на зиму

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Некоторые дачники уехали из СНТ, не собрав урожай до конца

Некоторые дачники уехали из СНТ, не собрав урожай до конца

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Сейчас автобусы здесь уже далеко не на каждом участке

Сейчас автобусы здесь уже далеко не на каждом участке

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Говорят, изначально в «Березку-6» завезли около 40 автобусов, но теперь их осталось не более 10

Говорят, изначально в «Березку-6» завезли около 40 автобусов, но теперь их осталось не более 10

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На многих участках уже давно построили нормальные дома

На многих участках уже давно построили нормальные дома

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Из СНТ «Березка-6» открываются виды на живописные пейзажи

Из СНТ «Березка-6» открываются виды на живописные пейзажи

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ДачаСНТБерезка-6ИкарусЖизнь в автобусе
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