«Из-за бедности населения». Как живет дачный поселок, построенный из автобусов: фото

Чуть больше десяти лет назад вошедшее в состав Новой Москвы садовое товарищество «Березка-6» было популярным местом во всей стране — сюда постоянно заезжали зеваки, чтобы посмотреть на местные участки. Дело в том, что в
Лачуги по цене металлолома
Этот дачный поселок появился здесь в 1989 году. Больше половины участков распределили между сотрудниками московского
— Автобусы списывали, а работники парка их себе забирали по дешевке и привозили сюда, — рассказал дачник из соседнего СНТ Александр.
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Венгерские автобусы «Икарус» с «гармошкой» руководство парка в те времена списывало один за другим. Их купили в начале
Каждый конструировал свою лачугу по индивидуальному дизайну, как умел. Многие стали использовать половинки «Икарусов» как дачные домики.
Дачи из «Икарусов» остались в прошлом
Со временем дачники начали обживаться и строить на участках уже нормальные дома. Кто-то стал избавляться от «Икарусов», а кто-то переоборудовал их.
— Кто дрова хранит, кто еще под что-то использует, — уточнил Александр.
И снова каждый проявил фантазию. На одном участке «Икарус» превратился в теплицу, на другом — в сарай, на третьем — окна от автобуса пригодились для садового душа, а кто-то даже соорудил баню в автобусе.
Выпуск автобусов «Икарус 280» начался в 1973 году. За двадцать лет было изготовлено более пятидесяти модификаций. Эти автобусы поставлялись в страны Совета экономической взаимопомощи (Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия), страны третьего мира и даже собирались на Кубе. В СССР они работали практически во всех регионах.
Но некоторые «Икарусы» уже настолько вросли в дома, что от них уже не избавиться при всем желании. Только если демонтировать конструкции полностью.
Вместо толп зевак — гробовая тишина
В СНТ четыре небольшие улочки и почти 60 участков. Есть три въезда, но на всех ворота обмотаны цепями и закрыты на замки. Внутри гробовая тишина, лишь изредка слышно, как где-то за забором проезжают редкие машины. В общем, никто уже посмотреть на дачи-автобусы сюда не приезжает.
— А кто, только вы вот приехали, — сказал дачник-пенсионер. — Да и смотреть-то уже там нечего, обычные дачи. Ну какие-то еще кузова хотя остались.
Дачников здесь тоже нет: дома законсервированы на зиму, на весь дачный поселок горит только одна уличная лампа, которая висит на одном из домов. В огородах накрытые грядки и недособранные в сентябре яблоки.
Комментарий эксперта
Урбанист Дмитрий Быков:
— Идея такого обустройства — очень классная, творческая, эффектная. Такие дома явно привлекают много внимания, хоть такое в советские года было весьма распространенным. Под дачные домики, сараи, бани часто использовали военные прицепы, автобусы и даже вагоны поездов.
Естественно, такой урбанистический феномен возник из-за бедности населения. Здорово, что сейчас остаются люди, которые поддерживают их в хорошем состоянии.
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