Бар «Сплетни» от Анны Асти внезапно продают после открытия — за заведение в Новосибирске просят 84 миллиона

На «Авито» продают бар певицы Анны Асти «Сплетни» на втором этаже здания на Красном проспекте, 50. Стоимость объекта, заявленная в объявлении, 84 миллиона рублей.
Брокер-консультант компании MDBroker Сергей Виноградов рассказал редакции НГС, продолжит ли заведение работать по этому адресу.
В объявлении представлены фотографии бара Irirski. Он располагался на этаже до того, как в середине сентября там открылся бар Анны Асти «Сплетни».
В описании на «Авито» сказано, что площадь выставленных помещений — больше 650 кв.м. С сетевым арендатором у их собственника заключен договор на 7 лет, утверждается в объявлении. Сергей подчеркнул, что после продажи бар останется на прежнем месте. Причину, по которой владелец бизнеса продает объект, он прокомментировал следующим образом:
— У людей бизнес такой — найти арендатора хорошего, разместить его и продать [недвижимость].
Виноградов признался, что среди потенциальных покупателей есть спрос на этаж. Но, тем не менее, пока продать его не смогли. Специалист объяснил это тем, что риски при покупке общепита, как правило, выше, чем при покупке торговых помешений.
Недавно НГС писал, что на Вокзальной магистрали продают торговый центр из 1990-х — его реконструировали и остеклили год назад.