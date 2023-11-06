«Обкурятся, друг друга перережут, перечпокаются»: как посуточная аренда квартир под «вписки» портит всем жизнь

Посуточная аренда — это проблема, от которой страдают и владельцы квартир, если в них что-то сломают или украдут, и их соседи, которым приходится терпеть шумные компании, а потом их следы в подъездах. Потому что нередко на сутки жилье снимают именно ради так называемых вписок — вечеринок, на которых собираются порой малознакомые люди, чтобы выпить и повеселиться.
Последний такой случай в Екатеринбурге произошел совсем недавно: компания молодежи отмечала день рождения, но повздорила. В результате — кровавые следы в подъезде и испинанная дверь. Собственницу квартиры уже вызвали на разговор в управляющую компанию.
Наши коллеги из E1.RU решили разобраться, кто несет ответственность за погромы арендаторов, как сдать квартиру, чтобы потом не свалился ворох проблем, и что делать соседям, которых такое положение дел не устраивает.
Кто в ответе за погромы?
Юрист, специализирующийся на аренде недвижимости, Елена Нестерович (Рудакова) объяснила, кто отвечает за дебоши и их последствия. Важный момент здесь — наличие договора аренды, но им в случаях, когда квартира сдается на несколько часов или на сутки, нередко пренебрегают.
— В том случае, если арендатор жил в квартире на законных основаниях, то есть по договору аренды, привлечь к ответственности можно его. Если же к ответственности привлекли собственника имущества, он может подать регрессный иск и обязать арендатора компенсировать ему эти убытки. В том случае, если договор аренды не заключили и арендатор жил нелегально, привлечь его к ответственности будет сложно. Это может быть чревато тем, что арендодатель понесет убытки, которые ему никто не возместит, — объяснила юрист.
Есть тут лазейка: даже при отсутствии договора суд будет учитывать переписки в мессенджерах, так что это уже хоть какая-то гарантия. Еще один важный совет — не берите деньги наличкой.
— В настоящее время переписка в электронном виде может служить доказательством в суде. Также доказательством могут служить выписки со счета или карты, которые покажут факт перевода денег. В качестве доказательства можно использовать фото- и видеоматериалы, а также рукописные расписки, — добавила Елена Нестерович (Рудакова).
Как защититься, если сдаешь квартиру посуточно?
Сразу отметим, что поиск арендаторов через крупные площадки уже более безопасен, чем сдача квартиры по знакомству, так как у сервисов есть свои системы проверки, а у некоторых и страховки на время проживания людей, если те что-то разнесут.
Советы о том, как, сдавая квартиру посуточно, не отдать ее шумной компании под «вписку», дал эксперт по по недвижимости».
Вот четыре пункта, на которые стоит обращать внимание:
- Предоплата. Готовность внести предоплату может показать серьезность намерений гостя. При онлайн-бронировании гость вносит 30% предоплаты от полной стоимости проживания. Правила отмены бронирования каждый арендодатель может настроить самостоятельно в личном кабинете пользователя.
- Отзывы. С помощью отзывов и рейтинга можно будет понять, насколько добросовестный арендатор с вами связывается.
- Голосовое общение с гостем. После того как гость создает заявку на бронирование объекта, его контактный номер отобразится. Арендодатель может сначала позвонить, пообщаться голосом и проговорить основные правила, которые есть при заселении в его объект. После этого собственник может принять решение — подтверждать или не подтверждать бронь.
- Попросить документы. В правилах платформы есть пункт о том, что гость обязан предоставить свой паспорт по просьбе арендодателя.
— Благодаря посредничеству платформы владелец квартиры может быть уверен, что арендатор не передумает в последний момент и не оставит его без денег. А также получает дополнительную уверенность и спокойствие за свой объект благодаря страховке.
Это же работает и для самих арендаторов, гарантируя, что они не переведут предоплату человеку, который потом не пустит их в квартиру или она окажется не такой, как заявлено.
«Почему другие люди должны страдать за их наживу?»
Проблемы из-за сдачи квартир посуточно могут быть не только у собственников, но и у их соседей, которым приходится терпеть шумные компании и последствия вечеринок. В комментариях набралось очень много возмущений от читателей E1.RU.
— Помню, тоже снимали квартиры — потусить компанией. Так наутро всё вылизано было, переживали. Бабуля, которая сдавала, пришла, даже под кровати залезла, всё «от и до» проверила, потом только паспорт отдала. Никаких драк, танцевали, смеялись, даже спали парни отдельно от девчонок, так классно было, — поделилась читательница Кристина. — Сейчас напьются, обкурятся, друг друга перережут, перечпокаются все и на следующий день заявы друг на друга катают, выясняют, кто кого зарезал, кто кого изнасиловал.
— Вот так копишь на квартиру в новом доме, вложишь миллионы на ремонт, а какая-то соседка, которой хочется ипотеку закрывать сдачей, испортит всем жильцам жизнь. Люди не просто отбитые на голову, а настоящее быдло, — негодует читатель E1.RU.
— Восстановление всего испорченного и уборка всего нагаженного только за счет хозяйки квартиры. Сдают, а с какой целью снимают — их не волнует. Кто снимал, хозяйка видела? На мой взгляд, если собственник сдает в аренду квартиру, то он должен поддерживать нормальные отношения с кем-нибудь из соседей. Это первые индикаторы беспорядка в квартире, — считает другой читатель.
Насчет выгодности сдачи квартиры посуточно тоже есть вопросы. По данным портала долгосрочной аренды «Драже», съем жилья стремительно дорожает, и средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге — это 25 тысяч рублей в месяц + комуслуги. Посуточно однушку можно снять за 1200–2000 рублей. Если учитывать, что квартира сдается каждый день, то выходит выгоднее. Но, во-первых, нет гарантий, что бронь будет на весь месяц, а во-вторых, каждый арендатор может принести убытков куда больше, чем была прибыль до этого, и тут не предугадаешь.
«Это ад, но для новостроек частая история»
Бывший сотрудник одного из ТСЖ города Игорь (имя изменено. — Прим. ред.), проработавший там восемь лет, рассказал о том, с какими проблемами приходилось сталкиваться.
— «Типовой вред» такой: презервативы, бычки и «блевушки» с балконов, шум в тихие часы, так как часто квартиру на сутки снимают, чтобы оторваться, мусор, который несут не на помойку, а бросают в урну у подъезда, не предназначенную для таких объемов. Вред общедомовому имуществу — тоже частая проблема.
Чаще всего страдают от «временных жильцов» именно в новостройках, потому что люди специально покупают квартиры в качестве инвестиции, чтобы потом сдавать.
— Люди берут квартиру в ипотеку и сдают посуточно. У нас в доме в центре города так сдавались 20–30 квартир. Это ад, но для новостроек частая история. Остановить этот бизнес практически невозможно, вразумить и договориться можно, но ты договариваешься с собственниками, а снимают другие, с каждым новым человеком каждый день не договоришься, — говорит мужчина.
По словам Игоря, для борьбы с посуточной арендой нужно знать всех администраторов и собственников и вызывать их для устранения любого причиненного ущерба общедомовому имуществу.
— Заставляли разными методами: не пускали машины гостей и их на территорию двора и в паркинги, вывешивали позорящие объявления с фото гостей, отправляли данные в налоговую с просьбой провести проверку по уплате налогов от предпринимательской деятельности. Плюс мы всегда вызывали наряд полиции, как только начинали шуметь в неразрешенное время, а охране дома было дано четкое указание — самим не ходить, есть полиция, это их работа. Сотрудники практически всегда приезжали, с участковым также встречались не раз, — добавил Игорь.
Что говорят в полиции?
По внешнему виду арендатора понять, придется ли после сдачи квартиры разбираться с последствиями, невозможно. Дебош может устроить как молодежь, так и люди в возрасте. В полиции советуют обращать внимание на документы квартиросъемщиков, а в случае чего писать заявление, даже если договора аренды нет.
— Рекомендую гражданам, которые сдают жилье как посуточно, так и на более длительный срок, в обязательном порядке тщательно проверять документы этих людей, регулярно проверять, всё ли в порядке в квартире. В случае обнаружения каких-либо недостач, повреждений, конфликтных ситуаций в обязательном порядке сообщать в дежурную часть по месту расположения жилища, вне зависимости от того, имеется договор [аренды] или нет, — говорит начальник пресс-службы свердловского главка УМВД Валерий Горелых. — Процессуальное решение будет зависеть от степени тяжести причиненных человеку травм [если была драка, например] и размера причиненного имуществу ущерба.
Если по соседству с вами сдают квартиру посуточно и там устроили шумную вечеринку, тут алгоритм действий простой — вызывайте полицию. Достанется в этом случае и арендодателю, его могут привлечь по административной статье. А если на «вписке» еще и драка произойдет и кто-то серьезно пострадает, речь будет идти уже об уголовном деле.
— [Если соседи пожалуются на шум посреди ночи], тогда будут приниматься меры и к дебоширам, когда приедет наряд полиции, и к собственнику жилья, — подчеркнул Валерий Горелых.
А как за этим следит налоговая?
В управлении ФНС России по Свердловской области отметили, что при сдаче квартиры — неважно, на какой срок — собственник должен платить налог на доход физлиц.
Есть три способа, как это сделать:
- предоставить декларацию формы 3-НДФЛ, ставка составит 13% от суммы полученного дохода;
- заплатить налог на профессиональный доход, иными словами, как самозанятый;
- если арендодатель зарегистрирован как ИП, можно применить упрощенную или патентную систему налогообложения.
Также в ведомстве подтвердили, что следят за собственниками, которые зарабатывают на аренде, и ведут специальный реестр, чтобы отслеживать уплату налогов. Список этот формируется не только исходя из обращений самих владельцев квартир, но и, например, их соседей.
— Проводятся мероприятия налогового контроля по разным направлениям. В том числе формируются перечни налогоплательщиков, в отношении которых имеется информация о получении доходов от сдачи в аренду недвижимости на основе сведений, полученных от управляющих компаний, органов ЖКХ, органов внутренних дел, администраций муниципальных образований и от граждан, — сообщили в налоговой.
Нарушителей, которые отказываются сдавать декларации и платить налоги, могут привлечь к административной ответственности по статье
Ранее мы публиковали текст о том, как проходят такие «вписки» и чем они опасны. Читатели E1.RU также поделились своими историями.