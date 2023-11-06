«Обкурятся, друг друга перережут, перечпокаются»: как посуточная аренда квартир под «вписки» портит всем жизнь

Последний такой случай в Екатеринбурге произошел совсем недавно: компания молодежи отмечала день рождения, но повздорила. В результате — кровавые следы в подъезде и испинанная дверь. Собственницу квартиры уже вызвали на разговор в управляющую компанию.

Наши коллеги из E1.RU решили разобраться, кто несет ответственность за погромы арендаторов, как сдать квартиру, чтобы потом не свалился ворох проблем, и что делать соседям, которых такое положение дел не устраивает.

