freedom
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 1/10
usd 93.04
eur 99.01
СрочноКогда утихнет магнитная буря - смотрим прогноз
Все новости
Все новости
Обзор

«Обкурятся, друг друга перережут, перечпокаются»: как посуточная аренда квартир под «вписки» портит всем жизнь

Разбираемся, кто страдает от этого больше всего и как сдать жилье без проблем

1 189

Вечеринки — это здорово, но не тогда, когда из-за них страдают соседи

Поделиться

Посуточная аренда — это проблема, от которой страдают и владельцы квартир, если в них что-то сломают или украдут, и их соседи, которым приходится терпеть шумные компании, а потом их следы в подъездах. Потому что нередко на сутки жилье снимают именно ради так называемых вписок — вечеринок, на которых собираются порой малознакомые люди, чтобы выпить и повеселиться.

Последний такой случай в Екатеринбурге произошел совсем недавно: компания молодежи отмечала день рождения, но повздорила. В результате — кровавые следы в подъезде и испинанная дверь. Собственницу квартиры уже вызвали на разговор в управляющую компанию.

Наши коллеги из E1.RU решили разобраться, кто несет ответственность за погромы арендаторов, как сдать квартиру, чтобы потом не свалился ворох проблем, и что делать соседям, которых такое положение дел не устраивает.

На фото — последствия вечеринки в новеньком ЖК на Ботанике

На фото — последствия вечеринки в новеньком ЖК на Ботанике

Поделиться

Кто в ответе за погромы?

Юрист, специализирующийся на аренде недвижимости, Елена Нестерович (Рудакова) объяснила, кто отвечает за дебоши и их последствия. Важный момент здесь — наличие договора аренды, но им в случаях, когда квартира сдается на несколько часов или на сутки, нередко пренебрегают.

— В том случае, если арендатор жил в квартире на законных основаниях, то есть по договору аренды, привлечь к ответственности можно его. Если же к ответственности привлекли собственника имущества, он может подать регрессный иск и обязать арендатора компенсировать ему эти убытки. В том случае, если договор аренды не заключили и арендатор жил нелегально, привлечь его к ответственности будет сложно. Это может быть чревато тем, что арендодатель понесет убытки, которые ему никто не возместит, — объяснила юрист.

Есть тут лазейка: даже при отсутствии договора суд будет учитывать переписки в мессенджерах, так что это уже хоть какая-то гарантия. Еще один важный совет — не берите деньги наличкой.

— В настоящее время переписка в электронном виде может служить доказательством в суде. Также доказательством могут служить выписки со счета или карты, которые покажут факт перевода денег. В качестве доказательства можно использовать фото- и видеоматериалы, а также рукописные расписки, — добавила Елена Нестерович (Рудакова).

Как защититься, если сдаешь квартиру посуточно?

Сразу отметим, что поиск арендаторов через крупные площадки уже более безопасен, чем сдача квартиры по знакомству, так как у сервисов есть свои системы проверки, а у некоторых и страховки на время проживания людей, если те что-то разнесут.

Советы о том, как, сдавая квартиру посуточно, не отдать ее шумной компании под «вписку», дал эксперт по по недвижимости».

Вот четыре пункта, на которые стоит обращать внимание:

  • Предоплата. Готовность внести предоплату может показать серьезность намерений гостя. При онлайн-бронировании гость вносит 30% предоплаты от полной стоимости проживания. Правила отмены бронирования каждый арендодатель может настроить самостоятельно в личном кабинете пользователя.
  • Отзывы. С помощью отзывов и рейтинга можно будет понять, насколько добросовестный арендатор с вами связывается.
  • Голосовое общение с гостем. После того как гость создает заявку на бронирование объекта, его контактный номер отобразится. Арендодатель может сначала позвонить, пообщаться голосом и проговорить основные правила, которые есть при заселении в его объект. После этого собственник может принять решение — подтверждать или не подтверждать бронь.
  • Попросить документы. В правилах платформы есть пункт о том, что гость обязан предоставить свой паспорт по просьбе арендодателя.

— Благодаря посредничеству платформы владелец квартиры может быть уверен, что арендатор не передумает в последний момент и не оставит его без денег. А также получает дополнительную уверенность и спокойствие за свой объект благодаря страховке.

Это же работает и для самих арендаторов, гарантируя, что они не переведут предоплату человеку, который потом не пустит их в квартиру или она окажется не такой, как заявлено.

Сдают квартиру и получают ее назад всю в мусоре — нередкий случай

Сдают квартиру и получают ее назад всю в мусоре — нередкий случай

Поделиться

«Почему другие люди должны страдать за их наживу?»

Проблемы из-за сдачи квартир посуточно могут быть не только у собственников, но и у их соседей, которым приходится терпеть шумные компании и последствия вечеринок. В комментариях набралось очень много возмущений от читателей E1.RU.

— Помню, тоже снимали квартиры — потусить компанией. Так наутро всё вылизано было, переживали. Бабуля, которая сдавала, пришла, даже под кровати залезла, всё «от и до» проверила, потом только паспорт отдала. Никаких драк, танцевали, смеялись, даже спали парни отдельно от девчонок, так классно было, — поделилась читательница Кристина. — Сейчас напьются, обкурятся, друг друга перережут, перечпокаются все и на следующий день заявы друг на друга катают, выясняют, кто кого зарезал, кто кого изнасиловал.

— Вот так копишь на квартиру в новом доме, вложишь миллионы на ремонт, а какая-то соседка, которой хочется ипотеку закрывать сдачей, испортит всем жильцам жизнь. Люди не просто отбитые на голову, а настоящее быдло, — негодует читатель E1.RU.

— Восстановление всего испорченного и уборка всего нагаженного только за счет хозяйки квартиры. Сдают, а с какой целью снимают — их не волнует. Кто снимал, хозяйка видела? На мой взгляд, если собственник сдает в аренду квартиру, то он должен поддерживать нормальные отношения с кем-нибудь из соседей. Это первые индикаторы беспорядка в квартире, — считает другой читатель.

Насчет выгодности сдачи квартиры посуточно тоже есть вопросы. По данным портала долгосрочной аренды «Драже», съем жилья стремительно дорожает, и средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге — это 25 тысяч рублей в месяц + комуслуги. Посуточно однушку можно снять за 1200–2000 рублей. Если учитывать, что квартира сдается каждый день, то выходит выгоднее. Но, во-первых, нет гарантий, что бронь будет на весь месяц, а во-вторых, каждый арендатор может принести убытков куда больше, чем была прибыль до этого, и тут не предугадаешь.

«Это ад, но для новостроек частая история»

Бывший сотрудник одного из ТСЖ города Игорь (имя изменено. — Прим. ред.), проработавший там восемь лет, рассказал о том, с какими проблемами приходилось сталкиваться.

— «Типовой вред» такой: презервативы, бычки и «блевушки» с балконов, шум в тихие часы, так как часто квартиру на сутки снимают, чтобы оторваться, мусор, который несут не на помойку, а бросают в урну у подъезда, не предназначенную для таких объемов. Вред общедомовому имуществу — тоже частая проблема.

Чаще всего страдают от «временных жильцов» именно в новостройках, потому что люди специально покупают квартиры в качестве инвестиции, чтобы потом сдавать.

— Люди берут квартиру в ипотеку и сдают посуточно. У нас в доме в центре города так сдавались 20–30 квартир. Это ад, но для новостроек частая история. Остановить этот бизнес практически невозможно, вразумить и договориться можно, но ты договариваешься с собственниками, а снимают другие, с каждым новым человеком каждый день не договоришься, — говорит мужчина.

По словам Игоря, для борьбы с посуточной арендой нужно знать всех администраторов и собственников и вызывать их для устранения любого причиненного ущерба общедомовому имуществу.

— Заставляли разными методами: не пускали машины гостей и их на территорию двора и в паркинги, вывешивали позорящие объявления с фото гостей, отправляли данные в налоговую с просьбой провести проверку по уплате налогов от предпринимательской деятельности. Плюс мы всегда вызывали наряд полиции, как только начинали шуметь в неразрешенное время, а охране дома было дано четкое указание — самим не ходить, есть полиция, это их работа. Сотрудники практически всегда приезжали, с участковым также встречались не раз, — добавил Игорь.

Что говорят в полиции?

По внешнему виду арендатора понять, придется ли после сдачи квартиры разбираться с последствиями, невозможно. Дебош может устроить как молодежь, так и люди в возрасте. В полиции советуют обращать внимание на документы квартиросъемщиков, а в случае чего писать заявление, даже если договора аренды нет.

— Рекомендую гражданам, которые сдают жилье как посуточно, так и на более длительный срок, в обязательном порядке тщательно проверять документы этих людей, регулярно проверять, всё ли в порядке в квартире. В случае обнаружения каких-либо недостач, повреждений, конфликтных ситуаций в обязательном порядке сообщать в дежурную часть по месту расположения жилища, вне зависимости от того, имеется договор [аренды] или нет, — говорит начальник пресс-службы свердловского главка УМВД Валерий Горелых. — Процессуальное решение будет зависеть от степени тяжести причиненных человеку травм [если была драка, например] и размера причиненного имуществу ущерба.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Это видео из квартиры на Рощинской. Владелец сдал ее школьному знакомому, а тот устроил там «кровавую вписку»

Видео: Роман Марьяненко / E1.RU

Если по соседству с вами сдают квартиру посуточно и там устроили шумную вечеринку, тут алгоритм действий простой — вызывайте полицию. Достанется в этом случае и арендодателю, его могут привлечь по административной статье. А если на «вписке» еще и драка произойдет и кто-то серьезно пострадает, речь будет идти уже об уголовном деле.

— [Если соседи пожалуются на шум посреди ночи], тогда будут приниматься меры и к дебоширам, когда приедет наряд полиции, и к собственнику жилья, — подчеркнул Валерий Горелых.

А как за этим следит налоговая?

В управлении ФНС России по Свердловской области отметили, что при сдаче квартиры — неважно, на какой срок — собственник должен платить налог на доход физлиц.

Есть три способа, как это сделать:

  • предоставить декларацию формы 3-НДФЛ, ставка составит 13% от суммы полученного дохода;
  • заплатить налог на профессиональный доход, иными словами, как самозанятый;
  • если арендодатель зарегистрирован как ИП, можно применить упрощенную или патентную систему налогообложения.
Если сдавать квартиру и не платить налоги, можно попасть на штраф

Если сдавать квартиру и не платить налоги, можно попасть на штраф

Поделиться

Также в ведомстве подтвердили, что следят за собственниками, которые зарабатывают на аренде, и ведут специальный реестр, чтобы отслеживать уплату налогов. Список этот формируется не только исходя из обращений самих владельцев квартир, но и, например, их соседей.

— Проводятся мероприятия налогового контроля по разным направлениям. В том числе формируются перечни налогоплательщиков, в отношении которых имеется информация о получении доходов от сдачи в аренду недвижимости на основе сведений, полученных от управляющих компаний, органов ЖКХ, органов внутренних дел, администраций муниципальных образований и от граждан, — сообщили в налоговой.

Нарушителей, которые отказываются сдавать декларации и платить налоги, могут привлечь к административной ответственности по статье 19.4 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению должностного лица, осуществляющего государственный надзор»). Размер штрафа — от 500 до 1000 рублей для граждан, от 2000 до 4000 рублей для должностных лиц.

Ранее мы публиковали текст о том, как проходят такие «вписки» и чем они опасны. Читатели E1.RU также поделились своими историями.

По теме

ЕкатеринбургАренда квартирПосуточная арендаАрендаторПогромВпискаПолиция
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter