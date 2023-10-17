Царя помнят: как выглядят старейшие жилые дома Новосибирска — одному из них больше 120 лет

Говоря про старый жилой фонд в Новосибирске, на ум в первую очередь приходят минималистичные малоэтажки 1930-х годов и более пышные сталинки. Найти что-то старше в молодом Новосибирске весьма затруднительно, но мы отыскали настоящую старину — 100-летние домики, где продолжают жить люди. В один из осенних дней журналисты НГС прогулялись среди них — как они выглядят, покажем в этом фоторепортаже.
Уцелевший дом из комплекса старинных зданий
107-летие в этом году отмечает жилой дом из красного кирпича по улице Якушева, 148, которая раньше назвалась Змеиногорской. Вообще возле вокзала Новосибирск-Южный в начале прошлого века был построен целый комплекс жилых зданий, из которых до 2023 года фактически дожило одно.
Соседние когда-то жилые одноэтажные домики №142 и 144 представляют собой сейчас полуразрушенные постройки с отсутствующей крышей. В сентябре мы погуляли по этим местам и узнали от местных жителей, что опустевшие дома-бараки, которые, к слову, признаны объектами культурного наследия, за лето горели не менее 10 раз. Причем в одном из разрушенных домов летом умудрялись ночевать работники ЖЭУ.
А вот в домике №148 жизнь все же есть. И пусть рядом стоят малосимпатичные гаражи и завалившиеся от старости дровники, в самом старом доме по-прежнему живут люди — есть пластиковые окна и массивные железные двери.
В продаже квартир в этом доме сейчас не найти, но еще три года назад компактную двушку площадью 31 квадрат с пристроенным вторым уровнем продавали за 1,7 миллиона рублей (а изначально — за 1,9 миллиона).
Развалины Военного городка
Остаемся в Октябрьском районе и двигаемся к Военному городку — тут по-прежнему сохранились каменные домики, построенные еще до Революции. Например, в 1913 году здесь возвели сразу три здания — дома на улице Тополевой, 1, 20 и 22.
Все они были предназначены для проживания офицерских семей и сегодня выглядят вполне прилично: плотная кладка в метр шириной, подъезды, за которыми стараются приглядывать, аккуратные газоны.
Выше по улице располагается трехэтажный каменный дом на три подъезда — он был построен еще раньше, в 1911 году (Тополевая, 10). Это еще один памятник истории регионального значения, в котором можно купить квартиру. 2,8 миллиона рублей здесь просят за пару комнат, которые вывели в отдельную квартиру с ванной и санузлом. Площадь этой двушки — почти 40 квадратов.
Еще больше придется выложить за квартиру в доме №20. На это раз речь идет о полногабаритной трешке в 73 квадрата с 3-метровыми потолками и крошечным санузлом (зато в нем есть окно). За трешку в доме 1913 года постройки просят 4,2 миллиона рублей.
Полукаменный доходный дом возле нового моста
А этот дом вы наверняка видели, если прогуливались в районе площади инженера Будагова. Двухэтажный компактный особняк с элементами деревянного зодчества построили в 1904 году практически в начале Красного проспекта. Как правило, подобные уцелевшие особняки начала прошлого века отдают под коммерческие нужды, но дом №5 на Колыванской — исключение, здесь по-прежнему проживают люди.
Это памятник архитектуры регионального значения с примечательными деталями, которые можно долго рассматривать: розетку-солнышко под крышей дома, аккуратные наличники и растительные орнаменты в деревянном кружеве. С фасада дом выглядит куда симпатичнее, чем сзади — если обойти его, натыкаешься на ползущую от старости деревянную пристройку и бурьян на заднем дворе.
Соседний одноэтажный дом, с таким же красивым кружевом под крышей дома, жильцы уже покинули — теперь там обосновались цыганские семьи.Яркий дом для офицерских семей, переживший ремонт
И снова Военный городок. По данным мэрии, в 1903 году (в документах Государственной жилой инспекции указано, что дом построили в 1913 году) в его глубине, на улице территория Военного городка, 56 появился двухэтажный дом для четырех старших офицерских семей.
В 2019 году его признали памятником культурного наследия — теперь проводить любую реконструкцию в нем запрещено. Это обстоятельство не помешало ему обзавестись несколько лет назад яркой расцветкой — из серого здания дом стал желто-оранжевым. Яркие краски, впрочем, не в силах скрыть почтенный возраст дома и запустение внутри.
Обзавестись жильем в этом доме не получится — квартир в продаже нет.
Каменная многоэтажка с огородиком
Наконец, самому старому дому в этом году исполнилось 123 года — это двухэтажный дом на Тополевой, 2, к которому подступают современные новостройки. Квартир здесь всего 8, а степень износа перевалила за 60%. У дома есть симпатичный задний дворик с небольшим огородом.
В старейшем доме можно обзавестись жильем — здесь продают 50-метровую двушку за 4,5 миллиона рублей. Но поскольку дом имеет охранный статус и почтенный возраст, стоит понимать, что некоторые перепланировочные решения воплотить в жизнь не получится.
Два года назад мы прогулялись по Военному городку и увидели, как старинные дома утопают в мусоре и разрушаются.