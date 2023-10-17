Царя помнят: как выглядят старейшие жилые дома Новосибирска — одному из них больше 120 лет

Выше по улице располагается трехэтажный каменный дом на три подъезда — он был построен еще раньше, в 1911 году (Тополевая, 10). Это еще один памятник истории регионального значения, в котором можно купить квартиру. 2,8 миллиона рублей здесь просят за пару комнат, которые вывели в отдельную квартиру с ванной и санузлом. Площадь этой двушки — почти 40 квадратов.

