freedom
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 97.29
eur 102.52
СрочноБум вьетнамской кухни в Новосибирске
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

Царя помнят: как выглядят старейшие жилые дома Новосибирска — одному из них больше 120 лет

Квартиры здесь стоят дешевле, чем в скучных многоэтажках

277

На улице Тополевой, где и располагается наибольшее количество старых домов, сохранились пронумерованные колонки

Поделиться

Говоря про старый жилой фонд в Новосибирске, на ум в первую очередь приходят минималистичные малоэтажки 1930-х годов и более пышные сталинки. Найти что-то старше в молодом Новосибирске весьма затруднительно, но мы отыскали настоящую старину — 100-летние домики, где продолжают жить люди. В один из осенних дней журналисты НГС прогулялись среди них — как они выглядят, покажем в этом фоторепортаже.

Уцелевший дом из комплекса старинных зданий

Аккуратный домик удалось сохранить в том числе благодаря усилиям его жильцов

Аккуратный домик удалось сохранить в том числе благодаря усилиям его жильцов

Поделиться

107-летие в этом году отмечает жилой дом из красного кирпича по улице Якушева, 148, которая раньше назвалась Змеиногорской. Вообще возле вокзала Новосибирск-Южный в начале прошлого века был построен целый комплекс жилых зданий, из которых до 2023 года фактически дожило одно.

Среди жителей встречаются и пушистики

Среди жителей встречаются и пушистики

Поделиться

Соседние когда-то жилые одноэтажные домики №142 и 144 представляют собой сейчас полуразрушенные постройки с отсутствующей крышей. В сентябре мы погуляли по этим местам и узнали от местных жителей, что опустевшие дома-бараки, которые, к слову, признаны объектами культурного наследия, за лето горели не менее 10 раз. Причем в одном из разрушенных домов летом умудрялись ночевать работники ЖЭУ.

Кругом запустение

Кругом запустение

Поделиться

Некоторыми деревянными постройками пользуются нынешние жильцы

Некоторыми деревянными постройками пользуются нынешние жильцы

Поделиться

А вот в домике №148 жизнь все же есть. И пусть рядом стоят малосимпатичные гаражи и завалившиеся от старости дровники, в самом старом доме по-прежнему живут люди — есть пластиковые окна и массивные железные двери.

Сохранившийся деревянный козырек подъезда

Сохранившийся деревянный козырек подъезда

Поделиться

В продаже квартир в этом доме сейчас не найти, но еще три года назад компактную двушку площадью 31 квадрат с пристроенным вторым уровнем продавали за 1,7 миллиона рублей (а изначально — за 1,9 миллиона).

Развалины Военного городка

Так выглядит дом №20, где когда-то жили офицерские семьи

Так выглядит дом №20, где когда-то жили офицерские семьи

Поделиться

Остаемся в Октябрьском районе и двигаемся к Военному городку — тут по-прежнему сохранились каменные домики, построенные еще до Революции. Например, в 1913 году здесь возвели сразу три здания — дома на улице Тополевой, 1, 20 и 22.

Примечательный фасад дома №1

Примечательный фасад дома №1

Поделиться

Все они были предназначены для проживания офицерских семей и сегодня выглядят вполне прилично: плотная кладка в метр шириной, подъезды, за которыми стараются приглядывать, аккуратные газоны.

Охранный статус дома не помешал появлению граффити

Охранный статус дома не помешал появлению граффити

Поделиться

Выше по улице располагается трехэтажный каменный дом на три подъезда — он был построен еще раньше, в 1911 году (Тополевая, 10). Это еще один памятник истории регионального значения, в котором можно купить квартиру. 2,8 миллиона рублей здесь просят за пару комнат, которые вывели в отдельную квартиру с ванной и санузлом. Площадь этой двушки — почти 40 квадратов.

Продукты в старинных домах предпочитают хранить тоже по старинке

Продукты в старинных домах предпочитают хранить тоже по старинке

Поделиться

Еще больше придется выложить за квартиру в доме №20. На это раз речь идет о полногабаритной трешке в 73 квадрата с 3-метровыми потолками и крошечным санузлом (зато в нем есть окно). За трешку в доме 1913 года постройки просят 4,2 миллиона рублей.

У домов ухоженная территория

У домов ухоженная территория

Поделиться

Полукаменный доходный дом возле нового моста

Полукаменный дом с резными деревянными элементами на улице Колыванской

Полукаменный дом с резными деревянными элементами на улице Колыванской

Поделиться

А этот дом вы наверняка видели, если прогуливались в районе площади инженера Будагова. Двухэтажный компактный особняк с элементами деревянного зодчества построили в 1904 году практически в начале Красного проспекта. Как правило, подобные уцелевшие особняки начала прошлого века отдают под коммерческие нужды, но дом №5 на Колыванской — исключение, здесь по-прежнему проживают люди.

Кое-где сохранились петли от ставней

Кое-где сохранились петли от ставней

Поделиться

Растительные орнаменты и деревянное солнышко

Растительные орнаменты и деревянное солнышко

Поделиться

Это памятник архитектуры регионального значения с примечательными деталями, которые можно долго рассматривать: розетку-солнышко под крышей дома, аккуратные наличники и растительные орнаменты в деревянном кружеве. С фасада дом выглядит куда симпатичнее, чем сзади — если обойти его, натыкаешься на ползущую от старости деревянную пристройку и бурьян на заднем дворе.

Новые жильцы соседнего дома

Новые жильцы соседнего дома

Поделиться

Соседний одноэтажный дом, с таким же красивым кружевом под крышей дома, жильцы уже покинули — теперь там обосновались цыганские семьи.

Яркий дом для офицерских семей, переживший ремонт

Ярким пятном среди красной кирпичной кладки выделяется этот дом на территории Военного городка

Ярким пятном среди красной кирпичной кладки выделяется этот дом на территории Военного городка

Поделиться

И снова Военный городок. По данным мэрии, в 1903 году (в документах Государственной жилой инспекции указано, что дом построили в 1913 году) в его глубине, на улице территория Военного городка, 56 появился двухэтажный дом для четырех старших офицерских семей.

Перекрасили домик не так давно

Перекрасили домик не так давно

Поделиться

В 2019 году его признали памятником культурного наследия — теперь проводить любую реконструкцию в нем запрещено. Это обстоятельство не помешало ему обзавестись несколько лет назад яркой расцветкой — из серого здания дом стал желто-оранжевым. Яркие краски, впрочем, не в силах скрыть почтенный возраст дома и запустение внутри.

Сложно представить, что когда-то он был серым

Сложно представить, что когда-то он был серым

Поделиться

Но внутри ремонта, судя по всему, давно не было

Но внутри ремонта, судя по всему, давно не было

Поделиться

Обзавестись жильем в этом доме не получится — квартир в продаже нет.

Каменная многоэтажка с огородиком

Самый старый дом Новосибирска расположен в начале Военного городка

Самый старый дом Новосибирска расположен в начале Военного городка

Поделиться

Наконец, самому старому дому в этом году исполнилось 123 года — это двухэтажный дом на Тополевой, 2, к которому подступают современные новостройки. Квартир здесь всего 8, а степень износа перевалила за 60%. У дома есть симпатичный задний дворик с небольшим огородом.

У дома охранный статус и большой процент износа

У дома охранный статус и большой процент износа

Поделиться

В старейшем доме можно обзавестись жильем — здесь продают 50-метровую двушку за 4,5 миллиона рублей. Но поскольку дом имеет охранный статус и почтенный возраст, стоит понимать, что некоторые перепланировочные решения воплотить в жизнь не получится.

За территорией возле дома тоже тщательно следят

За территорией возле дома тоже тщательно следят

Поделиться

Два года назад мы прогулялись по Военному городку и увидели, как старинные дома утопают в мусоре и разрушаются.

По теме

Старые дома НовосибирскаОсобнякиАрхитектура
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter