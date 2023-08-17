В Новосибирске продают загородную резиденцию за 90 миллионов. Разглядываем каминный зал и дорогую мебель

В Заельцовском районе Новосибирска, возле жилого квартала «Жуковка» выставили на продажу трехэтажный особняк. Дом предлагается с участком в 8 соток, на котором разбит сад и оформлена зона барбекю. Статусную недвижимость в коттеджном поселке «Дубравушка» оценили в 90 миллионов рублей. Объявление о ее продаже появилось на сайте N1 14 августа.
— Одно из лучших предложений для постоянного проживания взыскательного клиента, загородной резиденции или представительства в Новосибирске, — пишет продавец.
Дома возле «Жуковки» традиционно считаются одними из самых дорогих на рынке загородной недвижимости Новосибирска. Взгляните, например, на этот особняк с росписью на стенах и итальянской мебелью за 103 миллиона или коттедж, где даже установили лифт (цена вопроса — 76 миллионов).