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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске продают загородную резиденцию за 90 миллионов. Разглядываем каминный зал и дорогую мебель

Гигантский дом занимает почти 700 квадратов

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Дом располагается на улице Мартовской

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В Заельцовском районе Новосибирска, возле жилого квартала «Жуковка» выставили на продажу трехэтажный особняк. Дом предлагается с участком в 8 соток, на котором разбит сад и оформлена зона барбекю. Статусную недвижимость в коттеджном поселке «Дубравушка» оценили в 90 миллионов рублей. Объявление о ее продаже появилось на сайте N1 14 августа.

— Одно из лучших предложений для постоянного проживания взыскательного клиента, загородной резиденции или представительства в Новосибирске, — пишет продавец.

На участке построена зона для барбекю

На участке построена зона для барбекю

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Владельцы дома явно предпочитают классический стиль

Владельцы дома явно предпочитают классический стиль

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Это огромная кухня — и гостиная, и обеденная зона

Это огромная кухня — и гостиная, и обеденная зона

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В каждой жилой комнате, как говорится в объявлении, есть кондиционер

В каждой жилой комнате, как говорится в объявлении, есть кондиционер

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Между первым и вторым этажом есть кабинет

Между первым и вторым этажом есть кабинет

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В доме четыре спальни...

В доме четыре спальни...

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... и королевская ванная комната

... и королевская ванная комната

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Дома возле «Жуковки» традиционно считаются одними из самых дорогих на рынке загородной недвижимости Новосибирска. Взгляните, например, на этот особняк с росписью на стенах и итальянской мебелью за 103 миллиона или коттедж, где даже установили лифт (цена вопроса — 76 миллионов).

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