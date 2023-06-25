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Обзор

Хайфлет вам в хату. Изучаем новомодные термины из мира недвижимости: где в Новосибирске мастер-спальни, а где — урбан-виллы

Эксперты считают некоторые из недавно появившихся терминов маркетинговыми уловками. Но признаются, что на них клюют

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Можно не вызывать пояснительную бригаду — сейчас НГС расскажет, где искать лобби и чем мастер-спальня отличается от обычной

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Недавняя статья НГС о новом ЖК «Тихомиров», где продаются квартиры-хайфлеты, вызвала праведный гнев среди читателей: какие еще хайфлеты, неужели не нашлось русского аналога к этому малопонятному термину? Филологические аспекты этого вопроса оставим в стороне, а вот с терминами из мира недвижимости предлагаем разобраться. Журналист НГС Ксения Лысенко поговорила с экспертами и расспросила их о значениях модных слов. Действительно ли термины обозначают что-то новое или это просто красивые слова для привлечения внимание клиентов — в этом материале.

Как объясняет риелтор Сергей Новиков, у хайфлетов вполне простое значение — это квартиры с высокими потолками. Как правило, они располагаются на последних этажах, имеют панорамные огромные окна. Яркий пример — ЖК «Расцветай на Гоголя», где можно найти квартиры с 5-, 6-метровыми потолками. Сейчас обставленная трешка в этом ЖК на 25-м этаже с панорамными окнами продается за 22,9 миллиона рублей (211 тысяч за квадрат). Чуть дешевле будет стоить хайфлет на 29-м этаже достроенного и почти сданного ЖК «Тихомиров» недалеко от «Ауры» — за 104-метровую квартиру просят 22,4 миллиона рублей.

Так выглядит квартира-хайфлет на Гоголя: в ней высокие окна и есть второй, антресольный этаж

Так выглядит квартира-хайфлет на Гоголя: в ней высокие окна и есть второй, антресольный этаж

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— Это слово придумали застройщики от какой-то, по-моему, безнадеги и маркетингового голода. Но честно, я даже не знаю, что это такое. Кто-то один начал, а другие повторили, — усмехается управляющий партнер компании Nazarov&Partners Александр Назаров.

Еще один термин, который более широко распространен, но всё еще вводит в заблуждение — это апартаменты. По словам Сергея Новикова, этот формат недвижимости помог многим застройщикам обходить ряд требований, в частности, требование о площади земли вокруг дома.

— В новосибирских реалиях с этим точкостроем, которым занимались государство и застройщики, больших кусков земли уже не осталось, поэтому появились апартаменты, которым не нужна большая территория. То есть детские площадки, газоны, парковки — у апартаментов эти проблемы никак не решены. Потому что это считается, по сути, нежилой недвижимостью, хотя построены апартаменты по тем же канонам. Но польза от них есть, потому что здания симпатичные и дополняют город.

Он называет в качестве примера апартаментов комплекс Jet в районе метро «Гагаринская». Сейчас на продаже стоит несколько вариантов маленьких квартир одинаковой площади — 26 квадратных метров. Самая дорогая из них стоит 6 миллионов — это квартира-студия с мебелью и недавним ремонтом.

26-метровые апартаменты в Jet

26-метровые апартаменты в Jet

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— Юридический статус апартаментов — гостиница. То есть это не жилье, не жилое здание, но в этом здании можно вести деятельность: и офисы арендовать, и бизнес вести, потому что юридический адрес там можно регистрировать, и жить, — объясняет Александр Назаров.

Он добавляет, что у апартаментов могут быть разные концепции: кто-то покупает их для длительного проживания, но чаще всего апартаменты позиционируют как инвестиционный продукт, который можно купить и сдавать в аренду.

— Когда всё еще более серьезно, нанимают гостиничного оператора — федерального, регионального. Появляются апарт-отели, организовывается дополнительный сервис, чтобы сами собственники даже не заморачивались со сдачей в аренду. У нас сейчас по такому формату достраивается проект IQ Aparts на Кирова: там будет оператор, и предполагается, что все, кто покупает апартаменты, отдают их в управление оператору. Делается типовой ремонт апартаменто-отельного типа, закупается одинаковая мебель, и эта же управляющая компания сдает апартаменты в аренду, а собственник каждый месяц получает деньги на карту. Чем еще хороши апартаменты? Тем, что там есть кухня. Приехал, допустим, житель Кемерова в Новосибирск с ребенком и женой в аквапарк сходить. И вот ты снял апартаменты, а будто квартиру. Поэтому апартаменты сегодня забирают у гостиниц хороший такой кусок.

Самая дорогая 46-метровая трешка в упомянутом Александром Назаровым IQ Aparts стоит сейчас 7,3 миллиона рублей, срок сдачи — первый квартал 2024 года.

— А урбан-виллы пришли, по-моему, от «Брусники». Тоже может быть сложно для восприятия, но это такой небольшой домик, не высотный, с ограниченным количеством квартир. В элитном сегменте такой дом часто называется клубным, но в моем понимании это тоже чистый маркетинг, — считает Александр Назаров.

Урбан-виллы построили на улице Никитина около года назад. Подобное жилье уже есть и в «Европейском береге», и в «Авиаторе»

Урбан-виллы построили на улице Никитина около года назад. Подобное жилье уже есть и в «Европейском береге», и в «Авиаторе»

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В Новосибирске первые урбан-виллы появились в 2022 году. Они заняли место бараков на Никитина возле шоколадной фабрики. Вообще подобный тип жилья пришел из Европы, где распространены мало- и среднеэтажные дома с интересной архитектурой и необычными местами общего пользования. В урбан-виллах могут быть квартиры с патио или отдельными входами. Так, в этом квартале можно купить двушку с мебелью на 64 квадрата за 8,8 миллиона рублей.

С терминами «лобби» и «мастер-спальня», которые тоже порой могут ввести в ступор, всё гораздо проще. Лобби новостройки позаимствовали у отелей — это общее пространство на первом этаже жилого комплекса, где можно назначать рабочие встречи или проводить время с друзьями. Так, в ЖК «Тихомиров», где сдали одну из двух башен, в лобби стоят столы, диванчики, стулья, тут же расположена зона с почтовыми ящиками. В Richmand Residence на Кирова в зоне лобби даже установили искусственный камин.

Лобби в ЖК «Тихомиров»

Лобби в ЖК «Тихомиров»

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— Мастер-спальня — это спальня, где выделена и ванная комната, и гардеробная. По-другому — мастер-блок, — добавляет Сергей Новиков.

Несмотря то что некоторые из терминов могут казаться вымученными и надуманными, Александр Назаров признает: они работают.

— Конечно, на них клюют. Это же не просто какие-то слова, их еще пытаются как-то оправдать, — рассуждает он. — Взять те же урбан-виллы: у квартир на первых этажах могут быть палисадники или патио — вот тоже модное слово. У квартир на втором этаже может быть какая-то терраса. И это, конечно, манит: квартира, да еще со своей территорией. Поэтому да, на это клюют.

Недавно на улице Горской началось строительство нового ЖК, а половину участка планируется отдать под двор-парк на нескольких уровнях. Читайте о деталях нового проекта левобережья.

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