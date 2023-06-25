Хайфлет вам в хату. Изучаем новомодные термины из мира недвижимости: где в Новосибирске мастер-спальни, а где — урбан-виллы

— Юридический статус апартаментов — гостиница. То есть это не жилье, не жилое здание, но в этом здании можно вести деятельность: и офисы арендовать, и бизнес вести, потому что юридический адрес там можно регистрировать, и жить, — объясняет Александр Назаров.



Он добавляет, что у апартаментов могут быть разные концепции: кто-то покупает их для длительного проживания, но чаще всего апартаменты позиционируют как инвестиционный продукт, который можно купить и сдавать в аренду.



— Когда всё еще более серьезно, нанимают гостиничного оператора — федерального, регионального. Появляются апарт-отели, организовывается дополнительный сервис, чтобы сами собственники даже не заморачивались со сдачей в аренду. У нас сейчас по такому формату достраивается проект IQ Aparts на Кирова: там будет оператор, и предполагается, что все, кто покупает апартаменты, отдают их в управление оператору. Делается типовой ремонт апартаменто-отельного типа, закупается одинаковая мебель, и эта же управляющая компания сдает апартаменты в аренду, а собственник каждый месяц получает деньги на карту. Чем еще хороши апартаменты? Тем, что там есть кухня. Приехал, допустим, житель Кемерова в Новосибирск с ребенком и женой в аквапарк сходить. И вот ты снял апартаменты, а будто квартиру. Поэтому апартаменты сегодня забирают у гостиниц хороший такой кусок.

