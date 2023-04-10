15-летний долгострой у «Сибирского молла» сдали в Новосибирске

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию дома в Закаменском микрорайоне, 12. Соответствущие документы появились на сайте городской администрации.
Разрешение выдали 31 марта, застройщик — «Фонд защиты граждан — участников долевого строительства Новосибирской области».
«Фонд защиты граждан — участников долевого строительства» учрежден правительством Новосибирской области для завершения долгостроев. Компанией руководит Елена Васильева. Помимо домов «Закаменского» фонд занимается долгостроями на улице Дуси Ковальчук, 378/1, Вилюйской, зданиями в Оби и Краснообске.
В доме 18 этажей и 350 квартир, из них 224 — однокомнатные студии, 94 — однокомнатные квартиры, 32 — двухкомнатные квартиры.
НГС направил запрос в Министерство строительства Новосибирской области, чтобы выяснить, когда дольщики смогут заселиться в этот дом.
Дома в микрорайоне Закаменском начали строить в 2008 году, тогда застройщиком было ООО «Неоград-Инвест». Планировалось возвести 6 многоквартирных домов, но группа компаний «Неоград» оставила их недостроенными. Чтобы закончить строительство, дольщикам пришлось создавать ЖСК. В марте 2014 года полицейские задержали нескольких бывших руководителей «Неоград-Инвеста», включая гендиректора Владимира Аксенова. Топ-менеджеры попали под уголовное дело о мошенничестве при строительстве Закаменского.
В 2018 году суд признал их виновными в мошенничестве и отправил в колонию, Владимир Аксенов получил 4 года 10 месяцев в колонии-поселении.
Завершением строительства занялся «Фонд защиты граждан — участников долевого строительства Новосибирской области». В декабре 2021 года они объявили конкурс на поиск подрядчика для работ в 12-м доме. Максимальную стоимость контракта определили в 438 миллионов рублей.