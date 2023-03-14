110 и 106 лет. В Новосибирске продают квартиры в старейших домах города: смотрим, что там внутри

В Новосибирске выставили на продажу квартиры в двух вековых домах. Они располагаются на улице Тополевой и Сухарной: первую трехэтажку построили в 1913 году, второй дом высотой в два этажа — в 1917 году. Обе постройки являются домами-памятниками. Объявления появились в базе N1.ru.

