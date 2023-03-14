СЕЙЧАС -2°С
Пробки 5/10
usd 75.46
eur 80.61
Тема дняГоспитализировали Александра Розенбаума
Все новости
Все новости

110 и 106 лет. В Новосибирске продают квартиры в старейших домах города: смотрим, что там внутри

О возрасте жилья мало что намекает — недавно там сделали ремонт

1 829

Оба дома были построены более века назад, но продающиеся квартиры в них недавно отремонтировали

Поделиться

В Новосибирске выставили на продажу квартиры в двух вековых домах. Они располагаются на улице Тополевой и Сухарной: первую трехэтажку построили в 1913 году, второй дом высотой в два этажа — в 1917 году. Обе постройки являются домами-памятниками. Объявления появились в базе N1.ru.

За жилье площадью 60 квадратов в 110-летнем доме на территории бывшего Военного городка просят 6,5 миллиона рублей. Недавно здесь провели капитальный ремонт: в зале сделали кирпичную стену в стиле лофт, а крошечный туалет обили деревянными панелями и положили плитку.

— Это не просто дом, а культурное наследие Новосибирска! А в скором времени здесь появится прогулочная аллея Новосибирский Арбат. <…> Сделано и поменяно всё, — заверяет продавец.

Жилой дом является памятником истории регионального значения. Более 100 лет назад здесь размещались офицерские семьи

Жилой дом является памятником истории регионального значения. Более 100 лет назад здесь размещались офицерские семьи

Поделиться

А вот квартира, которую в нем продают сейчас

А вот квартира, которую в нем продают сейчас

Поделиться

Недавно в ней сделали ремонт

Недавно в ней сделали ремонт

Поделиться

Квартира продается с мебелью и техникой

Квартира продается с мебелью и техникой

Поделиться

Вторую квартиру продают за 5,5 миллиона рублей. Это тоже двушка, ее площадь — 66 квадратов.

— Выполнена качественная отделка. Большие окна и высокие потолки 3,6 м дарят ощущение свободного пространства и возможность дополнительного декорирования. Квартира меблирована, оборудована современной бытовой техникой и готова к проживанию, — говорится в объявлении.

Двухэтажка на Сухарной. На сайте N1 указывается, что ее построили в 1917 году. В «Архитектурно-строительном справочнике» точный возраст дома не приводится, но уточняется, что его построили в начале <nobr class="_">XX века</nobr>

Двухэтажка на Сухарной. На сайте N1 указывается, что ее построили в 1917 году. В «Архитектурно-строительном справочнике» точный возраст дома не приводится, но уточняется, что его построили в начале XX века

Поделиться

У дома есть новая детская площадка

У дома есть новая детская площадка

Поделиться

Жилье располагается в доме-памятнике архитектуры регионального значения — по данным «Архитектурно-строительного справочника», это один из первых каменных секционных многоквартирных домов Новосибирска. Здесь три подъезда с большими парадными и два этажа.

Квартиру тоже недавно отремонтировали

Квартиру тоже недавно отремонтировали

Поделиться

Зал занимает более 20 квадратов

Зал занимает более 20 квадратов

Поделиться

Примерно столько же спальня

Примерно столько же спальня

Поделиться

А вот подъезд со старой плиткой и деревянными дверьми

А вот подъезд со старой плиткой и деревянными дверьми

Поделиться

Исторический район Военного городка терпит настоящее бедствие — столетние дома разрушаются, при этом статусы памятников есть не у всех построек. Мы взглянули, что происходит там и как живут люди в старинных каменных домиках.

В конце 2021 года в число памятников архитектуры включили две постройки на улице Тополевой — это здания столовой и склада-ледника 1913 года постройки.

По теме

Старые домаВоенный городок
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter