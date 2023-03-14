110 и 106 лет. В Новосибирске продают квартиры в старейших домах города: смотрим, что там внутри

В Новосибирске выставили на продажу квартиры в двух вековых домах. Они располагаются на улице Тополевой и Сухарной: первую трехэтажку построили в 1913 году, второй дом высотой в два этажа — в 1917 году. Обе постройки являются домами-памятниками. Объявления появились в базе N1.ru.
За жилье площадью 60 квадратов в
— Это не просто дом, а культурное наследие Новосибирска! А в скором времени здесь появится прогулочная аллея Новосибирский Арбат. <…> Сделано и поменяно всё, — заверяет продавец.
Вторую квартиру продают за 5,5 миллиона рублей. Это тоже двушка, ее площадь — 66 квадратов.
— Выполнена качественная отделка. Большие окна и высокие потолки 3,6 м дарят ощущение свободного пространства и возможность дополнительного декорирования. Квартира меблирована, оборудована современной бытовой техникой и готова к проживанию, — говорится в объявлении.
Жилье располагается в доме-памятнике архитектуры регионального значения — по данным «Архитектурно-строительного справочника», это один из первых каменных секционных многоквартирных домов Новосибирска. Здесь три подъезда с большими парадными и два этажа.
Исторический район Военного городка терпит настоящее бедствие — столетние дома разрушаются, при этом статусы памятников есть не у всех построек. Мы взглянули, что происходит там и как живут люди в старинных каменных домиках.
В конце 2021 года в число памятников архитектуры включили две постройки на улице Тополевой — это здания столовой и склада-ледника 1913 года постройки.