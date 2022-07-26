СЕЙЧАС +26°С
Пробки 3/10
usd 57.78
eur 58.67
Тема дняГубернатор попал под санкции Великобритании
Все новости
Все новости
Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Пятиэтажный дворец с комнатой для шуб и спа-этажом продают за 110 миллионов в Новосибирске — мы узнали, чей он

Дом располагается на 50 сотках земли рядом с частным озером

628
Внутри и снаружи коттедж представляет собой образец классического стиля (хоть и с небольшими отступлениями от него)

Внутри и снаружи коттедж представляет собой образец классического стиля (хоть и с небольшими отступлениями от него)

Поделиться

Под Новосибирском выставили на продажу почти 1000-метровый коттедж, расположенный в Мочище. За 50 соток земли, пятиэтажный дом у озера и теплый гараж на три машины просят 110 миллионов рублей. Объявление о продаже коттеджа появилось в апреле на N1.ru, но по-прежнему актуально.

— В продаже дом в классическом дизайнерском исполнении. В идеальном состоянии и содержании. <…> Общая территория земельного участка составляет 50 соток. Двор имеет 2 въезда, парковка открытая на 5 авто. Ландшафтный дизайн. Дом кирпичный, окна и стены бронированные (антипрослушка). По периметру камеры видео наблюдения. Охрана. Озеро только для собственников, водится рыбка, территория облагорожена, — пишет продавец в объявлении.

Огромный особняк (второй справа) находится в окружении красивых коттеджей и на краю озера. Оно здесь только для собственников жилья в этих местах

Огромный особняк (второй справа) находится в окружении красивых коттеджей и на краю озера. Оно здесь только для собственников жилья в этих местах

Поделиться

Особняк занимает 939 квадратных метров. На участке есть пять парковочных мест, а также три — в теплом гараже

Особняк занимает 939 квадратных метров. На участке есть пять парковочных мест, а также три — в теплом гараже

Поделиться

Там же уточняется, что в доме 3 основных этажа, а также 2 дополнительных. Один из этажей отдан под зону спа — тут есть бассейн с джакузи и сауной. На первом этаже кухня и гостиная, на втором — две спальни, одна из них имеет выход на террасу с прямым видом на озеро, на третьем — детская комната и еще одна спальня. Еще один этаж в доме — это комнаты свободного назначения.

Внутри — картины и другие предметы искусства

Внутри — картины и другие предметы искусства

Поделиться

Впрочем, сами стены в особняке — уже искусство

Впрочем, сами стены в особняке — уже искусство

Поделиться

Роскошная винтовая лестница, если верить описанию особняка, выполнена из мрамора

Роскошная винтовая лестница, если верить описанию особняка, выполнена из мрамора

Поделиться

Продавец подчеркивает: практически вся мебель в доме итальянская, люстры — муранское стекло.

Продавец подчеркивает: практически вся мебель в доме итальянская, люстры — муранское стекло.

Поделиться

Один из санузлов сверкает позолотой

Один из санузлов сверкает позолотой

Поделиться

Дерево, брутальная мебель и звериные мотивы — это личный кабинет владельца

Дерево, брутальная мебель и звериные мотивы — это личный кабинет владельца

Поделиться

Целый этаж во дворце отдали под спа-зону

Целый этаж во дворце отдали под спа-зону

Поделиться

«В подвале расположен тренажерный зал, электрощитовая, котельная с очистителями воды. Котел Budwеisеr — погодозависимый. Также на этаже расположены прачечная, душевая и туалет. Комната для шуб с бронированной дверью», — говорится в объявлении

«В подвале расположен тренажерный зал, электрощитовая, котельная с очистителями воды. Котел Budwеisеr — погодозависимый. Также на этаже расположены прачечная, душевая и туалет. Комната для шуб с бронированной дверью», — говорится в объявлении

Поделиться

Цена недвижимости постоянно колеблется: максимум за нее просили 120 миллионов рублей, минимум — 75 миллионов рублей.

Кто владеет объектом


Два участка земли, на которой расположен дворец, — собственность Василия Владимировича Шилохвостова (совместная собственность) с 2011 года. Еще одним участком земли он владеет на праве индивидуальной собственности.

Василий Шилохвостов — новосибирский бизнесмен, известный, в частности, по кулинарной школе «Базилик». Как писал НГС в 2017 году, Шилохвостов был руководителем автотранспортного предприятия, специализирующегося на ремонте, ТО и мойке.

Тогда Шилохвостов говорил, что «Базилик» для него скорее «бизнес для души и для дополнительного источника заработка», чем основная работа. Тем не менее в месяц примерно 80 человек занимаются в школе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Василий Шилохвостов был гендиректором акционерного общества «Транспортная компания Центр» с 2016 по 2021 год (на конец 2021 года выручка составила почти 36 миллионов рублей, прибыль — 910 тысяч рублей), теперь компанию возглавляет, предположительно, родственница бизнесмена (у них одинаковые фамилия и отчество). У «ТК Центр» 44 госконтракта (с 2013 года по настоящее время) с Новосибирским областным госпиталем ветеранов войн № 2 на общую сумму почти 22 миллиона рублей. В основном это поставки тепла, оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения.

О «ТК Центр» в 2006 году писал «Вечерний Новосибирск». В статье на тот момент гендиректор Владимир Шилохвостов (это прежний владелец двух участков земли, на которых стоит дворец) называл компанию одним из крупнейших автопредприятий Новосибирска, рассказывал о том, что оно вывозит снег с улиц города, а также делился планами по строительству «самого современного в городе многоэтажного гаражного комплекса» на пересечении Семьи Шамшиных и Державина. В публикации также уточняется, что к 2006 году у «ТК Центр» уже было 4 подобных гаражных комплекса. Сейчас, по данным 2ГИС, на Семьи Шамшиных — Державина действительно располагается парковочно-гаражный комплекс с названием «Центр ТК».

Так выглядит парковочно-гаражный комплекс «Центр ТК»

Так выглядит парковочно-гаражный комплекс «Центр ТК»

Поделиться

Что касается школы «Базилик», то ею по-прежнему владеет и руководит Василий Шилохвостов. По данным на конец 2021 года, выручка предприятия составила 1,3 миллиона рублей, чистая прибыль ушла в минус на миллион с лишним.

В арсенале Василия Шилохвостова есть и более успешная компания — ООО «Паназия» (выручка — 25,7 миллиона, чистая прибыль — почти 3 миллиона). У компании есть зарегистрированный товарный знак и домен — «Тут вам вот». Это известная новосибирская доставка паназиатской еды в коробочках.

Любопытно, что и «Тут вам вот», и офис ТК «Центр», и госпиталь ветеранов войн № 2, с которым у «ТК Центр» многочисленные заключенные контракты, располагаются в одном здании на Семьи Шамшиных, 95а.

Корреспондент НГС обратилась к Василию Шилохвостову с вопросом о том, связана ли продажа дома с переездом или потребностью в деньгах для развития бизнеса, однако бизнесмен на него не ответил.

Недавно в Новосибирске выставили на продажу особняк на Дачном шоссе — за роскошный коттедж выходного дня просят 68 миллионов рублей. Мы выяснили, что его владельцем является полный тезка заместителя губернатора НСО, экс-депутат Госдумы Максим Кудрявцев.

По теме

элитная недвижимостьэлитный дом
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2