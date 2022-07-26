Пятиэтажный дворец с комнатой для шуб и спа-этажом продают за
110 миллионов в Новосибирске — мы узнали, чей он
Дом располагается на 50 сотках земли рядом с частным озером
Под Новосибирском выставили на продажу почти 1000-метровый коттедж, расположенный в Мочище. За 50 соток земли, пятиэтажный дом у озера и теплый гараж на три машины просят 110 миллионов рублей. Объявление о продаже коттеджа появилось в апреле на N1.ru, но по-прежнему актуально.
— В продаже дом в классическом дизайнерском исполнении. В идеальном состоянии и содержании. <…> Общая территория земельного участка составляет 50 соток. Двор имеет 2 въезда, парковка открытая на 5 авто. Ландшафтный дизайн. Дом кирпичный, окна и стены бронированные (антипрослушка). По периметру камеры видео наблюдения. Охрана. Озеро только для собственников, водится рыбка, территория облагорожена, — пишет продавец в объявлении.
Там же уточняется, что в доме 3 основных этажа, а также 2 дополнительных. Один из этажей отдан под зону спа — тут есть бассейн с джакузи и сауной. На первом этаже кухня и гостиная, на втором — две спальни, одна из них имеет выход на террасу с прямым видом на озеро, на третьем — детская комната и еще одна спальня. Еще один этаж в доме — это комнаты свободного назначения.
Цена недвижимости постоянно колеблется: максимум за нее просили 120 миллионов рублей, минимум — 75 миллионов рублей.
Кто владеет объектом
Два участка земли, на которой расположен дворец, — собственность Василия Владимировича Шилохвостова (совместная собственность) с 2011 года. Еще одним участком земли он владеет на праве индивидуальной собственности.
Василий Шилохвостов — новосибирский бизнесмен, известный, в частности, по кулинарной школе «Базилик». Как писал НГС в 2017 году, Шилохвостов был руководителем автотранспортного предприятия, специализирующегося на ремонте, ТО и мойке.
Тогда Шилохвостов говорил, что «Базилик» для него скорее «бизнес для души и для дополнительного источника заработка», чем основная работа. Тем не менее в месяц примерно 80 человек занимаются в школе.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Василий Шилохвостов был гендиректором акционерного общества «Транспортная компания Центр» с 2016 по 2021 год (на конец 2021 года выручка составила почти 36 миллионов рублей, прибыль — 910 тысяч рублей), теперь компанию возглавляет, предположительно, родственница бизнесмена (у них одинаковые фамилия и отчество). У «ТК Центр» 44 госконтракта (с 2013 года по настоящее время) с Новосибирским областным госпиталем ветеранов войн
О «ТК Центр» в 2006 году писал «Вечерний Новосибирск». В статье на тот момент гендиректор Владимир Шилохвостов (это прежний владелец двух участков земли, на которых стоит дворец) называл компанию одним из крупнейших автопредприятий Новосибирска, рассказывал о том, что оно вывозит снег с улиц города, а также делился планами по строительству «самого современного в городе многоэтажного гаражного комплекса» на пересечении Семьи Шамшиных и Державина. В публикации также уточняется, что к 2006 году у «ТК Центр» уже было 4 подобных гаражных комплекса. Сейчас, по данным 2ГИС, на Семьи Шамшиных — Державина действительно располагается парковочно-гаражный комплекс с названием «Центр ТК».
Что касается школы «Базилик», то ею по-прежнему владеет и руководит Василий Шилохвостов. По данным на конец 2021 года, выручка предприятия составила 1,3 миллиона рублей, чистая прибыль ушла в минус на миллион с лишним.
В арсенале Василия Шилохвостова есть и более успешная компания — ООО «Паназия» (выручка — 25,7 миллиона, чистая прибыль — почти 3 миллиона). У компании есть зарегистрированный товарный знак и домен — «Тут вам вот». Это известная новосибирская доставка паназиатской еды в коробочках.
Любопытно, что и «Тут вам вот», и офис ТК «Центр», и госпиталь ветеранов войн
Корреспондент НГС обратилась к Василию Шилохвостову с вопросом о том, связана ли продажа дома с переездом или потребностью в деньгах для развития бизнеса, однако бизнесмен на него не ответил.
Недавно в Новосибирске выставили на продажу особняк на Дачном шоссе — за роскошный коттедж выходного дня просят 68 миллионов рублей. Мы выяснили, что его владельцем является полный тезка заместителя губернатора НСО, экс-депутат Госдумы Максим Кудрявцев.