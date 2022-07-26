Пятиэтажный дворец с комнатой для шуб и спа-этажом продают за 110 миллионов в Новосибирске — мы узнали, чей он

Под Новосибирском выставили на продажу почти 1000-метровый коттедж, расположенный в Мочище. За 50 соток земли, пятиэтажный дом у озера и теплый гараж на три машины просят 110 миллионов рублей. Объявление о продаже коттеджа появилось в апреле на N1.ru, но по-прежнему актуально.



— В продаже дом в классическом дизайнерском исполнении. В идеальном состоянии и содержании. <…> Общая территория земельного участка составляет 50 соток. Двор имеет 2 въезда, парковка открытая на 5 авто. Ландшафтный дизайн. Дом кирпичный, окна и стены бронированные (антипрослушка). По периметру камеры видео наблюдения. Охрана. Озеро только для собственников, водится рыбка, территория облагорожена, — пишет продавец в объявлении.