Банки установили заградительные ставки на ипотеку. Придется ли обмениваться квартирами и как?

В середине марта газета «Известия» отметила «ажиотаж взаимозачета» на рынке недвижимости Москвы: как пишет издание со ссылкой на руководителя агентства «Pro Обмен» (компания специализируется на трейд-ин и новостройках) Екатерину Никитину, число обращений к услуге трейд-ин выросло на 27%. Коммерческий директор девелоперской «Группы компаний ФСК» Ольга Тумайкина рассказала «Известиям», что число таких сделок в компании увеличилось в три раза.



Трейд-ин (от англ. trade-in, обменная сделка) — услуга по приему объекта недвижимости на вторичном рынке в счет покупки нового от застройщика. На рынок жилья пришла с автомобильного рынка, где широко применяется, в частности, в сегменте дорогих авто и тяжелой техники.

В Новосибирске, по информации руководителя портала о новостройках «Здравствуй, Новосибирск» Владимира Дергачёва, трейд-ин не так широко распространен: такой формой оплаты пользуется 10–15% застройщиков.



— У нас нет застройщиков с такими финансами, которые бы такой массив жилья держали у себя на балансе. Для Москвы да, это актуально, там деньги совсем другие крутятся, — объяснил он.

