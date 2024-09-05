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Политика Спецоперация на Украине Путин подвел итоги месяца боев в Курской области: главное о ситуации в приграничных регионах и на полях СВО

Путин подвел итоги месяца боев в Курской области: главное о ситуации в приграничных регионах и на полях СВО

Президент выступил на ВЭФ-2024 во Владивостоке

1 880
46 комментариев

Президент России на пленарном заседании ВЭФ-2024

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Отдельным блоком в его заявлениях стала ситуация на полях СВО и в Курской области. По словам президента, противник, атакуя Курскую область, хотел отвлечь внимание от наступления в Донбассе, однако этого не удалось достичь. Также Путин назвал удары ВСУ по Курской области «очень опасными терактами» и предложил задуматься, какие могут быть последствия в случае зеркального ответа.

— У противника ничего не получилось. Во-первых, наши ВС стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его с приграничных территорий. И, второе, самое главное, никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит. Наоборот, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции. Давно не было таких приобретений территориальных, — сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ, трансляция которого шла на сайте форума.

Владимир Путин об обстрелах Курской и Запорожской АЭС

Другие заявления президента России:

  • Противник несёт большие потери в живой силе и технике. Это чревато разрушением фронта на наиболее важных направлениях и утратой боеспособности ВСУ;

  • Приобретения России последнее время исчисляются не сотнями метров, а квадратными километрами. Например, позавчера группировка «Восток» прямо в один удар, захватила треугольник 7 на 5 км. Также успешна и группировка «Центр» на Донецком, на Покровском направлении;

  • Освобождение Донбасса является первостепенной задачей, а выдворить противника с Курской области и защитить граждан — священный долг ВС РФ;

  • На данный момент, Вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали выдавливать противника с приграничных территорий;

  • Нападением на Курскую область Украина пыталась раскачать внутриполитическую ситуацию в России, однако общество наоборот консолидировалось;

  • Киев хотел заставить Россию суетиться и нервничать, остановить наступление в Донбассе, но российские войска только ускорили наступательные операции;

  • Удары по Курской и Запорожской АЭС — очень опасные теракты. Сложно представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально;

  • Мобилизация на Украине «полностью обескровит страну», дойдут до студентов и «гитлерюгенда»;

  • Россия готова вести переговоры с Киевом не на основе «эфемерных требований», а на основе тех документов, которые были подготовлены в Стамбуле;

  • Договориться в Стамбуле с Киевом удалось, «в этом весь фокус». Украинскую сторону достигнутые тогда договорённости устроили, но Киеву дали команду не идти на это.

О ситуации на границе и зоне СВО

В Минобороны рассказали, что за прошедшую ночь средствами ПВО была уничтожена техника противника.

— Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили о том, что на Черноморском побережье были уничтожены два безэкипажных катера.

О других заявлениях Владимира Путина, которые касаются развития Дальнего Востока мы рассказали здесь. Наши коллеги из VLADIVOSTOK1.RU ведут онлайн с Восточного экономического форума.

Наступление на Курскую область началось месяц назад. Украинские военные пытались атаковать издалека и прорывались через границу в населенные пункты, пытаясь продвинуться вглубь региона и помешать местным жителям уехать в безопасное место. Из-за постоянных обстрелов люди боялись выходить из подвалов. Однако противник потерял уже около 10 тысяч человек.

ПО ТЕМЕ
ВЭФ-2024 Курская область Владимир Путин Владивосток Вооруженные силы РФ
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Комментарии
46
267039456
5 сентября 2024, 16:29
Кроме меню и эскортниц на очередном ЭФ-форуме обсуждать нечего. Как ПМЭФ выродился (и прошел бесследно), так и ВЭФ. Это уже не форум, это междусобойчик
Aнгличанка Гадит
5 сентября 2024, 16:24
Говорит правду, как злая лошадь кушает.
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