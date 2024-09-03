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Происшествия Спецоперация на Украине Чем обернулось наступление на Курскую область: взаимные атаки, потери и текущая обстановка

Чем обернулось наступление на Курскую область: взаимные атаки, потери и текущая обстановка

Они не оставляют попыток нанести удары беспилотниками и ракетами

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32 комментария

Так прошли первые атаки по Курской области во время наступления ВСУ

Наступление на Курскую область началось месяц назад. Украинские военные не только атаковали издалека, но и прорывались через границу в ближайшие населенные пункты, пытаясь продвинуться вглубь региона и помешать местным жителям уехать в безопасное место. Из-за постоянных обстрелов люди боялись выходить из подвалов. Однако такой маневр не прошел для них безболезненно. Число потерь противника уже приблизилось к 10 тысячам.

Потери ВСУ

Начали свое наступление ВСУ в сопровождении танков, а также ударов артиллерии. Основную массу украинских военных ликвидировали, но часть спаслась бегством.

— Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9300 военнослужащих, — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Также в списке сотни единиц боевой техники.

Только за последние сутки потери ВСУ составили порядка 400 военных и 12 боевых бронированных машин, а также 3 артиллерийских орудия, одна пусковая установка РСЗО, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса, станция РЭБ, 12 автомобилей и 2 единицы инженерной техники.

Экипаж Ми-28нм нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области

Операция еще не закончилась, добавили в ведомстве. Российские военнослужащие занимаются поиском диверсантов, пытавшихся проникнуть вглубь России. Они прячутся в лесах.

Чтобы обезопасить приграничные районы, российские войска уничтожают формирования в Сумской области Украины, которая граничит с Курской. Удары наносят в местах, где находится техника и военные. Только за 3 сентября прилеты были в районах населенных пунктов Белополье, Ворожба, Великая Писаревка, Глухов, Мирополье, Новая Сечь, Новоивановка, Павловка, Пустогород, Погребки, Старые Верки, Стукаловка, Сумы, Хотень и Юнаковка.

Другие регионы Украины также подвергались атакам. Сирены ракетной опасности и взрывы слышали по всей стране. После этого начались массовые перебои с электричеством. В некоторых областях возникли проблемы не только со светом, но и с подачей воды.

Удары по РФ

Украина активно использует беспилотники для атак по России. С начала наступления на Курскую область удары усилились. Они наносились по соседним регионам, а БПЛА пытались проникнуть вглубь страны.

Одна из самых массовых атак прошла 1 сентября по 14 российским регионам. Дроны пытались атаковать Московскую, Рязанскую, Курскую, Воронежскую, Тульскую, Липецкую, Тамбовскую, Калужскую, Тверскую, Брянскую, Ивановскую, Смоленскую, Орловскую и Белгородскую области. Удалось сбить 158 дронов. Падения осколков привели к пожарам, повреждениям жилых домов, а также важной инфраструктуры.

Сотни дронов атаковали Россию

ВСУ использовали не только беспилотники, но и ракеты. Больше 10 человек пострадали во время падения снаряда в Курске.

Последствия падения ракеты в Курске

Зайти на территорию РФ пытались и через Белгородскую область. Местных жителей брали в плен. Благо для них всё закончилось хорошо.

Попытки прорваться в Курскую область при этом продолжаются. Только за последние сутки на этом направлении Украина пыталась провести пять штурмовых атак в направлении населенных пунктов Борки, Марьевка, Камышевка и Черкасское Поречное, а также Комаровка, Коренево и Ольговка. Все удалось отразить.

В основном атаки наносят по мирному населению. Чтобы обезопасить граждан, их вывозят в пункты временного размещения. Российские регионы принимают уехавших, а также оказывают гуманитарную помощь.

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Спецоперация на Украине Беспилотник Потери ВСУ Атака Ракеты Заложники Курская область
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Комментарии
36
Aнгличанка Гадит
3 сентября 2024, 20:28
План - всем планам план. Цели - всем целям цели. Царь - всем царям царь, не по годам мудр, красив как Аполлон, речи, что нежный щербет, взгляд нежный, чуть усталый, и глаза добрые-добрые.
Гость
3 сентября 2024, 20:25
"Число потерь противника уже приблизилось к 10 тысячам" Ну это "коношенков-ньюз". Они просто каждый день прибавляют рандомные цифры ко вчерашней сумме. Их тут потом тюлень еще копипастит.
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