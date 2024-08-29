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Политика У Краснообска появился новый глава — чиновник начинал карьеру в санатории

У Краснообска появился новый глава — чиновник начинал карьеру в санатории

К исполнению обязанностей Денис Зеленцов приступит 30 августа

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20 комментариев

Денису Зеленцову 45 лет, он также является депутатом Совета депутатов Краснообска

В Краснообске назначен исполняющий обязанности главы, должность получил Денис Зеленцов. Об этом сообщила администрация поселка на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

К исполнению обязанностей Денис Зеленцов приступит с пятницы, 30 августа.

Как сообщили редакции НГС в администрации Краснообска, Денису Зеленцову 45 лет. Он окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) в 2004 году.

По данным Rusprofile, с 7 апреля 2010 года работал в качестве индивидуального предпринимателя, ИП было ликвидировано 27 ноября 2012 года.

Как сообщается на сайте ЦИК России, в 2011 году работал заместителем генерального директора по общим вопросам ОАО «Санаторий Жемчужина».

В 2013 году работал заместителем руководителя Государственного автономного учреждения НСО «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов».

В 2011 и 2015 годах участвовал в выборах депутатов Совета депутатов Бердска в качестве самовыдвиженца. В 2015 году — пытался избраться в Законодательное собрание Новосибирской области от политической партии «Единая Россия». Во всех случаях избраться ему не удалось.

С осени 2015 года по октябрь 2016 года был главой отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Советского района. Затем, как сообщалось на сайте администрации района, Зеленцов перешел на должность руководителя начальника отдела ЖКХ администрации Советского района Новосибирска.

С 23 ноября 2017 по 16 марта 2020 работал директором МУП ЖКХ Краснообска, сообщалось на сайте организации.

В настоящее время Денис Зеленцов также является депутатом Совета депутатов рабочего поселка Краснообск.

Предыдущий глава Краснообска Олег Яцков ушел в отставку 25 июля. В своей должности он проработал чуть больше года, в беседе с НГС он объяснил, что решил пойти учиться в аспирантуру.

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Новосибирская область Краснообск Назначение
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Комментарии
20
иккенхисацу
29 августа 2024, 17:12
Предприниматель оказался никудышный,решил в чинуши,там прибыльнее
Smykson
29 августа 2024, 18:04
..участвовал в выборах депутатов... пытался избраться...Во всех случаях избраться ему не удалось.. Уверенное продвижение по карьерной лестнице политика.(*сарказм) Как говорится: "..ну не шмогла...."
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