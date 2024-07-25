«Пойду учиться в аспирантуру»: глава Краснообска Олег Яцков ушел в отставку

Олег Яцков проработал в должности чуть более года Источник: Администрация Краснообска











Глава Краснообска Олег Яцков ушел в отставку. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердил сам ушедший чиновник.



Об отставке Олец Яцков официально объявил в четверг, 25 июля.



— Действительно, покинул свою должность. Ухожу по личным причинам, сейчас пойду в аспирантуру учиться, займусь вот такой деятельностью. Думаю, буду полезен научной деятельностью, — рассказал корреспонденту НГС Олег Яцков.



В администрации Краснообска уточнили, что сейчас исполняющим обязанности главы поселка является первый заместитель Евгений Спирин.



Олег Яцков возглавил Краснообск 20 июля 2023 года, он был выбран местным Советом депутатов. Яцков вместе с женой воспитывает двух сыновей. Окончил академию госслужбы (СибАГС) по специальности «финансы и кредит». После вуза получил распределение в новосибирский МУП «Горводоканал», где отработал почти 8 лет.

