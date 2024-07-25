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Политика «Пойду учиться в аспирантуру»: глава Краснообска Олег Яцков ушел в отставку

«Пойду учиться в аспирантуру»: глава Краснообска Олег Яцков ушел в отставку

Исполняющим обязанности главы рабочего поселка назначен Евгений Спирин

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2 комментария
Олег Яцков проработал в должности чуть более года

Глава Краснообска Олег Яцков ушел в отставку. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердил сам ушедший чиновник.

Об отставке Олец Яцков официально объявил в четверг, 25 июля.

— Действительно, покинул свою должность. Ухожу по личным причинам, сейчас пойду в аспирантуру учиться, займусь вот такой деятельностью. Думаю, буду полезен научной деятельностью, — рассказал корреспонденту НГС Олег Яцков.

В администрации Краснообска уточнили, что сейчас исполняющим обязанности главы поселка является первый заместитель Евгений Спирин.

Олег Яцков возглавил Краснообск 20 июля 2023 года, он был выбран местным Советом депутатов. Яцков вместе с женой воспитывает двух сыновей. Окончил академию госслужбы (СибАГС) по специальности «финансы и кредит». После вуза получил распределение в новосибирский МУП «Горводоканал», где отработал почти 8 лет.

Ранее должность главы Краснообска занимала Татьяна Эссауленко, но в апреле 2023 года она решила покинуть пост.

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Новосибирская область Краснообск Олег Яцков Отставка
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Комментарии
3
Гость
25 июля 2024, 16:27
блин...он только после отставки учиться пойдет, а я наивный думал что на такие должности уже умных принимают ...однако он подтвердил что власти не нужны умные и образованные . власти нужны покорные . тут ведь как в России , берут на работу покорных, а спрашивают с них как с умных .
Гость
25 июля 2024, 16:31
Аспирантура - это послевузовское образование для научной деятельности , это , чтобы кандидатскую и докторскую степень получить , похоже , преподавать или ректором .
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