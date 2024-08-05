Нового начальника департамента земельных отношений назначил мэр Новосибирска — чем он раньше занимался

Новым начальником департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска стал Алексей Колович. Распоряжение об этом подписал Максим Кудрявцев сегодня, 5 августа, сообщили в пресс-центре мэрии.

Алексей Колович ранее работал в коммерческих структурах, государственных и муниципальных органах власти. В 2018–2021 годах занимал должность руководителя Сибирского территориального управления Министерства науки и высшего образования РФ. С 2021 по 2022 год был помощник председателя СО РАН по вопросам взаимодействия с Минобрнауки РФ. В 2022 году назначен советником ректората Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.