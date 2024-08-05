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Политика Нового начальника департамента земельных отношений назначил мэр Новосибирска — чем он раньше занимался

Нового начальника департамента земельных отношений назначил мэр Новосибирска — чем он раньше занимался

До него пост занимал занимал Георгий Жигульский

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Алексей Колович приступил к работе сегодня, 5 августа

Новым начальником департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска стал Алексей Колович. Распоряжение об этом подписал Максим Кудрявцев сегодня, 5 августа, сообщили в пресс-центре мэрии.

Алексей Колович ранее работал в коммерческих структурах, государственных и муниципальных органах власти. В 2018–2021 годах занимал должность руководителя Сибирского территориального управления Министерства науки и высшего образования РФ. С 2021 по 2022 год был помощник председателя СО РАН по вопросам взаимодействия с Минобрнауки РФ. В 2022 году назначен советником ректората Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.

Ранее должность начальника департамента занимал Георгий Жигульский, который покинул пост в мае.

В начале июня мэр Новосибирска назначил нового начальника управления делами городской администрации. Должность занял Дмитрий Юданов.

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Комментарии
2
Алле гараж
5 августа 2024, 11:43
Одни назначения.Где работа?
Гость
5 августа 2024, 11:43
Новый руководитель собирается разбираться, на каком основании земельные участки с благоустроенными частными домами в Кировском районе, без согласия собственников участков были переведены из зоны индивидуальной малоэтажной жилой застройки, в зону многоэтажной застройки, затем были внесены в зону КРТ и переданы застройщику для дальнейшего сноса частных домов с выплатой мизерной компенсации людям и застройки этих земель человейниками со студиями?
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