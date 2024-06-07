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Город Максим Кудрявцев назначил нового управляющего делами мэрии Новосибирска — им стал бывший замминстра юстиции

Максим Кудрявцев назначил нового управляющего делами мэрии Новосибирска — им стал бывший замминстра юстиции

Теперь начальник профильного управления — Дмитрий Юданов

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Юданов — уже не первый недавно назначенный руководитель мэрии, перешедший сюда из правительства региона

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил нового начальника управления делами городской администрации. Должность занял Дмитрий Юданов. Об этом НГС 7 июня сообщил начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров.

— Действительно, Дмитрий Юданов назначен на должность управделами, — сказал Столяров.

До Юданова должность управделами занимал Сергей Тужилкин.

Дмитрий Юданов ранее работал замглавы Кировского района Новосибирска и в правительстве Новосибирской области заместителем министра юстиции и начальником управления законопроектных работ. Состоит в партии «Единая Россия».

Новый мэр Новосибирска — сам выходец из правительства Новосибирской области. После своего назначения он активно обновляет руководящий состав городской администрации, привлекая бывших коллег. Например, вице-мэром он назначил заместителя министра промышленности региона Максима Останина.

8 мая Кудрявцев уволил начальника департамента земельных отношений, а до этого еще двух начальников организации муниципальной работы: Сергея Кудрявцева и Анну Миронову. Также пост решил покинуть глава Центрального округа Новосибирска, Сергей Канунников сообщил, что уходит на пенсию. Со своей должности ушел и Александр Горнштейн, возглавлявший департамент связи и информатизации. Евгений Попантонопуло стал вице-мэром Новосибирска и занял место Артема Скатова. Пост начальника департамента организационно-контрольной работы заняла помощница Кудрявцева из правительства Ксения Антонова.

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