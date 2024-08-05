Пора «качать кабинет»: что успел сделать за 100 дней мэр Новосибирска — и зачем Максиму Кудрявцеву работать над имиджем

Оценить работу новой команды мэра можно будет уже зимой, обновление структуры должно продолжиться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пару дней назад исполнилось сто дней с назначения Максима Кудрявцева на должность мэра Новосибирска. Символический срок подтвердил, что глава города тесно работает с губернатором, и получает от региона поддержку. Эксперты говорят, что мэр решительно очищает администрацию от коммунистов и заменяет их специалистами из областного правительства. Правда, серьезных изменений в городе пока не случилось, а многие новосибирцы до сих пор не знают, как зовут мэра. НГС пообщался с экспертами о том, что уже успел сделать Максим Кудрявцев и как ему можно поработать над своей узнаваемостью.

«Чиновникам пиар не положен»

Эксперты, с которыми пообщался НГС, отмечают, что новый мэр провел сто дней без ярких событий, некоторые и вовсе отказались разговаривать о главе, ссылаясь на то, что четкий курс Кудрявцева пока не понятен. Глава ни с кем не спорил в публичной плоскости, не делал громких заявлений и фактически не привлекал к себе внимания. По словам политолога Алексея Мазура, такая стратегия для Максима Кудрявцева ожидаема, он больше чиновник, чем политик.

— Он не избранный народом мэр, для которого важно произвести впечатление, поэтому особенно ярких решений не было. Чиновникам пиар не положен, мэр должен заниматься городским хозяйством, — отмечает эксперт. — В наше бюрократические время сто дней — маленький срок. Система долго будет реагировать на изменения.

При этом Алексей Мазур говорит и том, что пока в городском хозяйстве ничего кардинально не изменились, но популистских решений от нового мэра никто и не ожидал. Например, уборка улиц и ремонт дорог — система сложная, которую необходимо перестроить. Процессы по изменению идут, отмечает эксперт, хоть и без ярких моментов, которые сразу бы заметили жители.

Новосибирцы еще не привыкли к новому мэру, многие не знают, как его зовут, но некоторые изменения в городе заметили, чаще всего говорят о том, что наконец-то видят уборочную технику Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Так, в своей программе Максим Кудрявцев заявлял, что первым делом возьмется за уборку улиц и недостроенные объекты. Уже в мае мэрия сообщила о недокомплекте уборочной техники в 30%, а Максим Кудрявцев договорился с губернатором о поставке машин. Рабочей силы для уборки, как оказалось, тоже не хватает, администрация уже активно ищет дорожников в районные управления, а на улицах горожане все чаще встречают рабочих, которые вручную убирают грязь.



Успел мэр запустить и новый пилотный проект по реконструкции газонов и обновлению зеленых насаждений, чтобы избавиться от пыли в городе. На проспекте Дзержинского должны заменить грунт и засеять газон, убрать аварийные деревья и высадить новые. Вероятно, стоит ожидать и того, что скоро мэрия начнет избавлять город от серых ограждений вдоль дорог — именно о них недавно спрашивали горожан.

С целом приписать Максиму Кудрявцеву можно и завершение благоустройства Первомайского сквера, работы в котором затянулись на год. Новый мэр взял объект на личный контроль, а сотрудники администрации каждый день проверяли, как идут работы. В центральной зоне осталось доложить плитку, высадить растения, и с большой вероятностью сквер сдадут уже в середине августа.

Благоустройство Первомайского сквера, однозначно, провал старой мэрии. Сейчас в зеленой зоне осталось уложить до конца плитку и высадить новые растения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Перестали власти осторожничать и с подрядчиками, например, все чаще стали грозиться разрывами контрактов и не тянуть до срыва сроков. Подобное произошло с ремонтом Димитровского моста, на который компания-подрядчик выводила меньше рабочих, чем положено — пара громких заявлений и дорожников на объекте стало больше. Правда, немного попугав подрядчика, контракт решили не разрывать. Со станцией «Спортивная», доставшейся Кудрявцеву по наследству, дела обстоят не так хорошо, в ближайшие дни контракт со строителями расторгнут, а спор и вовсе может дойти до суда.



«При кадровой встряске можно потерять темп работы»

Говорил новый мэр и о формировании команды. Вступив в должность, он начал активно отправлять в отставку сотрудников старой мэрии, пик пришелся на май и июнь, но команду глава города обновил еще не полностью, отмечают эксперты, стоит ожидать и других перестановок. По словам Андрея Кузнецова, директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни», была версия, что обновленную структуру мэр представит ко Дню города, но процесс затянулся, правда, от этого никто не пострадал. Первыми ушли в отставку те, кто был ближе всего к Анатолию Локтю: начальников департаментов, заместителей, после переключился на глав районов. На место коммунистов старой мэрии, пришли сотрудники из правительства и знакомые Максиму Кудрявцеву люди.

— Сейчас пошел процесс усиления районных администраций, но непонятно, как далеко он зайдет. Кудрявцев успел существенно обновить управленческий аппарат в муниципалитете, процесс еще не завершен, — отмечает Андрей Кузнецов.

Чиновников старой мэрии в основном сменяли рядовые сотрудники областного правительства. При этом Максим Останин, например, перешел с поста заместителя министра промышленности на должность вице-мэра. В политических кругах подобное считают понижением в должности, но предполагают, что Максима Останина могли мотивировать будущим повышением по карьерной лестнице.

Одно из важных назначений, которое удалось осуществить мэру, — найти начальника департамента транспорта. С чиновниками на этой должности как раз были проблемы, да и соглашаться на расстрельную должность (бывшего начальника, а после и его и.о. задержали) хотели не многие. По итогу пост занял бывший директор «Гормоста» Иосиф Кодалаев, который как никто другой знает специфику работы с подрядчиками и дорожную отрасль в целом.

После назначения Максима Кудрявцева одни чиновники уходили сами, других увольняли Источник: Юрий Орлов, Александр Ощепков / NGS.RU











В целом команда Максима Кудрявцева оказалась моложе и, возможно, будет активнее той, что оставалась при Локте. Андрей Кузнецов говорит, что отставки прошли без скандалов, несмотря на то, что не все руководители уходили по собственному желанию. Это можно списать на решительность и убедительность Кудрявцева. В муниципалитете, уверяет эксперт, сейчас нет сопротивления, потому что команда Локтя, в особенности коммунисты, сразу понимали, что перспектив при мэре из «Единой России» у них нет.

— Никто из оставшихся в обойме не получил повышения: работай как работал, только эффективней, или уходи, — рассказывает принцип работы старой команды в новой мэрии Андрей Кузнецов.

Обновление мэрии, объясняет Сергей Лихачёв, руководитель регионального отделения «Центра развития политики», необходимое условие для решения задач, которые остро стоят перед главой города. Массовые кадровые перестановки, отмечает эксперт, прошли в кратчайшие сроки, а для этого требуется определенное мужество, потому что при кадровой встряске можно потерять темп работы в городе.

— Как правило, новому человеку нужно время, чтобы освоиться, набрать свою команду, сделать управляемым город. Времени у Кудрявцева категорически нет, — рассказывает Сергей Лихачёв. — Независимо от условий, в которые попал мэр, горожане хотят жить в чистом, безопасном и комфортном городе уже сейчас. И если этого не произойдет, то весь негатив посыпется на голову мэра вулканическим пеплом.

При этом Сергей Лихачёв отмечает и то, что никто не застрахован от кадровых ошибок, бывает, что кулуарные договоренности о назначении идут вразрез с действительностью и мэр может встать перед выбором: работать или не работать с навязанным ему чиновником. Максиму Кудрявцеву, говорит эксперт, уже сейчас нужны люди, которые могут принимать непопулярные решения и идти на риски ради общего дела. Соответствует ли обновляемая команда мэрии этим критериям, станет известно чуть позже.

— У чиновников есть понятие «качать кабинет». Выражение означает, что сотрудник должен принимать решения и брать на себя персональную ответственность. Правда, современным чиновникам, в силу разных обстоятельств, это сегодня не свойственно. Кудрявцеву же нужны такие люди, — объясняет Сергей Лихачёв.

Тандем Травникова и Кудрявцева

С губернатором Андреем Травниковым у Анатолия Локтя отношения были напряженными, при Кудрявцеве контакт области и города наладился, например, Новосибирск стал получать от региона больше денег. Андрей Кузнецов предполагает, что в этом году город получит рекордный объем трансфертов. Также происходит сращивание городской и областной власти за счет молодого десанта из региональной власти в мэрию.

— Травников и Кудрявцев не злоупотребляют публичной демонстрацией тесных рабочих отношений. Но нет сомнений, что областное руководство обрело определяющее влияние на любые вопросы в муниципалитете, — считает эксперт.

Андрей Травников еще во время конкурса по выбору мэра говорил, что поддерживает кандидатуру Максима Кудрявцева Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











О лоббистских возможностях Кудрявцева добиваться федерального финансирования эксперты говорят неуверенно, перекладывая это на губернатора. Они уверены, что Максим Кудрявцев не будет пытаться прыгать через губернатора, которого Москва воспринимает, как главного лоббиста.

— Всем понятно, что Кудрявцев — креатура Травникова, глава региона теперь сильнее мотивирован добиваться дополнительных ресурсов для развития областной столицы, — уверяет Кузнецов.

Кстати, на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным губернатор как раз говорил о том, что планирует работать над общественным транспортом в Новосибирске и уже подписал распоряжение об обновлении составов метро. Сергей Лихачёв уверен, что тандем Травникова и Кудрявцева выгоден для города, главное, чтобы получилась слаженная команда, которая понимает проблемы и пожелания друг друга.

— Им надо сохранить баланс между интересами третьих лиц, степенью влияния политических и финансовых групп, и групп силовиков. Что требует определенного искусства, — отмечает Сергей Лихачёв.

Неузнаваемый чиновник

Несмотря на то, что эксперты называют мэра решительным и мужественным, Кудрявцеву все же предстоит поработать над собственным имиджем. Как оказалось, новосибирцы не знают имя нового мэра. При этом в своей предвыборной программе Максим Кудрявцев заявлял, что планирует открыть работу мэрии для горожан.

По словам Сергея Лихачёва, главе города как раз стоит изменить закостенелый подход к публичной сфере. Например, уйти от скучных пресс-релизов и рассказов о событиях. Горожане, считает эксперт, должны видеть мэра и при возможности высказывать свое мнение. Подобное решение как раз поможет Максиму Кудрявцеву создать более узнаваемый образ.

— Было бы неплохо, если бы мэр еженедельно встречался с горожанами в прямом эфире на своей странице в социальных сетях. Так можно доводить до сведения масс ход тех или иных работ. Формат не требует особой подготовки, ресурсов и сил, а для людей интересен, — рассказывает Сергей Лихачёв.

Эксперт отмечает, что можно предложить участвовать в эфирах и главам администраций, чтобы они напрямую общались с горожанами и получали обратную связь. Публичность, говорит Сергей Лихачёв, хороший инструмент для управленца, главное им правильно распоряжаться.

Вы заметили изменения в городе с приходом нового мэра? Да, напишу в комментарии, что заметил Нет, ничего не изменилось У нас новый мэр?

Недавно глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что обращался к президенту России Владимиру Путину о трудоустройстве бывшего мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Уволившегося главу пока так никуда и не пристроили.