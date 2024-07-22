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Новосибирцы высказались о дорожных ограждениях

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Город Убрать или оставить? Что новосибирцы думают о пешеходных ограждениях — результат опроса мэрии

Убрать или оставить? Что новосибирцы думают о пешеходных ограждениях — результат опроса мэрии

Опрос объявили в начале июля

451
2 комментария
Опрос проводился 14 дней

В Новосибирске завершился опрос, в котором горожане высказали мнение о необходимости пешеходных ограждений вдоль дорог. Его проводили в городе с 8 по 21 июля на «Госуслугах».

За 14 дней более 2000 жителей Новосибирска ответили на вопросы, связанные с дальнейшей судьбой металлических конструкций. Судя по статистике, 1675 человек (72.3%) считают, что ограждения между дорогой и пешеходным пространством не нужны, 582 сибиряка (25,1%) ответили, что они способствуют безопасности. Еще 59 человек (2,5%) не смогли ответить на вопрос.

Новосибирцы также назвали причины недовольства заборами. Большинство опрошенных считает, что ограждения портят внешний вид города (29,4%), являются пустой тратой бюджетных средств (23,3%) и препятствуют механизированной уборке улиц (20,3%).

Некоторые респонденты сообщили, что ограждения мешают выходу с парковки на тротуар (15,1%) и переходить дорогу (6,6%). Еще 5,2% выбрали вариант ответа «Другое».

В мэрии также напомнили, что дорожникам разрешили убрать ограждения, если зона для пешеходов более чем на метр отделена от проезжей части газоном или живой изгородью.

На вопрос о том, как лучше действовать, 69,9% опрошенных (1618 человек) ответили, что стоит снести даже те заборы, у которых не закончился срок эксплуатации, 16,4% респондентов (379) рекомендуют сохранять конструкции, если жители не требуют демонтаж.

Еще 13,8% участников опроса решили, что нужно убрать ограждение, если у него закончился срок службы (319 человек).

10 июля НГС также узнал у новосибирцев, как они относятся к дорожным ограждениям. О том, что сибиряки ответили журналистам — в видео.

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Новосибирск Пешеходное ограждение Мэрия Опрос Дороги
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Комментарии
3
жму 200
22 июля 2024, 07:39
зверинцу как эта дыра с разбитыми дорогами и недостроенным мостом нужно больше шлагбаумов, заборов и цепочек развешанных по периметру
Гость
22 июля 2024, 07:49
я был уверен, что это не от пешеходов, а от машин.
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