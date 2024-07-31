НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

1 м/c,

вос.

 746мм 49%
Подробнее
5 Пробки
USD 86,33
EUR 93,29

СРОЧНО

В центре продают бизнес-центр за 1,5 миллиарда

Мошенники из JPB
Снизились цены на новые авто
Завод гудит по ночам
Новосибирск ведет соцсети
Продал дом и купил яхту
Где учатся отличники
Кто сидел за рулём BMW
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Разоблачили мифы об имплантах
Город Сердце на месте: что сейчас происходит в Первомайском сквере, который грозятся все-таки сдать в августе

Сердце на месте: что сейчас происходит в Первомайском сквере, который грозятся все-таки сдать в августе

НГС прогулялся по зеленой зоне, где работы затянулись на год

1 698
26 комментариев
Арт-объект устанавливают на том же месте, где он располагался до реконструкции. Изначально скульптуру хотели увезти из сквера навсегда, но из-за бурной реакции горожан решили вернуть

Благоустройство в Первомайском сквере Новосибирска наконец-то завершают. Скульптуру в виде сердца вернули на место, а подрядчик почти до конца уложил плитку. НГС прогулялся по зеленой зоне, благоустройство которой затянулось на год.

Как рассказали в пресс-центре мэрии, в сквере осталось вымостить несколько участков: напротив театра Афанасьева, у лотков для гидроизоляции подвальных помещений Краеведческого музея. Кроме того нужно закончить монтаж декоративных панелей на ограждении сквера.

— Дожди немного замедлили привозку грунта для отсыпки вдоль дорожек и газонов, но сейчас осталось принять всего четыре большегруза из 35. Закончим озеленение и расставим малые архитектурные формы. Объект благоустройства готов на 97 %, срок завершения работ — 15 августа, — цитирует мэрия слова начальника управления благоустройства общественных пространств Вадима Полещука.

Плитку, в том числе, осталось уложить напротив здания театра Афанасьева, сейчас там лежит строительный мусор
Площадь перед музеем реконструировали почти до конца, остались участки возле подвальных помещений
Закончить мощение за две недели должны и вокруг столбов

Рабочие уже вернули арт-объект в виде сердца, который в мае прошлого года безжалостно повалили на землю бульдозером. Тогда кадры не на шутку возмутили новосибирцев, потому что именно с этой скульптурой у горожан связано много воспоминаний. Скульптуру решили установить на прежнее место, а площадку под ним расширили и укрепили плиткой, чтобы удобнее делать фотографии.

Надписи на сердце, которые оставляют новосибирцы и гости города сохранили

В зеленой зоне специалисты «Горзеленхоза» высадили 15 саженцев яблонь и многолетники на центральной клумбе у большого фонтана. Из-за жары решили высаживать только неприхотливые растения, завершат цветочное озеленение в более прохладную погоду. Позже появятся в сквере стенды с QR-кодами, которые будут вести на страницу с историей создания сквера, там установят таблички о запрете выгула собак и стенды с описанием растений.

Сотрудники восстановят насаждения, как только спадет жара
В целом сквер действительно выглядит почти готовым, дорожки из-за строительства грязные, а вдоль тропинок пока не появился газон, потому что под землю прятали провода
Кое-где еще лежат паллеты с плитами и валяются мусорки

Благоустройство на месте снесенного здания, где располагалось «Парк кафе» завершат позже — 20 августа. Мэрия недавно заключила контракт. Рабочие уже вывезли строительный мусор и засыпали грунт, чтобы засеять газон. Сейчас восстанавливают дорожку к фуд-корту и подпорную стенку, после заменят парапетные плиты и установят деревянные сидения на них.

На месте здания, где работало «Парк кафе» появится газон, правда, этот участок закончат не 15 августа, как весь сквер, а немного позже — 20 августа

Дизайн-проект реконструкции главного городского зеленого пространства утвердили три года назад. Начало наметили на май 2023 года, а завершение работ на конец октября того же года, но все затянулось на год, а сроки сдачи переносили несколько раз. В середине октября прошлого года зеленую зону начали открывать частями, потому что удалось завершить работу с электрикой и камерами видеонаблюдения. Тогда же вышли на ремонт фонтана «Мишка», оставалось закончить укладывать плитку и поставить малые архитектурные формы. Работы по итогу перенесли на следующий строительный сезон.

Знаменитый и полюбившийся многим Фонтан-Мишка также реконструировали, специалисты заменили чашу и восстановили систему подачи воды

Тогда мэр Анатолий Локоть объяснял, что летом укладывать плитку продолжат и придумали новый срок сдачи — до Дня города (30 июня). Правда мощение не выдержало зиму, плитка шаталась, разрушалась и буквально утопала в воде, наклоняясь в разные стороны. Позже говорили, что работы завершат раньше — 25 июня. Но снова не вышло. По итогу недостроенный сквер достался в наследство новому мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву, тогда появился новый срок сдачи — 15 августа. Ремонт он поставил на личный контроль и приказал увеличить число строителей на объекте.

Подрядчиков много раз критиковали местные власти, и казалось бы, когда конфликт уже уладили, подключился губернатор Андрей Травников, который заявил, что с компанией нянчились в прошлом году, потеряли все сроки, а вообще надо было выгнать подрядчика с объекта год назад. После высказывания главы региона в редакцию НГС обратился представитель бизнесмена, а чуть позже написал письмо и сам предприниматель.

Представитель подрядчика, который укладывал плитку, Вахид Заманов объяснял, что во всем виноваты не они, а мэрия. Например, они столкнулись с тем, что коммуникация с мэрией не налажена, в проекте были недочеты, что и привело к срыву сроков. Подробный текст о том, как мэрия и подрядчик сначала поругались, а потом помирились — читайте в нашем материале.

Главные новости Новосибирска и страны — в Телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Первомайский сквер Сквер Благоустройство Мэрия Новосибирска Сердце
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Поддерживаю
31 июля 2024, 18:45
Сочетания красной и белой плитки, особенно на первой фотке где идут закругления красной и примыкают к белой, спрашивается какой студент рисовал эту красоту и ради этого парк стоит уже второй год развороченный ??? Что в этом красивого и сколько десятков миллионов рублей можно было не дать освоить чинушам Локтя, все дорожки закатать в асфальт и сжать парк к прошлому дню города !!!
Голая правда
31 июля 2024, 18:32
15 саженцев.....и 100 тонн мощеной плитки. Благоустройство сквера идёт полным ходом )))
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Lev,50

Артур,30

Sergey154,37

Сергей,25

Виктор,30

Елена,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление