Сердце на месте: что сейчас происходит в Первомайском сквере, который грозятся все-таки сдать в августе

Арт-объект устанавливают на том же месте, где он располагался до реконструкции. Изначально скульптуру хотели увезти из сквера навсегда, но из-за бурной реакции горожан решили вернуть Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











Благоустройство в Первомайском сквере Новосибирска наконец-то завершают. Скульптуру в виде сердца вернули на место, а подрядчик почти до конца уложил плитку. НГС прогулялся по зеленой зоне, благоустройство которой затянулось на год.

Как рассказали в пресс-центре мэрии, в сквере осталось вымостить несколько участков: напротив театра Афанасьева, у лотков для гидроизоляции подвальных помещений Краеведческого музея. Кроме того нужно закончить монтаж декоративных панелей на ограждении сквера.

— Дожди немного замедлили привозку грунта для отсыпки вдоль дорожек и газонов, но сейчас осталось принять всего четыре большегруза из 35. Закончим озеленение и расставим малые архитектурные формы. Объект благоустройства готов на 97 %, срок завершения работ — 15 августа, — цитирует мэрия слова начальника управления благоустройства общественных пространств Вадима Полещука.

Плитку, в том числе, осталось уложить напротив здания театра Афанасьева, сейчас там лежит строительный мусор Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











Площадь перед музеем реконструировали почти до конца, остались участки возле подвальных помещений Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











Закончить мощение за две недели должны и вокруг столбов Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











Рабочие уже вернули арт-объект в виде сердца, который в мае прошлого года безжалостно повалили на землю бульдозером. Тогда кадры не на шутку возмутили новосибирцев, потому что именно с этой скульптурой у горожан связано много воспоминаний. Скульптуру решили установить на прежнее место, а площадку под ним расширили и укрепили плиткой, чтобы удобнее делать фотографии.



Надписи на сердце, которые оставляют новосибирцы и гости города сохранили Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











В зеленой зоне специалисты «Горзеленхоза» высадили 15 саженцев яблонь и многолетники на центральной клумбе у большого фонтана. Из-за жары решили высаживать только неприхотливые растения, завершат цветочное озеленение в более прохладную погоду. Позже появятся в сквере стенды с QR-кодами, которые будут вести на страницу с историей создания сквера, там установят таблички о запрете выгула собак и стенды с описанием растений.

Сотрудники восстановят насаждения, как только спадет жара Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











В целом сквер действительно выглядит почти готовым, дорожки из-за строительства грязные, а вдоль тропинок пока не появился газон, потому что под землю прятали провода Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











Кое-где еще лежат паллеты с плитами и валяются мусорки Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











Благоустройство на месте снесенного здания, где располагалось «Парк кафе» завершат позже — 20 августа. Мэрия недавно заключила контракт. Рабочие уже вывезли строительный мусор и засыпали грунт, чтобы засеять газон. Сейчас восстанавливают дорожку к фуд-корту и подпорную стенку, после заменят парапетные плиты и установят деревянные сидения на них.



На месте здания, где работало «Парк кафе» появится газон, правда, этот участок закончат не 15 августа, как весь сквер, а немного позже — 20 августа Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











Дизайн-проект реконструкции главного городского зеленого пространства утвердили три года назад. Начало наметили на май 2023 года, а завершение работ на конец октября того же года, но все затянулось на год, а сроки сдачи переносили несколько раз. В середине октября прошлого года зеленую зону начали открывать частями, потому что удалось завершить работу с электрикой и камерами видеонаблюдения. Тогда же вышли на ремонт фонтана «Мишка», оставалось закончить укладывать плитку и поставить малые архитектурные формы. Работы по итогу перенесли на следующий строительный сезон.

Знаменитый и полюбившийся многим Фонтан-Мишка также реконструировали, специалисты заменили чашу и восстановили систему подачи воды Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











Тогда мэр Анатолий Локоть объяснял, что летом укладывать плитку продолжат и придумали новый срок сдачи — до Дня города (30 июня). Правда мощение не выдержало зиму, плитка шаталась, разрушалась и буквально утопала в воде, наклоняясь в разные стороны. Позже говорили, что работы завершат раньше — 25 июня. Но снова не вышло. По итогу недостроенный сквер достался в наследство новому мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву, тогда появился новый срок сдачи — 15 августа. Ремонт он поставил на личный контроль и приказал увеличить число строителей на объекте.



Подрядчиков много раз критиковали местные власти, и казалось бы, когда конфликт уже уладили, подключился губернатор Андрей Травников, который заявил, что с компанией нянчились в прошлом году, потеряли все сроки, а вообще надо было выгнать подрядчика с объекта год назад. После высказывания главы региона в редакцию НГС обратился представитель бизнесмена, а чуть позже написал письмо и сам предприниматель.

Представитель подрядчика, который укладывал плитку, Вахид Заманов объяснял, что во всем виноваты не они, а мэрия. Например, они столкнулись с тем, что коммуникация с мэрией не налажена, в проекте были недочеты, что и привело к срыву сроков. Подробный текст о том, как мэрия и подрядчик сначала поругались, а потом помирились — читайте в нашем материале.