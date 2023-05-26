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«Когда ее снесли, я была в шоке»: новосибирцы вспоминают, как фотографировались с сердцем в Первомайском сквере — снимки от читателей НГС

Памятник создал в 2002 году новосибирский скульптор Александр Бортник

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Александр Бортник создал скульптуру в 2002 году

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В Новосибирске во время реконструкции Первомайского сквера вандальским способом снесли каменную скульптуру «Влюбленные». На видео, которое возмутило новосибирцев, видно, как композицию грубо валят на землю бульдозером. Новосибирцы поделись с НГС кадрами с сердцем в Первомайском сквере.

Скульптура привлекала внимание многих новосибирцев

Скульптура привлекала внимание многих новосибирцев

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Не только взрослые, но и дети фотографировались с каменным сердцем

Не только взрослые, но и дети фотографировались с каменным сердцем

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- 2008 год, с лучшей подругой после губернаторского бала выпускников "Золотые надежды Сибири" в оперном, - ниписала автор снимка Светлана

- 2008 год, с лучшей подругой после губернаторского бала выпускников "Золотые надежды Сибири" в оперном, - ниписала автор снимка Светлана

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- До сих пор на аватарке в ВК, - написал Дмитрий

- До сих пор на аватарке в ВК, - написал Дмитрий

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- Я очень надеюсь что сердце оставят, как-никак частичка детства и очень нравится эта скульптура, - написал Данил Бурмаков

- Я очень надеюсь что сердце оставят, как-никак частичка детства и очень нравится эта скульптура, - написал Данил Бурмаков

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Корреспондент НГС поговорил Еленой Балтусовой, вдовой скульптора Александра Бортника, который создал композицию. Женщина рассказал о том, что почувствовала, когда увидела, как сносят памятник.

— Мой муж Александр Бортник создал скульптуру в 2002 году, она называется «Влюбленные» Также он в свое время создал памятник Достоевскому, Крылову, Гоголю и многие другие. Это сердце является очень символичным для города. Для меня эта скульптура память о покойном муже. На сердце очень часто появлялись объяснения в любви и мужу это очень нравилось, он говорил, что это постоянно меняющаяся скульптура. Когда я видела, как скульптуру снесли, то была в шоке. Надеюсь ее действительно перенесут в Сад Дзержинского, — рассказал вдова скульптора Елена Балтусова.

По словам вдовы скульптора, Александру нравилось, что на сердце оставляют любовные послания

По словам вдовы скульптора, Александру нравилось, что на сердце оставляют любовные послания

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Скульптура носит название «Влюбленные»

Скульптура носит название «Влюбленные»

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- Это далёкий 2008 год, - написала Дарина.

- Это далёкий 2008 год, - написала Дарина.

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С сердцем фотографируются целыми семьями

С сердцем фотографируются целыми семьями

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Многие отметают, что эта скульптура давно стала символичным города

Многие отметают, что эта скульптура давно стала символичным города

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Новосибирцы фотографировались со скульптурой в любое время года

Новосибирцы фотографировались со скульптурой в любое время года

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Позже в мэрии Новосибирска заявили, что скульптура «Влюбленные», которую снесли сегодня в Первомайском сквере, не пострадала. Ее перенесут в Сад Дзержинского.

СкульптураПервомайский скверНовосибирск
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