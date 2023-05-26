«Когда ее снесли, я была в шоке»: новосибирцы вспоминают, как фотографировались с сердцем в Первомайском сквере — снимки от читателей НГС

— Мой муж Александр Бортник создал скульптуру в 2002 году, она называется «Влюбленные» Также он в свое время создал памятник Достоевскому, Крылову, Гоголю и многие другие. Это сердце является очень символичным для города. Для меня эта скульптура память о покойном муже. На сердце очень часто появлялись объяснения в любви и мужу это очень нравилось, он говорил, что это постоянно меняющаяся скульптура. Когда я видела, как скульптуру снесли, то была в шоке. Надеюсь ее действительно перенесут в Сад Дзержинского, — рассказал вдова скульптора Елена Балтусова.