«Когда ее снесли, я была в шоке»: новосибирцы вспоминают, как фотографировались с сердцем в Первомайском сквере — снимки от читателей НГС

В Новосибирске во время реконструкции Первомайского сквера вандальским способом снесли каменную скульптуру «Влюбленные». На видео, которое возмутило новосибирцев, видно, как композицию грубо валят на землю бульдозером. Новосибирцы поделись с НГС кадрами с сердцем в Первомайском сквере.
Корреспондент НГС поговорил Еленой Балтусовой, вдовой скульптора Александра Бортника, который создал композицию. Женщина рассказал о том, что почувствовала, когда увидела, как сносят памятник.
— Мой муж Александр Бортник создал скульптуру в 2002 году, она называется «Влюбленные» Также он в свое время создал памятник Достоевскому, Крылову, Гоголю и многие другие. Это сердце является очень символичным для города. Для меня эта скульптура память о покойном муже. На сердце очень часто появлялись объяснения в любви и мужу это очень нравилось, он говорил, что это постоянно меняющаяся скульптура. Когда я видела, как скульптуру снесли, то была в шоке. Надеюсь ее действительно перенесут в Сад Дзержинского, — рассказал вдова скульптора Елена Балтусова.
Позже в мэрии Новосибирска заявили, что скульптура «Влюбленные», которую снесли сегодня в Первомайском сквере, не пострадала. Ее перенесут в Сад Дзержинского.