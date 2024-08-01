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Политика Обмен начался: Россия передала США репортера Гершковича и публициста Кара-Мурзу*

Обмен начался: Россия передала США репортера Гершковича и публициста Кара-Мурзу*

В Россию возвращается семья, обвиненная в шпионаже

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48 комментариев
Эван Гершкович был осужден в РФ за шпионаж

Россия передаст США репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича, политика и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках обмена заключенными между странами. Об этом 1 августа сообщило издание Bloomberg.

Кремль не дает подтверждения этой информации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил этот вопрос без ответа.

Эвана Гершковича приговорили в России к 16 годам колонии за шпионаж. По версии следствия, Гершкович в марте 2023 года по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе оборонного предприятия «Уралвагонзавод» в Свердловской области.

Такое же наказание по той же статье получил и Пол Уилан. Следователи смогли доказать, что он был разведчиком, собирал в России секретные сведения, а также пытался завербовать сотрудников ФСБ и Минобороны.

Владимир Кара-Мурза* единственный из участников обменного процесса, который является гражданином России. В 2023 году Мосгорсуд приговорил его к 25 годам колонии. Его обвинили в госизмене, распространении фейков об армии России и связях с нежелательной организацией.

— Мы, как его защитники, очень много лет вместе с ним ждали этого момента. Если действительно, когда официально подтвердят наши власти о том, что обмен состоялся, мы будем просто счастливы. Надеемся, что он воссоединится с своей семьей, что его наконец дождутся. Поэтому ждем, — сообщила адвокат Пола Уилана Ольга Карлова корреспонденту MSK1.RU.

Как сообщают наши коллеги UFA1.RU, Артем и Анна Дульцевы были выданы России в Калининграде в рамках масштабного обмена заключенными между РФ, Белоруссией, США и Германией. В Словении Дульцевых приговорили к году и семи месяцам лишения свободы за шпионаж. Они выдавали себя за аргентинцев Людвига Гиша и Марию Розу Майер Мунос.

Разговоры о крупном обмене заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией начались накануне. По данным словенского телеканала N1, из России должен был отправиться журналист московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. В Россию же должны отправить Артема и Анну Дульцевых. Они осуждены по делу о шпионаже. Также из Германии в Россию могут отправить Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Белоруссия должна передать Германии Рико Кригера, которого осудили в бывшей советской республике сразу по шести статьям. Суд вынес приговор о смертной казни, однако позднее глава республики Александр Лукашенко его помиловал.

Помимо Дульцевых в Россию могут отправить Александра Винника, Максима Марченко, Вадима Конощенка и Владислава Клюшина, которых в США считают виновными в шпионаже, отмывании денег преступным путем и других преступлениях. Информация о них исчезла ранее из американской тюремной базы. Однако ни российская, ни американская сторона пока не раскрывают данные ни о ком из россиян.

* Признан в РФ иноагентом.

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Эван Гершкович Пол Уилан Обмен заключенными Дмитрий Песков Политзаключенные Владимир Кара-Мурза
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Комментарии
48
Bream
1 августа 2024, 19:53
кручу верчу, обменять хочу.
Grape Reflection 🍇
1 августа 2024, 19:40
Шпионов меняют на политзаключённых, забавно
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