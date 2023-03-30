Суд арестовал американского журналиста, задержанного в Екатеринбурге по делу о шпионаже

Лефортовский суд арестовал журналиста московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее в ФСБ сообщили о том, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным ведомства, журналист занимался шпионажем «в интересах американского правительства», его задержали при попытке получения секретных сведений. В отношении Гершковича возбудили уголовное дело по факту шпионажа, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
До этого появилась информация о том, что журналист пропал — пиарщик Ярослав Ширшиков сообщил, что Гершкович не выходит на связь с 29 марта. В середине марта Эван Гершкович приезжал на Урал, чтобы собрать материал для статьи об отношении людей к ЧВК «Вагнер», затем улетел в Москву, а накануне вернулся в Екатеринбург.
— Где-то в час ночи звонок из Лондона. Сэр по имени Томас мне встревоженно сообщает, что Эван вернулся в среду в Екатеринбург и перестал выходить на связь — уже более девяти часов [не выходит]. Мол, он оставил в редакции мой телефон на случай, если что-то случится, — рассказал Ширшиков.
Вечером 29 марта «Вечерние ведомости» сообщили, что у екатеринбургского ресторана Bukowski Grill, предположительно, силовики в гражданском завели мужчину в микроавтобус. На его голову натянули свитер, и очевидцам не было видно лица задержанного. Ширшиков предположил, что задержанным был Эван Гершкович.