Суд арестовал американского журналиста, задержанного в Екатеринбурге по делу о шпионаже

Вечером 29 марта «Вечерние ведомости» сообщили, что у екатеринбургского ресторана Bukowski Grill, предположительно, силовики в гражданском завели мужчину в микроавтобус. На его голову натянули свитер, и очевидцам не было видно лица задержанного. Ширшиков предположил, что задержанным был Эван Гершкович.

