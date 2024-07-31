Обмен, помилование или новое уголовное дело? Что известно о массовой пропаже заключенных из российских колоний

Оппозиционные политики пропали из колоний Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, Ольга Блажнова для UFA1.RU











Экс-депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина* увезли из колонии № 3 в Смоленской области в неизвестном направлении, пишет РБК со ссылкой на его адвоката Татьяну Соломину. Куда этапировали политика, приговоренного к 8,5 года колонии по делу о фейках против ВС РФ, защитнице не сообщили.





До этого из СИЗО и колоний в неизвестном направлении увезли правозащитника 71-летнего Олега Орлова*, бывших глав «Штабов Навального»** в Уфе и Томске Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, а также художницу Александру Скочиленко, добавляет РБК. Все они были осуждены по разным статьям УК РФ.



MSK1.RU рассказывает, что известно о внезапной пропаже осужденных из колоний и СИЗО.



Что известно о пропавших

Олег Орлов* — 71-летний правозащитник, был сопредседателем центра «Мемориала»***. В феврале 2024 его приговорили к 2,5 года колонии по обвинению в дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК).

Орлова* сначала оштрафовали, а потом решили все-таки отправить в колонию Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Орлов* находился в СИЗО-2 Сызрани в Самарской области. Как сообщили в «Мемориале»***, 29 июля к нему приехал адвокат, которому в изоляторе сказали, что Орлов* убыл. Причины и место его перевода защитнику не назвали.

Лилия Чанышева — 42-летняя активистка, экс-координатор уфимского «штаба Навального»**. За работу в этой организации ее осудили на 7,5 года в июне прошлого года. А потом ужесточили приговор до 9,5 года. Чанышеву признали виновной по статьям об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1), призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280) и участию в НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239).

Чанышева* в суде Источник: Ольга Блажнова / UFA1.RU











Накануне муж Чанышевой привез ей передачу в ИК-28 Березники в Пермском крае, но на месте выяснилось, что уже два дня активистка там не содержится. Она убыла из колонии еще в пятницу, 26 июля, однако куда именно — обеспокоенному супругу не сообщили. Это подтвердил MSK1.RU и адвокат оппозиционерки Рамиль Гизатуллин.

Наши коллеги из UFA1.RU обратились в пресс-службу УФСИН Башкирии, однако оперативного комментария получить не удалось. Также они попытались позвонить по всем указанным на официальном сайте ИК-28 номерам, однако там никто не взял трубку. Адвокат Гатин отмечает, что лично подал туда письменное заявление, однако ответа по нему пока нет.



Ксения Фадеева — 32-летняя экс-депутат гордумы Томска, бывший координатор местного «штаба Навального»**. В декабре 2023 года ее осудили на 9 лет по статье об участии в экстремистском сообществе с использованием служебного положения и пропаганде создания НКО, посягающей на личность и права граждан.

Источник: Привет. Мы за Фадееву / T.me











Адвокат Фадеевой приехал в Новосибирскую ИК-9, чтобы посетить осужденную, сообщили в группе поддержки экс-депутата.



— Администрация колонии указала, что Ксения «убыла». На вопросы адвоката о том, куда именно Ксению увезли, когда, в связи с чем ее вывезли, по чьему требованию этапируют — представители колонии отвечать отказались. В колонию направлен адвокатский запрос, — следует из информации в группе.

Александра Скочиленко — 33-летняя художница и активистка из Санкт-Петербурга. В ноябре 2023 года суд приговорил ее к семи годам колонии по делу о фейках о Российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Ее обвинили в том, что она заменила ценники в супермаркете на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине.

Скочиленко дали 7 лет колонии Источник: Марина Мамонтова / Фонтанка.ру











Художница содержалась в петербургском СИЗО-5 «Арсеналка». О переводе Скочиленко стало известно 28 июля. По словам представителей группы поддержки активистки, они узнали об этапировании случайно, когда им вернулось отправленное ранее «ФСИН-письмо».



— Письмо не быть вручено, так как адресат убыл в другое учреждение, — следует из скриншота, опубликованного в группе.



Этапирование — это сопровождение содержащегося под стражей человека в суд, на следственные действия или к месту отбывания наказания. Обычно из СИЗО этапируют в колонию, где осужденный будет находиться до конца назначенного судьей срока.

Обмен, помилование или новое общее дело?



Член Совета по правам человека РФ Ева Меркачева объяснила, что по российским законам о передвижениях заключенных сообщать общественности не обязаны. По ее словам, массовая пропажа приговоренных может быть как этапированием для группового обмена, так и для помилования.



— О передвижениях заключенных не сообщают по закону. Они сами могут об этом рассказать, добравшись до пункта назначения (или транзитного СИЗО), отправив письмо. Может ли это быть групповой обмен? Всё может быть. В истории современной России такого еще не было, но в советской — да, — написала Меркачева в своем Telegram-канале. — Может ли это быть помилование? В случае с некоторыми, могло бы быть (писали прошение президенту), но остальные этого не делали. В любом случае скоро всё узнаем, уверена.



Владимир Жеребенков, адвокат отбывающего наказание в России американца Пола Уилана, рассказал MSK1.RU, как обычно происходит процесс обмена заключенными. Зачастую перед обменом президент должен помиловать такого заключенного.



— Эти вопросы сначала обсуждаются на уровне спецслужб, затем уже выходят на административно-государственный уровень, — сказал MSK1.RU Жеребенков. — Тогда президент РФ принимает решение: помилует, чтобы не было никаких правовых последствий. Американский президент помилует другого нашего гражданина, и потом происходит обмен. Так было, например, в последних случаях (когда американскую баскетболистку Грайнер обменяли на россиянина Бута. — Прим. ред.).

Далее уже техническая часть: Минюст и Генпрокуратура обеспечивают правовое оформление обмена, а спецслужбы — безопасность. Владимир Жеребенков, адвокат американца Пола Уилана

Адвокат Чанышевой* Рамиль Гизатуллин в разговоре в MSK1.RU напомнил, что его доверительница ранее направляла президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании. Гизатуллин также выразил надежду, что на этой неделе, с учетом огласки, ему наконец дадут информацию о местонахождении Лилии Чанышевой*.



Сейчас у близких и защитников Чанышевой* есть только предположения о том, куда ее могли увезти. Одна из версий — перевод в ИК-5 в Челябинске. Об этом, по словам адвоката, просили родители осужденной. По другой гипотезе, этапирование может быть связано с ее прошением о помиловании.

— Все люди, об этапировании которых сообщалось в последнее время, осуждены по разным статьям. Нет уголовного дела, которое бы объединяло их всех. По крайней мере, стороне защиты о таком деле ничего неизвестно, — заключил в разговоре с MSK1 Гизатуллин.



Что с иностранными гражданами



В российских колониях содержатся иностранные граждане, разговоры об обмене которых идут уже давно. Так, например, в середине июля к 16 годам в колонии приговорили журналиста из США Эвана Гершковича. На вопрос MSK1.RU о его местонахождении защитники американца отвечать отказались.



Гершковича приговорили к 16 годам по статье о шпионаже Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Тем временем из колонии пропал самый молодой осужденный по делу о госизмене, гражданин России и Германии, Кевин Лик. Матери 19-летнего парня, приговоренного к четырем годам заключения, сообщили, что его нет в колонии ИК-14 в Архангельской области. Об этом говорится в группе поддержки Кевина.



Гражданин США, бывший морской пехотинец, Пол Уилан, которого в 2020 году осудили по обвинению в шпионаже, по данным адвокатов, сейчас находится в мордовской колонии. По крайней мере, никаких уведомлений им не поступало, сообщили они MSK1.RU.



Защите оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы*, который является гражданином как России, так и Великобритании, сообщили, что сегодня он «находится на обследовании в одной из клиник Омска». Информацию о местонахождении политика адвокаты будут перепроверять завтра, сообщили MSK1.RU защитники Кара-Мурзы*.

* Признан в РФ иностранным агентом.



** «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены на территории РФ.

