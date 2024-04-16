Книжечка в твердой кожаной обложке: Путин получил удостоверение президента

Удостоверение президента выглядит как книжечка в твердой кожаной обложке. На бордовой «корочке» изображен герб страны и надпись «Президент Российской Федерации» с золотым тиснением. В документе указывают ФИО избранного президента, срок, на который он избран, а также дату избрания и место выдачи удостоверения. Свою подпись в нем ставит председатель ЦИК.

Напомним, что выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По официальным итоговым данным ЦИК, за Путина граждане страны отдали рекордные 87,28% голосов. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов — за него проголосовали 4,31% голосов избирателей. На третьем — кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, его результат 3,85%). Также на выборах зафиксировали рекордную явку — 77,44%.



Глава государства поблагодарил Эллу Памфилову за работу избирательных комиссий.



— Спасибо вам и всем вашим коллегам — и в ЦИК, и на местах. Работа была сложная, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня, — прокомментировал Владимир Путин.

