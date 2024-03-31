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Политика обзор Умерла тренер Авербуха и Валиевой, а Путин подписал указ о весеннем призыве: главные новости 31 марта

Умерла тренер Авербуха и Валиевой, а Путин подписал указ о весеннем призыве: главные новости 31 марта

Рассказываем о самом важном, что случилось в этот день, в коротком дайджесте

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На фото — тренер Наталья Дубинская

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 31 марта.

Умерла тренер звезд фигурного катания

Скончалась заслуженный тренер по фигурному катанию Наталья Дубинская. Ей было 73 года. О смерти сообщила Федерация фигурного катания России.

— На протяжении многих лет она успешно работала с несколькими поколениями сначала советских, затем российских фигуристов <...> Наталья Петровна часто повторяла, что самое главное тренерское качество, конечно, терпение, — говорится в сообщении федерации.


Среди известных учеников Дубинской — Илья Авербух, Ирина Лобачева, Камила Валиева, Николай Морозов, Александр Шубин, Александр и Владимир Успенские, Никита Кацалапов, Елена Ильиных, Светлана Панова и Даниил Глейхенгауз.

Дубинская завоевала титул чемпионки РСФСР в 1963 году, через год она стала серебряным призером на первенстве РСФСР среди юниоров в парном катании. Карьеру тренера Дубинская начала в Электростали, в город она попала по распределению после института физкультуры. Ее сын Денис Самохин также работает тренером.

В Дагестане провели контртеррористическую операцию

В ходе контртеррористической операции в Дагестане были задержаны три человека, которые планировали совершить теракт. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Национального антитеррористического комитета (НАК).


Агентство уточняет, что трое были задержаны утром в Каспийске и Махачкале под руководством оперативного штаба НАК.


Ранее в этот день на сайте комитета сообщалось, что органы безопасности получили информацию о местонахождении причастных к террористической деятельности вооруженных людей.

— Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, — говорится в сообщении НАК. Из прилегающих домов были эвакуированы жители.

По информации силовиков, в квартирах, где находились задержанные, обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, которое было готово к применению.

Путин подписал указ о весеннем призыве

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Документ опубликован на сайте Кремля — в нем говорится, что призыв продлится с 1 апреля по 15 июля 2024 года. За это время планируется призвать 150 тысяч человек. Этим же указом президент уволил с военной службы тех солдат, чей срок военной службы по призыву истек.

Весенний призыв также прокомментировали в Генштабе ВС РФ. В ведомстве сообщили, что начало отправок призывников со сборных пунктов запланировано на 15 апреля. Как и прежде, служить срочники будут 12 месяцев. В Генштабе подчеркнули, что призывников не отправят на территории новых регионов.

Мы рассказывали подробно, кто пойдет в армию по новым правилам и кто может рассчитывать на отсрочку.

МИД России потребовал от Украины арестовать главу СБУ

МИД России передал Украине требования арестовать людей, обвиняемых в причастности к теракту в «Крокусе». Среди них — Василий Малюк, глава Службы безопасности Украины.

— Шокировавший весь мир кровавый террористический акт — далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину, — сказано в сообщении МИД.

Дипломаты вспомнили о взрывах, унесших жизни Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, об атаках по Крымскому мосту и других. Требования Украине предъявили со ссылкой на две международные конвенции.

— Борьба с международным терроризмом — обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб, — сказано в сообщении.

Атаки ВСУ

На подлете к Белгороду система ПВО сбила 10 воздушных целей. Пострадала женщина, в доме у которой вспыхнул пожар.

— У нее ожог руки второй степени, бригадой скорой была оказана необходимая помощь на месте. Госпитализация не потребовалась, — рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Также, по его информации, в этот день пострадали несколько сел, разные дома и автомобили. В селе Дунайка из-за обстрела погибла женщина.

ПО ТЕМЕ
ВСУ Тренер Атаки Украина КТО Дагестан
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