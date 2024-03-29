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Политика К вечеру в Новосибирской области ждут ветер до 20 м/с

К вечеру в Новосибирской области ждут ветер до 20 м/с

Сейчас в городе порывы ветра достигают 15 м/с

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Усиление ветра будет к вечеру

В Новосибирской области сегодня, 29 марта, ветер может подняться до 20 м/с. Как рассказала начальник метеопрогнозов Наталья Кичанова, сейчас в Новосибирске фиксируют порывы до 15 м/с.

— Ожидается усиление ветра. Сегодня будут осадки сильные. Наиболее интенсивный ветер по Алтайскому краю идет, там дует до 22–24 м/с, и угроза на Кемеровскую область, — рассказала Наталья Кичанова.

В городе Новосибирск к вечеру порывы могут усилиться до 17 м/с.

В Новосибирске ожидается пасмурная и дождливая погода на выходных. Синоптики дали прогноз погоды на три дня.

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