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«Думала, телефонные мошенники»: менеджер из Новосибирска выиграла телевизор в лотерее на выборах

Розыгрыш устраивали в «Пригородном просторе»

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Девушка уже принесла телевизор домой

Жительница Новосибирска Ирина Гаданюк выиграла телевизор в лотерее на выборах. Девушка голосовала на своем участке в «Пригородном просторе», где сельсовет организовал розыгрыш телевизора, микроволновки и чайника.

Менеджер по сувенирной продукции «Городского бюро рекламы» Ирина Гаданюк сначала не поверила звонившим.

— Когда мне позвонили с избирательного участка и сообщили, что я выиграла телевизор — не поверила, думала, телефонные мошенники, но когда мне сказали, что можно прийти прямо сейчас забрать подарок, то эмоциям не было предела, — рассказала менеджер.

Телевизор уже у девушки дома. Её семья обрадовалась выигрышу.

Вы выиграли что-то викторине на выборах, то сообщите об этом в редакцию НГС.
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Помимо местных лотерей в Новосибирской области проходила историческая викторина, за победу в которой можно было выиграть квартиру или машину. НГС следил за происходящим на выборах в хронике.

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