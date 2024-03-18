«Думала, телефонные мошенники»: менеджер из Новосибирска выиграла телевизор в лотерее на выборах

Девушка уже принесла телевизор домой Источник: «Городское бюро рекламы»











Жительница Новосибирска Ирина Гаданюк выиграла телевизор в лотерее на выборах. Девушка голосовала на своем участке в «Пригородном просторе», где сельсовет организовал розыгрыш телевизора, микроволновки и чайника.

Менеджер по сувенирной продукции «Городского бюро рекламы» Ирина Гаданюк сначала не поверила звонившим.

— Когда мне позвонили с избирательного участка и сообщили, что я выиграла телевизор — не поверила, думала, телефонные мошенники, но когда мне сказали, что можно прийти прямо сейчас забрать подарок, то эмоциям не было предела, — рассказала менеджер.

Телевизор уже у девушки дома. Её семья обрадовалась выигрышу.

Помимо местных лотерей в Новосибирской области проходила историческая викторина, за победу в которой можно было выиграть квартиру или машину. НГС следил за происходящим на выборах в хронике.



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