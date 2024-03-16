Однако не все события на избирательных участках в первый день голосования были забавные или приятные. Только за сегодняшний день уголовные дела о порче урн с бюллетенями возбудили в Москве, Карачаево-Черкесии, Ростовской области. Подозреваемые залили в урны красящие жидкости. Такой же инцидент произошел в Воронежской области, однако пока информации о возбуждении дела не поступало. В Новосибирской области такую попытку пресекли сотрудники избирательной комиссии — они задержали девушку с краской и передали полиции, о возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.